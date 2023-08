Stovky miliard za F-35 z USA: Černochová veřejně nadává generálovi

reklama

Ruská agrese proti Ukrajině ukázala, že evropské státy nesmějí na svou obranu zapomínat. Ministryně obrany Jana Černochová již dohodla výměnu starších ruských vrtulníků za modernější americké, pokračuje v procesu nákupu nových bojových vozidel pěchoty ze Švédska a jedná se o nákupu moderních amerických stíhaček F-35.

Prezident českých zubařů Roman Šmucler na sociálních sítích vyjevil názor, že by se o modernizaci armády měla vést celospolečenská debata, neboť ji nakonec stejně zaplatí všichni občané ČR.

„Dostal jsem ‚naloženo‘ za to, že když vidím, co Česko a naše armáda nemáme, jdeme kupovat F-35 a ne třeba udržet Švédy a koupit PVO. Zdá se, že tyto pochyby má i nedávný velitel letectva. Když člověk vidí vývoj válečnictví za pár měsíců na Ukrajině, těžko předvídat, co bude roku 2070… Je to diskuse a nejenom pro vojáky, platí to všichni,“ napsal Šmucler.

Podle někdejšího velitele vzdušných sil generálmajora Petra Mikulenky je reálné, že celková cena nákupu a provozu F-35 vzroste až o stovky miliard korun. V rozhovoru pro MF Dnes zdůraznil, že nedokáže definitivně odpovědět na otázku, zda Česko takto velkou investici potřebuje. Zdůraznil, že česká a československá tradice schopného letectva je dostatečně známá a podle Mikulenky je dobré v této tradici pokračovat. Jen si není jist, jestli k tomu potřebujeme stíhačky F-35.

„Pořízení F-35 dává smysl, pokud se ČR rozhodne, že chce mít schopnosti působit v rámci NATO ve všech leteckých operacích a mít piloty připravené zasáhnout kdekoliv, kde to bude potřeba. Ale v tom případě musíme počítat s obrovskými investicemi do výcviku pilotů a do schopností boje air-to-air i air-to-ground (proti vzdušným i pozemním cílům, pozn. red.),“ sdělil generál.

„Předpokládám, že kromě pořizovací ceny letadel zahrnuje nějaký základní balíček výcvik, servis a munici. Ale určitě nezahrnuje schopnost boje proti pozemním cílům. Ta informace, že nás F-35 budou stát 122 miliard Kč, není přesná. Pokud budeme tyto letouny provozovat třicet let, tak hlavní položkou budou náklady na provoz. A ty jsou 2x až 3x vyšší než náklady na pořízení,“ dodal.

A tady se přihlásila o slovo Jana Černochová a Mikulenku zkritizovala.

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A přesně tento ‚velitel letectva‘ sdělil před rokem světu i naší vládě vojenské doporučení, že se mají jednoznačně koupit právě F-35. Ne, to není vtip, to je doložitelný fakt. Nepřipadá vám to ani trochu zvláštní? Skončí mu závazek, odejde z AČR a přestože bere hodně vysoké výsluhy, najednou se otočí, jako korouhvička a zpochybňuje svoje vlastní doporučení. Trapné a nedůstojné generála,“ konstatovala.

Psali jsme: „Vylití impotenti.“ Černochová se postavila k plotně a znovu udeřila „Nastavil zrcadlo. To je dobře.“ Černochová chválí umělce a Kalousek upozorňuje Věnce nenesli v Terezíně, Lidicích ani Ležákách. Úder ministryni Černochové „Hon na Rusy a všechno ruské u českého národa je teď znamením doby.“ Tečka za případem Netrebko

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE