Strany jsou výtahem k moci, což je špatně. Politika by měla být o osobnostech, říká herec Magnusek

„Dcera odjíždějící s rodinou na prázdniny říká: ‚Dědo, tady máte v lékovce léky a udělejte nám radost, všechny je snězte.‘ Děda pokýval, pak jsme tam zanedlouho přijeli na službu a ptali se, kde má ty léky na další dny. ‚Já jim chtěl udělat radost, tak jsem to zbouchal celý najednou,‘ odpověděl starý pán.“ Tak to jen jedna z historek režiséra a herce Tomáše Magnuska, jenž je také ředitelem náchodské terénní sociální služby Společné cesty. Kandiduje do Senátu a my byli při jeho debatě s občany v Polici nad Metují. V celkem zapomenuté, byť velice krásné Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.

Nechce s vlky výti

V Hotelu Ostaš se před nedávnem sešlo zhruba osmnáct lidí a Magnusek přijel neoznačeným autem. Tak prý jeho zhruba čtrnáct zaměstnankyň jezdí za svými klienty. Třeba uznat, že je to dobrý nápad. Kdo ze seniorů, kteří už prostě pomoc potřebují, by chtěl, aby za nimi přijelo auto olepené značkami nějaké charity či služby, aby to věděli všichni sousedé. Nikdo!

„Založili jsme politickou stranu Tomáš Magnusek do Senátu, abych mohl být sám za sebe a ne za nějakou stranu, protože můj děda říkal, že kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti a já nechci s vlky výti. Pak se musí poslouchat a já chci být sám za sebe a poslouchat jen svůj rozum. Kandiduji jako ředitel Sociální služby, který ji provozuje osmnáct let a smysl je ten, aby lidé zůstali ve svém sociálním prostředí, co nejdéle,“ řekl s tím, že jeho zaměstnankyně dojíždí za lidmi pomáhat, aby senioři mohli být co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. „Nikdo nechce umírat v Léčebně dlouhodobě nemocných (LDN),“ dodal. Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5514 lidí

V Senátu chce hlavně řešit právě sociální problémy. Podle něj jsou nejpalčivější díry v Zákoně o sociálně-zdravotním pomezí. Ten by chtěl změnit. Třeba tak, aby mohli pracovníci v přímé péči sociálních služeb podat léky. Posuzování příspěvků na péči se děje podle bodů a tabulek. „Teď sebrali jedné paní invaliditu, protože se naučila jezdit na vozíku a nepotřebuje invaliditu toho a toho stupně. To je kravina. O tom ale rozhodují od stolu lidé, co jedou podle tabulek, podle papírů,“ řekl Magnusek a vyprávěl příběh své babičky, která se na „holky z úřadu“ připravovala několik dní, protože nechtěla přiznat svou částečnou nemohoucnost.

Senátorem na plný úvazek

ParlamentníListy.cz mu na konci debaty, aby nebraly slovo místním, kvůli nimž se konala, položily několik dotazů...

Je Senát potřeba? Není jen trafikou pro vysloužilé politiky, z nichž navíc většina posbírala nespočet funkcí?

Objel jsem šestadevadesát obcí a pokračuji. Pokud se chce člověk poctivě věnovat všem obcím a městům, za které kandiduje, tak jde o práci na plný úvazek. Až to bude čestná funkce, tak je v pořádku, že k ní bude mít senátor ještě další práci, ale ta funkce je placená. V případě zvolení bych jako ředitel služby Společné cesty na plný úvazek zůstat nemohl. Ostatně ten nemám ani teď, protože dělám u filmu.

Nechápu lidi, co mají dvě i více takhle velkých funkcí. Pro mě je to nemyslitelné. Musíte vyrážet do regionu a znát jeho potřeby. Na vesnici chtějí novou zvonici, takže jim jí musíte pomoci sehnat a pomazat si hlavu indulonou, aby vlezla do té správné řitě. To je mnoho práce. Fakt, že je Senát pro někoho trafikou, ukáže u každého až čas. Znám senátory, co říkají, že do úřadu jezdí na víno. Ale to jim musí volič spočítat.

Současný senátor a váš protikandidát ve volebním obvodu Náchod Martin Červíček je také krajský hejtman, předseda správní rady Správy železnic, jako bývalý policajt pobírá výsluhy a tak dále…

Kandiduje za celou vládní koalici. Není tady, takže o něm mluvit nebudu. Jen řeknu, že nevím, jak jeden člověk může vykonávat tolik funkcí. Senátorský obvod je šestadevadesát obcí a jako hejtman jich má pět stovek a krajské město k tomu. Vadí mi, že to obhajuje tak, že jako hejtman a senátor dokáže přinést víc peněz regionu. Máte pravdu v tom, že pro některé lidi je Senát trafikou, ale to musí změnit sami voliči. Většina lidí k těmto volbám nechodí a jsou senátoři, kterým stačilo v jejich obvodě 4000 hlasů. Takže si uvědomte, koho reprezentují.

Založil jste si vlastní stranu a jdete do Senátu sám za sebe. Je to prozíravé, když bojujete jako jeden voják proti stranickým šikům?

V Senátu nejsou jen vládní senátoři, ale i lidé z ANO a třeba i sociální demokraté. Senát se třetinově obměňuje každé dva roky. Udělal jsem si seznam, kdo všechno nyní kandiduje do Senátu, abych věděl, s kým bych mohl kámošit. Všechny jsem je prolustroval a lidí, kteří jsou znechucení stranickou politikou, a kandidují sami za sebe, je víc. Takže se to může změnit.

Mám takový sen, že se jednou ze Senátu složeného z jedenaosmdesáti osobností stane hlavní politická síla, která zvolí premiéra a ten sestaví kvalitní vládu odborníků. Nebude třeba politických stran. Vždyť stále více vidíme, jak je stranický systém nespravedlivý. Jedna strana vyhrála volby, ale ostatní se proti ní spojily, aby nesestavila vládu. Pět stran slepilo koalici, aby měly většinu, ale každá musela hodně ustoupit ze svého programu. A co volič? Ten si občas posteskne, proč vlastně chodí k volebním urnám, když je to zbytečné. Strany jsou výtahem k moci, což je špatně. Politika by měla být o osobnostech.

Jste velký idealista a jdete proti zajetému stranickému systému v celé EU. Myslíte si, že je to vůbec reálné?

Byl jsem vždy velkým idealistou, šel jsme si za svým a vždy to vyšlo. A myslím si, že je to reálné. Minimálně můžete alespoň některá špatná rozhodnutí vlády ztěžovat. Třeba vám v budoucnu dám za pravdu, že je to nereálné, ale nyní věřím, že se dá mnoho věcí změnit k lepšímu.