Středula: Zemanova vláda? Vstoupím. Já a prezident? Ano, pane Babiši

Babiš byl k šéfovi Českomoravské konfederace odborových svazů Josefu Středulovi, který novinářům prozradil, že jednání s premiérem bývají složitá, velmi kritický.

„To jsou pomluvy. Největším nebezpečím naší ekonomiky je pan Středula. On je odborář celý život. On potřebuje tu tripartitu, aby mohl jít na tiskovku a zviditelnit se. On je jasným kandidátem na prezidenta. On nereprezentuje zaměstnance, on reprezentuje sám sebe,“ zuřil Babiš. „Pan Středula je odtržen od skutečného života firem. On dělá jenom nějaké vlny. Je pravda, že když on mi někdy vypráví o tom, jak se podniká, když sám nepodnikal, no tak jsme měli střet,“ rozčílil se Babiš, který zdůrazňoval, že vybudoval Agrofert, takže o podnikání leccos ví. A jako manažer podle svých vlastních slov také leccos dělá.

„Nikdy neodstoupím a dělám vše pro to, abych zachránil životy našich lidí. Takže já mám čistý stůl. Sputnik, můžeme se bavit o Sputniku. Takže já dělám tyto věci. U mě, když je krize, tak mi stoupá výkon. Já jsem krizový manažer. Ti lidé, co mě kritizujou, ti se živí politikou, já ne, já to dělám zadarmo. Peníze posílám samoživitelkám,“ zesiloval dál hlas premiér.

Středula v rozhovoru pro CNN Prima News prohlásil, že Babišovu kritiku vnímá jako vyznamenání.

„Žádným škůdcem nejsem a nikdy nebudu, naopak, konstantně pomáhám českým zaměstnancům, ale jeho emoci považuji za ocenění. To vůbec nebyla kritika. Naopak, pan premiér uznal, kdo je pro něj soupeř,“ řekl Středula. „Bylo to pro mě opravdu velmi milé překvapení, které jsem nečekal. Je přece geniální takto člověka označit a říct, že z něj máte strach. To je pochvala,“ dodal.

Situace v Česku je podle něj opravdu strašná.

„Máme totálně přetížené zdravotnictví, kraje mají nula JIP lůžek, zdravotníci už úplně hotoví. V žádném případě není možné říct, že máme situaci obdobnou jako na jaře, a vláda přesto přichází s nápady jako bychom byli v březnu 2020, je to naprosto neuvěřitelné. Zdravotnictví je úplně hotové. Lidi brečí. Byl jsem minulé úterý v nemocnici, kde mi řekl ředitel, že měli případ profesionálního hasiče ve věku 37 let ve skvělé fyzické kondici a z nemocnice už neodešel. Říkal mi, že má lékařku, která chodí na 48hodinové směny a téměř nespí,“ uvedl odborářský boss.

Opatření podle něj nejsou dostatečná. Vláda Andreje Babiše (ANO) si podle Středuly neuvědomuje, jak zle na tom Česko je. „Ztrácím důvěru v to, že se to zvládne. Už ji vlastně nemám,“ přiznal.

Jedním dechem dodal, že teď už je čas, aby do dění v zemi zasáhl prezident Miloš Zeman a napomohl např. sestavením úřednické vlády, kterou by později nahradila vláda vzniklá po podzimních volbách do Sněmovny. Středula nevyloučil, že by se mohl práce v této vládě zúčastnit. Mohl by se prý stát i jejím premiérem.

„Kdybych takovou možnost měl, rozhodně bych se s tím popral. Zda lépe, nebo hůře, je samohodnocení, to neumím, to musí jiní. Ale pokud by k takové situaci došlo a souhlasil jsem s tím, tak bych to samozřejmě přijal jen pokud bych byl přesvědčen, že jsem schopen České republice něco dát,“ konstatoval.

Celý rozhovor naleznete zde

Podle jeho názoru by se Miloš Zeman měl odborníků zeptat, co se musí udělat, a potom celou Sněmovnu a celý Senát, koalici i opozici tlačit k tomu, aby tyto kroky provedla.

A když už Andrej Babiš tolik mluvil o kandidatuře Josefa Středuly na prezidenta, odborářský boss to prý zváží. „Jestliže pan premiér hovoří o mé kandidatuře na prezidenta, tak já jeho doporučení beru vážně a zvážím to,“ uvedl Středula.

