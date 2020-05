Strkali je k Turkům celou noc. Ale oni je nechtěli. Migranti v Řecku to nemají lehké

Kvůli koronaviru se na chvíli obnovili hranice nejen v Evropě, ale i na okraji Evropy. Ovšem podle zjištění Deutsche Welle nejsou nepropustné. A to ani jedním směrem. V Řecku prý dochází k tomu, že migranty sebere policie, zabaví jim věci, naloží je na dodávku a převeze zpátky do Turecka. Ačkoliv už pár měsíců žili v Řecku. Podle výpovědi migranta jednu skupinu na moři strkali zpátky k Turkům celou noc.

Řeč je o nelegálních deportacích migrantů z Řecka. Které podle německé stanice dále probíhají. Což dokládají na příběhu dvaadvacetiletého Afghánce Bakhtyara. Tomu prý řecký policista na sklonku dubna řekl, aby šel s ním, že mu vyřídí nové papíry. Což mladý muž pokládal za další krok ve svém snu o životě v Evropě.

Před dvěma měsíci prý překročil řeku Evros, pak pokračoval do utečeneckého tábora zřízeného na okraji řecké Soluně. Tam se údajně zaregistroval u řecké policie, což je první krok směrem k žádosti o azyl. To bylo 12. února. Ovšem brány úřadů se zavřely kvůli koronaviru a Bakhtyar čekal, až se znovu otevřou, aby mohl podat žádost o azyl. Ale k tomu prý nedostal šanci, protože ho naložili do bílé dodávky a odvezli na policejní stanici v Soluni. Kde mu sebrali všechny věci, co měl u sebe, včetně mobilního telefonu.

Pak ho prý odvezli na jinou policejní stanici, kde se mu dostalo od policstů facek a kopanců, a nakonec ho naložili na náklaďák krytý plachtou, aby nebylo vidět, co se převáží. Ten se rozjel na východ, směrem k tureckým hranicím. Když zastavil, Bakhtyar si uvědomil, že není sám a nalézá se na březích řeky Evros, kde jeho a další mladé muže naložili po deseti na čluny a odvezli je zpátky do Turecka. Jak Deutsche Welle připomíná, kvůli koronaviru žádné oficiální deportace neprobíhají a Bakhtyar není sám, kdo vypovídal o podobných praktikách na řecké straně. Podle Deutsche Welle a neziskových organizací mají deportovaní společné toto: jsou muži, je jim pod 30 a cestují sami. Většina pochází z Afghánistánu nebo z Pákistánu či ze severu Afriky a policie je zadržela buď přímo v utečeneckém táboře u Soluně nebo poblíž.

Další, kdo má zkušenosti s vyhoštěním, je Afghánec Rashid. V Istanbulu dle Deutsche Welle pracoval jako svářeč. Na začátku roku spolu s dalšími 20 lidmi překonali řeku Evros na lodi. Pak pobýval ve stejném táboře jako Bakhtyar. Ale na konci března se vracel z páteční modlitby a zastavila ho policie. Pak se objevili ozbrojení muži v bílé dodávce, kteří mu nařídili, aby nastoupil. A dodávka ho prý odvezla na policejní stanici. Spojitost mezi muži v bílé dodávce a policií se ovšem Deutsche Welle prokázat nepodařilo. A pak se opakoval stejný příběh, zabavení věcí, cesta v dodávce, plavba přes Evros.

Podle lidskoprávních organizací provedla řecká policie mezi 31. březnem a 5. květnem nejméně pět šťár na migranty. Rozdíl oproti dřívějším nařčením je, že se nejedná o migranty, kteří právě překročili hranice. Ale o migranty, kteří už nějakou dobu žili v utečeneckém táboře.

Dle Deutsche Welle řecký ministr pro migraci a azylová řízení na konci dubna prohlašoval, že díky aktivitě bezpečnostních složek se do Řecka nikdo nedostal. Ale ve stejný den se na sociálních sítích objevily zprávy, že se skupina nově přišedších migrantů objevila na ostrově Samos. A německá stanice vyslechla jednoho z nich.

Syrijec Jouma se do Řecka pokusil dostat již čtyřikrát a 28. dubna si myslel, že se mu to konečně podařilo. Popsal, jak žena ze skupiny, se kterou připluly na Samos, lámanou angličtinou požádala místního, aby přivolal policii. Skupina prý očekávala, že budou odvezeni do utečeneckého tábora na ostrově. Policie je ale zadržela, sebrala jim mobily a odvezla je do přístavu, kde je nakonec naložily na oranžový raft bez motoru či pádel. A odtáhly směrem k tureckým výsostným vodám. Na volném moři je odvázali.

Vlny ovšem raft poháněly zpět k řeckému pobřeží, takže je řecká loď manévrováním tlačila zpátky do tureckých vod. Jouma popsal, že nejhoší zážitek byl, jak je řecký motorový člun strkal do tureckých vod, zatímco turecká pobřežní stráž se neměla k akci. „Řecká pobřežní stráž se pak stáhla, aby nás její turecký protějšek nabral, ale oni se k tomu neměli, a takhle to šlo celou noc,“ vypověděl Jouma. Turci nakonec migranty nabrali, ovšem až okolo poledne následujícího dne. A když se Deutsche Welle ptala v přístavu, zda na ostrov dorazili nějací migranti, zněla odpověď, že nikoliv. A ministerstvo pro migraci a azyl prohlásilo, že dodržuje všechny zásady a povinnosti vyplývající z dohod EU a mezinárodních smluv. Jeho mlučí řekla: „Nařčení, že řecké bezpečnostní složky porušují lidská práva, jsou vykonstruovaná, nepravdivá a nedoložená.“

