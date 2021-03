Summit EU na Hradě? Pekarová je pro. Se Zemanem při tom drsně zametla

Summit v rámci českého předsednictví Evropské unii, který proběhne v druhém pololetí roku 2022, by mohl být, podle serveru SeznamZprávy.cz, jakousi prestižní rozlučkou prezidenta Miloše Zemana. Že by se akce konala na Hradě, potvrdil premiér Andrej Babiš (ANO) a potěšilo by to i šéfku TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Zemana již prý v Evropě všichni znají, a „to, že je Hrad aktuálně obýván nájemníkem, který je již jaksi ducha mdlého, je snad jen drobnou kaňkou na jeho kráse“. I tak podle ní lze od Zemana čekat perné chvilky, kterým bude nutné předejít.

Server připomenul, že by Zeman mohl navázat na „rozlučku" prezidenta Václava Havla, kterou měl být summit NATO v Praze. Tentokrát by však šlo o summit týkající se Evropské unie a to v rámci českého předsednictví EU, jenž je plánován na září roku 2022.



Že by se významná akce přesunula na Hrad, měl řešit premiér Andrej Babiš (ANO) s hlavou státu na jejich společné schůzce v Lánech, uskutečněné tento týden v pondělí. „S panem prezidentem jsem zmínil možnost uskutečnit summit v prostorách Pražského hradu, a to vzhledem k unikátnosti a reprezentativnosti prostor,“ potvrdil Babiš pro server SeznamZprávy.cz.



Pražský hrad měl v rámci spekulací upřesnit, že by Zeman mohl mít roli jakéhosi symbolického hostitele summitu. Dle prezidentského mluvčího Jiřího Ovčáčka je ve hře i postavení Zemana do čela předsednických akcí.

„Nadcházející předsednictví ČR v Radě EU v příštím roce patří mezi klíčové politické události, a to zejména s ohledem na možnost prezentace České republiky na světové scéně. V této souvislosti je zvažována i možnost konání hlavního summitu předsednictví přímo na Pražském hradě. Pan prezident by byl v tomto případě symbolickým hostitelem akce,“ dodal Ovčáček.



Hrad, jakožto místo konání akce, by nevadil ani opozici. Předseda Pirátů Ivan Bartoš místo nepokládá za podstatné. Připomenul, že prezident již po Lisabonské smlouvě nemá obvykle během předsednictví příliš velké pravomoci kvůli existenci předsedy Evropské rady a Zeman by tak mohl „vystoupit pouze formálně jako hostitel“.



Předsedkyně TOP 09 pak Pražský hrad jako místo konání předsednického summitu vítá, a to i přes nynějšího „nájemníka“. „To, že je Hrad aktuálně obýván nájemníkem, který je již jaksi ducha mdlého, je snad jen drobnou kaňkou na jeho kráse. Pana prezidenta Zemana navíc v Evropě všichni už dobře znají, a protože také moc dobře vědí, že Česká republika je svým zřízením republikou parlamentní, nikoliv prezidentskou, těch pár minut, které budou panu prezidentovi dány na přivítání hostů, vydrží,“ řekla šéfka TOP 09 pro Seznam Zprávy.

Dodala, že je třeba u „nájemníka Hradu“ „být ve střehu“ zejména s ohledem na prezidentovy „bonmoty“. Příští vláda a Sněmovna by dle ní neměla dát Zemanovi prostor „exhibovat“, jinak to prý bude jejich prohra. Psali jsme: Němcová se rozčílila na Facebooku. Fanoušci taky. Jenomže cenzura zaspala. Takže tady to máte z první ruky. Šporcl, Zleman, Babiš, prachy, Fiala... Nouzový stav životy nechrání, zní z Trikolóry Sputnik? Zbytečně se to démonizuje, nechápe Prymula. Vztahy s prezidentem mu to prý nekazí Válka ve vládě o Dukovany: Petříček se pustil do Havlíčka kvůli připuštění Rusů

