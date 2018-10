Sváteční slovo Tomáše Halíka: Škůdce společnosti Zeman se nikdy neměl stát prezidentem. Piťha zneužil posvátný prostor pro myšlenky, které patří na proruský server

Anketa Máte rádi Jarka Nohavicu? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 7244 lidí

„Česká státnost vznikla ve středověku, je jí tisíc let. My si připomínáme jednu kapitolu,“ sdělil úvodem k výročí 100 let Československa Halík. Podle jeho slov bychom si měli uvědomit, že máme zodpovědnost za naši zemi a nemáme se bát. „O demokracii je třeba pečovat a je ji třeba bránit,“ vyzval mimo jiné k modlitbě Halík.

„Slovo bát není úplně v mém slovníku. Člověk si má uvědomovat ale problémy, starosti, ohrožení, ale nemá se bát,“ dodal Halík, jenž se mimo jiné obává o svobodu slova. I přesto však Halík zkritizoval kněze Petra Piťhy. „Záleží na tom, kdy a kde a komu to říkám. Nevadí mi, že má tyto myšlenky, ale vadí mi, že k tomu zneužil ten posvátný prostor a ten posvátný čas. To nebylo kázání. To, co tam říkal, to by přesně bylo pro článek na proruský poplašný server. Tohle říkat na velký církevní svátek, je zneužití příležitosti. To byl čistě politický hororový science-fiction, jenž neměl oporu v reálné zkušenosti,“ zkritizoval Halík, podle něhož u Piťhy zvítězilo paranoidní vnímání světa. Piťhova slova přitom obhajoval například kardinál Dominik Duka.

To, že se za něj Duka postavil, si Halík spojuje s tím, že jde o splacení podpory z předvolebního období. Za Piťhu se totiž postavil i Pražský hrad. „Pan kardinál často uvažuje politicky, ale je to zase jenom moje hypotéza, můj dohad, nemuselo to takto být. Kardinál Duka je velmi vzdělaný člověk, ale myslím, že netrpí takto depresivně paranoidními vizemi,“ poznamenal Halík.

Ten se následně zmínil i o tom, že v části církve podle jeho slov dochází k posunům směrem k fašismu. „Vždy, když se objevil nějaký nový pohled na svět, tak část katolíků byla zmatena,“ obává se nového pohledu Halík. V té souvislosti zmínil například genderové teorie, jež mu v některých případech připadají praštěné.

„Jsou skutečně některé kruhy, které mají názory, jež jsou až krajně fašistické. Některé kruhy začínají tleskat ruskému prezidentu Putinovi, kdy mají představu, že zachrání křesťanství. To se rovná nebezpečnému blouznění,“ sdělil dále Halík. Podle něj je to nebezpečné, když se nyní v církvi objevuje řada skandálů, jež se až do teď zametaly pod koberec.

Své pak Halík řekl také k prezidentu Miloši Zemanovi. „Zeman hraje roli naprosto destruktivní. Je škůdcem české společnosti. Nikdy se neměl stát prezidentem. Neznamená to, že i když získal většinu hlasů, má vždy pravdu. Je člověk vulgární, chce se tím zavděčit určitým kruhům. Jestliže prezident mluví jako dlaždič, tak i ten dlaždič chce, aby prezident mluvil jako prezident, a ne jako dlaždič. On nemá být pro dolních deset milionů, ale pro horních deset milionů. Neviděl jsem od něj pozitivní vizi, ale jen urážení na všechny strany. Vyznamenává jenom lidi, kteří mu nějakým způsobem nadbíhají. To je skutečně něco, co devalvuje všechna ta prezidentská vyznamenání,“ zmínil.

On sám by z rukou tohoto prezidenta vyznamenání nevzal a měl jej podle jeho slov odmítnout i kardinál Dominik Duka. „Tu vstřícnost k moci pan kardinál přehnal,“ poznamenal Halík. Václav Havel byl podle jeho slov nepochybně lepším prezidentem.

„Myslím si, že pan prezident je dnes loutkou oligarchů, kteří mají svoje finanční zájmy v Rusku a Číně a kteří ho kormidlují směrem od demokratického Západu k těm autoritativním režimům jako je Rusko a Čína. Rusko má zájem, abychom se stali trojským koněm v Evropské unii. Ale to je strašně nebezpečné, a jestliže to lidé nerozpoznají, bude to tragédie,“ poznamenal dále Halík. Dle jeho slov je nyní důležité modlit se a pracovat. „Modlitba bez práce by byla strašně málo,“ dodal. „Zdá se mi, že v některých lidech probouzím naději,“ uzavřel pak Halík, jenž je podle svých slov rád, že nevstoupil do politiky. Nemusí tak brát ohledy na to, co říká politické grémium.

