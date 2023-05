Svět se dívá. A moc se mu to nelíbí. Hrozící bankrot USA už má následky

reklama

Anketa Jste spokojeni se způsobem, jakým Petr Pavel vykonává úřad prezidenta? (Ptáme se od 23.5.2023) Ano 4% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13257 lidí



Agentura Moody’s, jež v současné době uděluje vládě USA rating se stabilním výhledem její nejvyšší hodnocení úvěrové spolehlivosti, dle Reuters uvedla, že očekává, že americká vláda bude i nadále splácet své dluhy včas, ale veřejná prohlášení zákonodárců během jednání by ji mohla přimět ke změně hodnocení úvěrového výhledu USA před případnou platební neschopností.



Zatímco S&P Global, která roku 2011 před tehdejším odvrácením platební neschopnosti snížila rating USA, tentokrát zatím Spojené státy nezařadila do režimu sledování, agentura DBRS Morningstar tak již učinila ve čtvrtek a varovala, že pokud se brzy nedosáhne dohody, bude to mít důsledky i skrze možného snížení ratingu USA.

Fotogalerie: - Zeman v USA

Z důvodu možného snížení kvůli dlouhodobějším rizikům spojeným s dluhovým stropem již začala rating Washingtonu přehodnocovat i agentura Scope Ratings a trojnásobný rating USA do režimu pozorování před jeho možným snížením zařadila též ratingová agentura Fitch.



V prohlášení ze středečního večera agentura Fitch podle Financial Times uvedla, že tento krok odráží „zvýšenou politickou zaujatost, která brání dosažení řešení“ ohledně dluhového stropu.



Agentura Fitch totiž sice stále očekává, že dohody dosaženo bude, nicméně uvedla, že se zvýšilo riziko, že vláda nebude schopna splácet některé své závazky. „Hádky o dluhový strop, neschopnost amerických úřadů smysluplně řešit střednědobé fiskální problémy, které povedou k růstu rozpočtových deficitů a rostoucímu dluhovému zatížení, signalizují rizika pro úvěrovou spolehlivost USA,“ uvedla.



Zatímco hlavní světové ratingové agentury ještě vyčkávají, ale upozorňují, že Americe zbývá jen několik posledních dní na nalezení shody, čínská agentura China Chengxin International Credit Rating již přikročila jako první ke snížení ratingu USA.

Fotogalerie: - Americký konvoj

Snížení ratingu Spojených států agentura China Chengxin International Credit Rating na AAg+ z AAAg podle South China Morning Post učinila kvůli sporu o dluhový strop i kvůli vysoké inflaci, která v USA v dubnu poklesla na 4,9 procenta. Pro porovnání, v Česku se v dubnu spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 12,7 procenta.



„Zintenzivnění politických rozporů mezi oběma stranami ve Spojených státech zvýšilo obtížnost řešení otázky dluhového stropu,“ uvedla čínská agentura v prohlášení, kde tvrdí, že se častým překračováním dluhového stropu „nadále oslabuje úvěrová základna amerického dolaru“.



Server poznamenal, že zatímco tato čínská agentura vyjádřila obavy ohledně dluhových problémů USA, oficiální reakce Pekingu zatím nepřišla. Upozorňuje však, že je Čína aktuálně druhým největším držitelem amerických pokladničních poukázek.



Tisková agentura Bloomberg rovněž upozorňuje, že se blíží splátka úroků z amerických státních dluhopisů, která nastane již v polovině června. Právě ta má být rozhodující pro ratingovou agenturu Moody’s. Pokud by byla včasná splátka úroků zmeškána, znamenalo by to selhání, které by u Moody’s vedlo ke snížení ratingu o jeden stupeň z AAA na AA1.

Fotogalerie: - Co se to děje v Americe?

Senior viceprezident agentury Moody’s William Foster podotkl, že pokud by k tomu došlo, opětovné zvýšení ratingu by USA přineslo až „významné zreformování“ pravidel dluhového stropu, aby se riziko platební neschopnosti USA do budoucna nemohlo znovu opakovat.



Navíc by – v případě červnového nezaplacení úroků nebo jistiny – agentura podle Fostera zvážila i další snižování ratingu Spojených států, dokud by nedošlo „k nápravě selhání“.



Zpravodajská agentura AP uvádí, že se republikánští vyjednavači a předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy snaží během pátku v Kapitolu o uzavření dohody s prezidentem Joem Bidenem, která by přinesla omezení federálních výdajů. „Víme, že jde o krizovou situaci,“ uvedl před jednáním McCarthy.



Zatímco se podle AP rýsují obrysy dohody, která má snížit výdaje pro rok 2024 a zavést jednoprocentní strop pro růst výdajů pro rok 2025, obě strany se stále zasekávají na různých ustanoveních. Dluhový strop, který nyní činí 31 bilionů dolarů, by byl podle návrhů na dva roky zrušen, aby bylo možné zaplatit vzniklé účty.

„Svět se dívá,“ komentovala jednání šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová po pátečním setkání s americkou ministryní financí Janet Yellenovou. „Nezapomínejme, že se nyní nacházíme v hodině dvanácté,“ dodala.

Psali jsme: „Podepsala kolaborační smlouvu.“ Vyoral se u Černochové nedržel zpátky. Ani u Pavla Škrtáme málo a špatně. Přitom pošleme Američanům 100 miliard za stíhačky. Analytik cupuje vládní balíček Billa a opilí vojáci USA: Žehlí se to, ale svědci hovoří Bez nájemného. A zaberou si i další majetek. Dohoda s USA: Nové obavy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama