Svržení Putina je nemožné, hlásí novinář z Moskvy. Rusové po žádných nezávislých informacích netouží

Český zpravodaj v Moskvě Jiří Just tvrdí, že nevidí žádnou možnost, jak by mohl být svržen ruský prezident Vladimir Putin. Ten se podle Justa obklopil malou skupinou svých věrných, kterým západní sankce nevadí, zatímco ekonomicky těžce postižení oligarchové prý ve skutečnosti nemají na prezidenta vůbec žádný vliv. Putin se navíc i nadále těší velké podpoře veřejnosti, která podléhá všudypřítomné propagandě. „Rusové nejsou zvyklí na to, hledat si nějaké nezávislé informace, nějak je zkoumat a čelit propagandě,“ míní Just.

Ruský prezident Vladimir Putin se podle Justa nemusí obávat pokusu o puč, protože má situaci v zemi pevně v rukou. „V Rusku není žádná klika, která by mohla tento převrat provést. Předně Vladimir Putin se obklopil opravdu malým hloučkem lidí, kteří s ním jsou neustále v kontaktu. Ti jsou na stejné vlně, mají stejné názory a nemají problém se sankcemi, budou i nadále žít v Rusku a nemají pravděpodobně žádný majetek v zahraničí,“ říká Just v rozhovoru pro server iDNES.cz.

Zatímco na Putinovy nejvěrnější západní sankce příliš nedopadají, rapidně chudnoucí oligarchové prý na Putina zase nemají žádné páky. „Co se týká oligarchů, ti nemají na Vladimira Putina žádný vliv, naopak Vladimir Putin je, řekněme, přehlíží a považuje je za ty, kteří mu mají vděčit za své bohatství. Tudíž on jim nic nedluží. Naopak v současné době se hovoří o tom, že tito boháči budou muset ještě více přispívat do státní kasy, aby se udrželi,“ vysvětluje Just, že ruští oligarchové již dávno nemají silnou politickou pozici.

„Podle mě tu není žádná šance na nějaký převrat. A spoléhat se na to, že by se ministr obrany Šojgu nebo náčelník generálního štábu Gerasimov chytli za hlavu za to, co udělali na Ukrajině, to mi přijde trochu naivní,“ dodává Just, že převratu se z žádné strany Putin bát nemusí.

Putin se navíc podle Justa stále i po invazi na Ukrajinu těší velké podpoře veřejnosti, která samotnou „speciální operaci“ schvaluje. Je to dáno tím, že velká část Rusů věří oficiální propagandě a nesnaží se hledat pravdivé informace. K těm ale prý přístup mají, protože jsou v zemi dále dostupná některá prestižní světová média.

V Rusku je v provozu i poslední opoziční médium Novaja gazeta. „Spekuluje se o tom, že stále ještě funguje pouze proto, že její šéfredaktor nedávno dostal Nobelovu cenu míru,“ míní Just. „Ale jsou zde i menší servery, které fungují v ruštině. Třeba web Meduza, který působí z Lotyšska, nebo tayga.info. Ale jsou to skutečně málo navštěvované a málo známé servery,“ přiznává Just.

„Pokud by Rusové opravdu chtěli, tak se mohou skutečně dostat k jiným než oficiálním informacím. V poslední době také prostřednictvím komunikátoru Telegram, který do určité míry nahrazuje svobodná média. Ale podotýkám, že drtivá většina Rusů nezávislé informace nepotřebuje,“ vypočítává Just další možnosti a jedním dechem dodává, že Rusové ale po pravdě vlastně ani netouží.

„Rusové prostě žijí v mediálním světě, který byl utvářen komunisty, pak částečně nějakými demokraty a následně Putinovou propagandou. Takže oni nejsou zvyklí na to, hledat si nějaké nezávislé informace, nějak je zkoumat a čelit propagandě,“ dodává Just s tím, že i díky tomuto společenskému nastavení se prezident Putin těší reálné podpoře více než 60 procent.

Rusy podle něj nezviklá ani špatná ekonomická situace, která v zemi nastane kvůli sankcím Západu. Naopak prý i běžní občané skočí na propagandistická prohlášení o zlém Západu. „Rusové budou ještě víc věřit propagandě, že za to může zlý Západ, který se z nějakého důvodu mstí Rusku. Že chce Rusko rozložit a ovládnout,“ říká Just s tím, že už nyní v supermarketech chybí část spotřebního zboží, například toaletní papír, sůl, pohanka, olej nebo dámské hygienické potřeby.

