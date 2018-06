Ta je úplně blbá. Babiš prý rozehrál ještě brutálnější hru. Poche, Zeman, žena... Čtěte

Někdejší místopředseda vlády a ODS Miroslav Macek se ve svém pravidelném glosáři Neviditelný Macek věnuje manévrům kolem osoby Taťány Malé. „Čechům je problém se zavděčit! Namísto toho, aby se radovali, že mohou bez vstupného shlédnout něco takového, jako je Taťána Malá v roli ministryně spravedlnosti, tak si stěžují! Vox populi k tomu dodává: Teď už nás může překvapit jen sdělení, že Faltýnek otěhotněl…,“ píše Macek.

Přidává také vyjádření spoluzakladatele ODS Petra Paulczyňskiho: „Babiš v ČT o Taťáně Malé: "Dělal jsem s ní hodně kampaní. Ona se teď bude učit, určitě nebude vystupovat ve stylu „všechno umím, všechno znám“. A bude dobře, když toho nebude moc komentovat." Její vůdce nám tímto sdělil, že je úplně blbá.“

Miroslav Macek si všiml také vyjádření Jana Jetmara, který považuje celé „haló“ kolem Taťány Malé za pouhé zastírací manévry, spuštěné ve skutečnosti kvůli problémům, které má vláda s prosazením Miroslava Pocheho na místo ministra zahraničí. Ve skutečnosti jde podle Jetmara prý o to, aby se ČSSD tolik „necukala“, až se bude Pocheho jméno odstraňovat z plánů. „Taťána Malá je bílý pes. Je součástí řešení vládní krize nazvané: "jak se zbavit Pocheho".

Bílý pes se v reklamě říká tomu, kdy se udělá v reklamním spotu záměrná chyba, které si klient na první pohled všimne (nechá se ve třetím plánu přejít bílý pes) a po odhalení této záměrné chyby už klient nehledí na zbytek spotu. Vymění se jeden záběr za připravený nový záběr a všichni jsou spokojeni.

Babiš zamával ČSSD před očima totálně nepřijatelnou paní Malou. Socani teď, když jim shodil Pocheho, budou křičet na Babiše, že pokud vypadne z vlády Poche, musí vypadnout i Malá. Malá vypadne, dostane to místo ní Tejc, který to měl stejně původně dostat, Poche bude pryč, Malá bude pryč a všichni budou spokojení. Malá splní roli bílého psa.“

Mezitím kandidátka na ministryni spravedlnosti Taťána Malá odcestovala za prezidentem do Lán. Fotku z čerstvého setkání na svém Facebooku sdílel hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Na setkání začali okamžitě reagovat lidé v komentářích pod fotografií. Michal Reichert drsně spekuluje, jakou cestu zvolí Taťána Malá během jednání s prezidentem.

Osobu Taťány Malé rozebral na svém webu Neviditelný pes také známý komentátor, novinář a spisovatel Ondřej Neff. Ten píše: „Čtu o jedné hodně pitomé hře. To se domluví dva magoři. Nasednou do automobilů a rozjedou se proti sobě. Kdo z těch dvou šlápne první na brzdu, ten je kuře. Nezáleží na tom, zda skutečně jsou na světě takoví magoři anebo zda jde o městskou legendu, jisté je, že současná politická situace tuhle hru připomíná.

Ve středu má být jmenována nová vláda a půjde před parlament, aby ji buď podpořil, anebo zavrhl. Bude v ní Poche, nebo nebude? Zemanův psík Ovčáček opakovaně štěkal, že NIKDY, NIKDY. Z toho vyšlo najevo, že Poche ministrem bude, ovšem že ministrem nebude, ledaže by ministrem byl. Hamáček, zahnaný do kouta, kvičí „koaliční smlouva“. Zatímco se toto děje, komunisté přidávají podmínky své podpory a zároveň přidávají jména kandidátů na ministra, kteří jsou pro komunistickou stranu nepřijatelní.

Někdo to může považovat za drama, jiný za grotesku, neprospívá to žádné straně, nejméně pak republice jako takové. Děje se to na pozadí skutečně důležitých věcí. Najde politická elita odvahu zastavit migrační krizi kontinentu, anebo se bude nadále tvářit, že je všechno v pořádku? V neděli se odehrála politická porada v této věci. Nás tam zastupují… Rakušané.

Takže o české vládě rozhodují komunisté a o naší státní budoucnosti Rakušané. Dovedl si tohle někdo někdy představit?“

