Ta strana je mrtvá. Totální letargie a paralýza. Takovýto nehezký je prý nyní stav v sociální demokracii. A tito lidé by mohli nahradit Hamáčka na postu předsedy...

Podle našich informací se už ozvaly výzvy k rezignaci Jana Hamáčka, což on prý velmi těžce nese. Jde ale spíše o ojedinělé hlasy z místních organizací. Jinak ale prý vládne chaos, letargie a paralýza a hledá se viník, „kdo za to může“. Na předsedu by mohli proti Hamáčkovi kandidovat Jiří Zimola či Jaroslav Foldyna.

Anketa Může být Andrej Babiš spokojen s výsledkem komunálních voleb? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 3401 lidí

Každý den dobrý

„Strana je v těžké paralýze a letargii. Hledá se viník, ale spíše jde o hledání vnějšího viníka, jako jsou Babiš či účast ve vládě. Nějaká sebereflexe, která by se týkala změny ideového směřování strany, neexistuje. Nediskutuje se o změně směřování, ale o výměně židlí. Na předsedu to nejspíš zkusí Jiří Zimola a možná Jaroslav Foldyna. Těžko říct, zda to Hamáček ustojí. Také tam jsou lidé, kteří již vědí, že to je konec ČSSD, a proto chtějí z účasti ve vládě ještě vytěžit maximum ve stylu každý den dobrý, a až se vytěží, co se dá, stranu lze pohřbít,“ řekl redakci zdroj dobře obeznámený s děním ve straně.

To, že prezident Miloš Zeman zkritizoval Jaroslava Foldynu za to, že rezignoval na post místopředsedy ČSSD, prý Foldynovi paradoxně mezi spolustraníky spíše pomohlo. „Když to trochu přeženu, tak polovina členů strany si myslí, že by předsedu měl dělat Foldyna, druhá si myslí, že za vše může on a že by měl odejít,“ řekl redakci zdroj.

Debaklem ČSSD v Praze oslabila i pražská ČSSD. Navíc je pro ni problém, že řada jejích vlivných členů přijde o pozice v orgánech městských firem, což znamená ztrátu slušného finančního přilepšení i vlivu. Praha má ale současně hodně delegátů na sjezd ČSSD.

autor: Lukáš Petřík