Tabery: Zeman chce ukrást volby. Podpořte opoziční bloky

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro MF Dnes před pár dny naznačil, že sestavením vlády po volbách nepověří vítěznou koalici, ale vítěznou politickou stranu. S ohledem na průzkumy voličských nálad z posledních 4 let se dá říci, že by se tak premiérem mohl znovu stát šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Šéfredaktor Respektu Erik Tabery chce Zemanovi tento plán překazit.

Prezident Miloš Zeman věnoval v nedávném rozhovoru pozornost možné povolební situaci v Česku. Naznačil, že stávající premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš pravděpodobně dostane šanci sestavit i příští vládu, protože Zeman se bude ohlížet na volební výsledky jednotlivých stran, nikoli na zisky koalic.

„Když ty volby nevyhraje, tak dostane jako první na pásce první šanci ten, kdo je vyhrál. Výhra ve volbách se měří počtem získaných mandátů. Dodal bych počtem získaných mandátů pro konkrétní politickou stranu. Nikoli pro koalici. Uvědomte si, že ty dvě koalice, které teď vznikly, jsou v podstatě hozením záchranného lana stranám, které by možná do parlamentu nepronikly. Tedy STAN, lidovci a TOP 09. Dokonce se domnívám, že by nebylo od věci, kdyby podobnou koalici uzavřelo i hnutí ANO se sociální demokracií. Ale to je samozřejmě věc těchto dvou stran a prezident by neměl zasahovat do jejich rozhodování. Měl by maximálně vyslovit svůj názor,“ uvedl prezident.

Šéfredaktor časopisu Respekt Erik Tabery by tento plán Zemanovi rád překazil. Má totiž za to, že se Zeman fakticky snaží ukrást volby.

„To už nemá s demokracií nic společného, ale Zeman není demokrat, ukázal to ostatně několikrát,“ udeřil Tabery na prezidenta.

Čtenáře časopisu vyzval, aby podpořili opoziční blok ODS, TOP 09 a lidovců, nebo druhý opoziční blok Pirátů a Starostů. Pokud bude podpora těchto bloků dostatečně silná, prezidentovu pozici to podle šéfredaktora oslabí.

„Snad se nově vzniklé koalice znervóznit nenechají a poučily se, že autoritářům se neustupuje. A pro voliče by to měla být ještě větší motivace podpořit opoziční bloky. Čím silnější budou, tím viditelnější bude zvůle hlavy státu, která chce veřejnosti ukrást volby a potažmo vládu. Když by byly bloky hodně silné, mohly by – v krajním případě – změnit i ústavu a pravomoci prezidenta,“ dodal Tabery.

