Havel to udělal. A navíc... Zeman usadil ty, co ho ženou k soudu

V úvodu rozhovoru Zeman konstatoval, že podle jeho názoru neprovázel start očkovacího systému žádný chaos, ale jen klasické porodní bolesti nového on-line systému. Laici, kteří systém kritizují, podle Zemana nevědí, co činí, protože si nedokážou představit, jak nesnadné bylo uvést systém v život. Pokud se ukáže, že se i díky tomuto on-line systému podařilo operaci očkování populace úspěšně provést, vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla prý od Zemana dostane státní vyznamenání.

V obecné rovině Zeman zdůraznil, že je zastáncem očkování, protože právě očkování v minulosti lidstvu pomohlo v boji proti tuberkulóze, neštovicím či dětské obrně.

Pozornost věnoval i politické situaci v České republice a naznačil, že stávající premiér a šéf hnutí ANO pravděpodobně dostane šanci sestavit i příští vládu, protože Zeman se bude ohlížet na volební výsledky jednotlivých stran a nikoli na zisky „Když ty volby nevyhraje, tak dostane jako první na pásce první šanci ten, kdo je vyhrál. Výhra ve volbách se měří počtem získaných mandátů. Dodal bych počtem získaných mandátů pro konkrétní politickou stranu. Nikoli pro koalici."

„Uvědomte si, že ty dvě koalice, které teď vznikly, jsou v podstatě hozením záchranného lana stranám, které by možná do parlamentu nepronikly. Tedy STAN, lidovci a TOP 09. Dokonce se domnívám, že by nebylo od věci, kdyby podobnou koalici uzavřelo i hnutí ANO se sociální demokracií. Ale to je samozřejmě věc těchto dvou stran a prezident by neměl zasahovat do jejich rozhodování. Měl by maximálně vyslovit svůj názor,“ uvedl prezident.

Většina opozičních stran upozorňuje, že Miloš Zeman vyhlásil volby nezvykle brzy. Celých deset měsíců před jejich konáním. Obvykle dochází k vyhlašování voleb 100 dní před jejich konáním, tedy přibližně 3.5 měsíce před jejich konáním. Zeman však upozorňuje, že mu Ústava nenařizuje, jak brzy smí volby vyhlásit a pokud se na něj někdo zlobí, tak tím prý jen dokazuje, že nezná Ústavu.

Zmínil také prvního českého prezidenta Václava Havla, který vyhlašoval volby podle svého uvážení.

„No, to by musel dokázat, že nezná Ústavu. Protože kdyby ji znal, tak by věděl, že je článek 63, který říká bez jakéhokoli omezení, že volby vyhlašuje prezident. Přesněji řečeno jediným omezením je, že je musí vyhlásit nejpozději 90 dní před jejich konáním. Ale jinak není ničím vázán. Často se argumentuje tím, že přesně to samé udělal i Václav Havel v roce 1995. Ovšem můj argument pro tento interval nebyl proto, že to udělal Václav Havel, ale proto, že při epidemii covidu máme jinou volební kampaň, než bychom měli za normálních okolností. Například prakticky není možné, aby byla kampaň kontaktní. To znamená mítinky na náměstích a podobně. Nu, a jestliže by měli občané znát programy jednotlivých stran a jednotlivé kandidáty, je třeba, aby s tímto handicapem měly politické strany větší a delší šanci na předložení svých programů a kandidátů,“ pravil Zeman.

Pokud by tedy kdokoli chtěl Miloše Zemana pohnat před Ústavní soud ČR za to, jak brzy vyhlásil volby, prezident se o výsledek tohoto sporu nebojí, neboť je přesvědčen, že pravda je na jeho straně.

