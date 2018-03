Tabery spojil prezidenta Zemana s vraždou novináře a terorismem: Každý soudný člověk to vidí. Jeho nenávist jde až za hrob

„Do Česka ale dolehl i oprávněný hněv našich kolegů, ve kterém dali najevo slovenským politikům, že už nadále nechtějí poslouchat nekonečné a nechutné útoky na novináře. Ve snaze zbavit se mnohdy nepříjemné kontroly svého užívání moci vykresluje řada politiků žurnalisty jako špínu, jíž by nikdo neměl věřit a která si nezaslouží slušné zacházení,“ dodal dále Tabery, jenž vnímá, jak agresivita politiků vůči lidem z médií zdomácněla i v Česku.

„Mluvčí zdejšího prezidenta se teď rozčílil, když novináři i veřejnost začali v souvislosti s vraždou Jána Kuciaka připomínat loňské doporučení Miloše Zemana, že by se měli žurnalisté ‚trochu vylikvidovat‘. Svoje slova navíc adresoval jako přátelskou radu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který ji ani nepotřebuje a tamní nepohodlné novináře opravdu likviduje už delší čas,“ poukázal Tabery.

Následně dodal, že nelze tvrdit, že Zeman stojí za vraždou na Slovensku, je však "každému soudnému člověku" jasné, že česká hlava státu aktivně vytváří prostředí, v němž se něco podobného stát může. „Učinil tak mimochodem i tím, když se jako jediný český politik odmítl k vraždě novináře vyjádřit. Jeho nenávist jde doslova za hrob,“ sdělil k tomuto tématu Tabery.

Závěrem se pak Tabery zmínil také o občanovi, jenž byl zadržen za to, že položil dva kmeny na koleje a nechal poblíž vzkaz v arabštině. Chtěl, aby do stromů narazil vlak a lidé obrátili svůj hněv vůči muslimům.

„Onen občan mohl zabít desítky cestujících, a to jenom proto, že podlehl tuzemské hysterii proti uprchlíkům. Máme tu tedy konkrétní příklad toho, co se může stát ve vyděšené společnosti, kde se neustále proti někomu štve a nikdo tu nenávist netlumí. Zastavme to, dokud to jde,“ uzavřel Tabery.

