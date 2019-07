Tajemník Václava Havla má pocit, že se tu málo demonstruje. K demokracii to prý patří

Václavu Havlovi dělal Hanzel tajemníka ještě před listopadem 1989. Sametovou revoluci dnes popisuje jako dobrodružství, do kterého se disidenti vrhli a všechno se rozběhlo samospádem. Hanzel si však byl po celou dobu vědom, že ho mohli komunisté zavřít a možná s ním provést ještě něco horšího.

„S Havlem jsem spolupracoval už dříve, ale v létě 1989 mě požádal, zdali bych mu nemohl dělat tajemníka. Už tehdy na něj byla upřena obrovská pozornost ze světa a on byl na tolik zdvořilý, že nedovedl nikoho odmítnout. Televizní štáby ze Západu s ním chtěly neustále dělat rozhovory. Neměl čas, valilo se toho na něj moc a potřeboval někoho, kdo by mu pomohl vše uspořádat. Proto jsme se domluvili, že budu jeho tajemníkem. Od té chvíle, když se na Havla někdo obrátil, tak dostal vizitku s mým telefonním číslem. Chodil jsem k němu domů a tam jsem pravidelně ‚úřadoval‘, sestavoval jeho denní kalendář, vyřizoval telefonické hovory, přijímal či spíše filtroval návštěvy, přebíral od občanů podpisy Charty 77 či provolání Několik vět,“ poznamenal tajemník prvního prezidenta v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Letenskou demonstraci z roku 1989 prý prožíval víc než tu letošní, tehdy šlo o změnu režimu. Dnes už je ten režim změněný, demokratický a lidé mohou demonstrovat svobodně, mohou svobodně říkat co si myslí a nemusí se bát, že je kvůli tomu vyhodí z práce nebo jim soudy napaří pěkných pár let v base. To však neznamená, že by dnešní demonstrace nepovažoval za zásadní. Spíš naopak.

„Máme svobodu shromažďování a svobodu slova a je potřeba jich využít. Dokonce si myslím, že u nás se jich málo využívá. Protestování proti něčemu a vyjadřování vlastních názorů patří k demokracii. Zděšení z toho, že někdo demonstruje, není namístě. V zemích s dlouhou demokratickou tradicí to je naprosto běžná součást života,“ uvedl Hanzel.

Podle jeho názoru je proč demonstrovat. Premiér Babiš je podle Hanzela ve střetu zájmů, opírá svou moc o komunisty, a prezident Miloš Zeman ještě k tomu obchází ústavní pravidla. To je dost důvodů k demonstraci.

Nakonec prohlásil, že nechce odhadovat, co by Václav Havel říkal na dnešní demonstrace, protože Havla považoval za vysoce přemýšlivého člověka, který uměl člověka překvapit pozoruhodnou myšlenkou, takže nepovažuje za dobré mluvit za Havla, když už se první prezident tohoto státu k daným věcem sám nemůže vyjadřovat.

