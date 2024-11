Tajný plán německé armády. Kdyby zaútočil Putin

Německý ministr obrany sociální demokrat Boris Pistorius již na počátku tohoto roku varoval, že ruský vládce Vladimir Putin může nařídit útok proti některému z členských států NATO. A začal se připravovat na možnost, že se to opravdu stane.

O německém plánu informoval server německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zprávu převzal např. server švýcarského listu Blick.

Německý plán má tisíc stran a jeho zvláštností prý je, že není dokončen a neustále se přepracovává. Podle aktuální situace. Německo má v případě války s Ruskem hrát zvláštní roli, protože by fungovalo jako centrum pro desítky tisíc nebo v nejhorším případě stovky tisíc vojáků, kteří by museli být přepraveni na východ. Do pravděpodobně napadených pobaltských zemí. Kromě toho by se musely přepravovat zbraně, léky a příděly pro bojovníky.

Jörn Plischke, podplukovník a šéf hamburského regionálního velitelství, poskytl firmám konkrétní rady, co dělat v případě ruského útoku na pobaltské státy. Instrukce prý dostávají i další podniky v různých částech Německa.

V německých materiálech je prý také uvedeno, že Rusko už teď vede hybridní válku i proti Německu a snaží se zjistit rozmístění skladů zbraní a dalšího důležitého vybavení, stejně jako sabotovat výrobu v různých německých podnicích.

„Rusko se začalo připravovat na válku, za čtyři až pět let bude Rusko ochotné a schopné zaútočit dále na západ,“ prohlásil Plischke s odkazem na německé zpravodajské služby.

Zazněly i konkrétní tipy týkající se ekonomiky. „Na německých silnicích jezdí 70 procent všech nákladních aut, která řídí Východoevropané. Pokud tam dojde k válce, kde budou tito lidé?“ ptal se prý Plischke na setkání s firmami. Jeho doporučení: „Na každých sto zaměstnanců vyškolte alespoň pět dalších řidičů kamionů, které nepotřebujete.“

V případě krize by měly společnosti vypracovat konkrétní plán, aby zaměstnanci věděli, co se od nich očekává. Pokud jde o energii, armáda vyzvala podniky, aby se zamyslely nad tím, jak by se mohly stát soběstačnými. Jednou z možností, jak si zajistit přísun energie by prý mohly poskytnout i větrné turbíny u podniků.

Akce mají podle všeho u zástupců firem dobrý ohlas. „Musíme zvýšit povědomí o tom, jak důležitá je dobře připravená a odolná ekonomika pro civilní a vojenskou obranu Německa,“ řekl Malte Heyne, výkonný ředitel hamburské obchodní komory.

