Tak tady je máte! V USA hodili migranty na hlavu vítačům. A je zle

Republikánským guvernérům na jihu USA došla trpělivost s tím, jak se staví federální úřady a Bidenova administrativa k ochraně jižní hranice a k tamní migrační krizi – a začali tak vysílat ilegální migranty do severních států, v nichž vládnou politici z Demokratické strany. Poté, co guvernér Texasu poslal dva autobusy do sídla viceprezidentky Kamaly Harrisové, se k akci připojil i guvernér Floridy Ron DeSantis a na ostrov v Massachusetts importoval padesátku migrantů rovnou letecky. „Jdou na zelenější pastviny,“ komentoval. Od liberálních politiků se ozývá zděšení.

reklama

Anketa Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 14914 lidí podle televize CNN DeSantis komentoval slovy, že by se každá komunita v Americe „měla podílet“ a neměla by péče o migranty „padnout na hrstku červených států“, čímž narážel na typickou barvu republikánů.



Americká státní zástupkyně pro Massachusetts Rachael Rollinsová ve čtvrtek novinářům řekla, že bude o DeSantisově vyslání migrantů na Martha's Vineyard hovořit s členy ministerstva spravedlnosti, a uvedla, že zatím nemá dostatek informací, aby mohla říci, zda tím porušil nějaké zákony. Dodala, že jejich prioritou je zajistit, aby se s příchozími lidmi zacházelo s respektem.



Přejezd migrantů, kteří mají podle informací CNN pocházet z Venezuely, politiky z Demokratické strany značně rozčílil. „I pro Rona DeSantise je to nové dno,“ vypěnil předseda floridských demokratů Manny Diaz. „Neexistuje nic, co by DeSantis neudělal, a nikdo, komu by neublížil, aby získal politické body,“ stěžoval si.

Fotogalerie: - Americký konvoj

Kandidát demokratů na guvernéra Floridy Charlie Crist, ve svém prohlášení uvedl, že odjezd Venezuelanů Floridu „poškodil“. „Dnes v noci se 4,5 milionu přistěhovalců, kteří Floridu nazývají svým domovem, musí ptát, zda jsou další na řadě,“ zhrozil se.



Připojil se i Bílý dům, který odsoudil jak DeSantisův krok, tak rozhodnutí republikánského guvernéra Texasu Grega Abbotta poslat dva autobusy migrantů do sídla viceprezidentky Kamaly Harrisové v hlavním městě země. Tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová obvinila guvernéry, že využívají migranty jako „politické pěšáky“ a hovořila o „krutém a promyšleném politickém triku“.



Zhruba 50 migrantů, které floridský guvernér poslal letadlem na ostrov Martha's Vineyard v Massachusetts, bylo nakonec v pátek převezeno na vojenskou základnu Cape Cod.



DeSantis, jenž podotýká, že migrantům pouze umožnil „odejít na zelenější pastviny“, svým krokem navázal na snahy jak texaského guvernéra Abbotta, tak i a arizonského guvernéra Douga Duceyho. Ti kromě Washingtonu vyslali tisíce migrantů, kteří předtím překročili nelegálně jižní hranici, i do New Yorku a do Chicaga.

Fotogalerie: - Zeman v USA

Republikánští guvernéři dle serveru The Wall Street Journal tvrdí, že se snaží poukázat na zátěž, kterou migranti představují pro státní zdroje, a dát demokratickým představitelům, jejichž proimigrační rétorika a politika podle nich přitahuje další migranty, aby vstoupili do země nelegálně, ochutnat jejich medicínu.



Samostatně ve čtvrtek ráno dorazily dva autobusy s migranty z Texasu na americkou námořní observatoř ve Washingtonu, oficiální sídlo viceprezidentky Kamaly Harrisové, potvrdil ve svém prohlášení Abbott.



„Administrativa Bidena a Harrisové nadále ignoruje a popírá krizi na naší jižní hranici, která již téměř dva roky ohrožuje a zahlcuje texaské komunity,“ uvedl ke kroku Abbott..

Fotogalerie: - Se Zemanem v New Yorku

Politici z Demokratické strany, kteří vedou státy na severu USA, nyní kvůli těmto krokům zažívají perné chvále. Demokratická starostka Washingtonu, D. C. Muriel Bowserová minulý týden kvůli situaci vyhlásila stav nouze a ve středu guvernér státu Illinois J. B. Pritzker, rovněž demokrat, požádal o pomoc Národní gardu.



Od začátku letošního roku poslala Arizona do Washingtonu asi 1800 migrantů v 50 autobusech. Texas zařídil odvoz zhruba 8000 ilegálních migrantů do Washingtonu a New Yorku.

Psali jsme: „Adolf“ Biden. Výhrůžný projev a aranžmá, které mnohé vyděsilo USA bojují přes Ukrajinu s Ruskem? Nesmysl! Benjamin Kuras otevírá oči těm, kteří to tvrdí Sankce? Rusové našli způsoby, jak je obejít. Bolí, ale s Putinem nehnou Ukrajina bude v NATO. Ale bez Krymu a Donbasu. Bez roku stoletý diplomat promluvil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama