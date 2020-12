Tak tohle ne! Covid: Úder Blatnému. Dopis slavného vědce

reklama

Druhý prezident České republiky Václav Klaus napsal v minulých dnech dopis ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému. V něm se ohrazuje proti tomu, že jej oficiální web ministerstva zdravotnictví haní jako konspirátora a dezinformátora. Jde o tvrzení, které ministerstvu dodali nejznámější čeští experti na dezinformace a hybridní hrozby - firma Semantic Visions a také ,,proslavené" Centrum proti terorismu pod Ministerstvem vnitra. Klaus však se svým dopisem nebyl sám. Blatnému nyní píše také Beran.

Anketa Jste pro to, aby vláda znovu zavřela obchody a restaurace? Ano 57% Ne 43% hlasovalo: 2342 lidí

Úvodem svého dopisu Blatnému, který zveřejnil Institut Václava Klause, se Beran představil. Zároveň uvedl, že je přesvědčen, že v Česku neexistuje srovnatelný odborník v oblasti epidemiologie, který by snoubil v sobě praxi v terénu, praxi vysokoškolského učitele, vědce i prostého lékaře. "Dokázal jsem, že dobrou práci nemusí dělat jen ústavy Akademie věd, ale i prostý lékař a ocenění ze zahraničí se určitě dostaví," napsal mimo jiné Beran.

"Proto se mě dotklo, že jsem uveden na webových stránkách Vašeho ministerstva v kategorii: 'Známé osobnosti často propagují dezinformace'. Považuji za nevhodné spojovat moje jméno a COVID-19 s dezinformacemi. Jsem ve světě uznávaný odborník a určitě v očích mých zahraničních kolegů, kteří mé práce a výsledky citují, určitě nejsem dezinformátor. Chtěl bych Vás požádat jako ministra zdravotnictví i jako kolegu, abyste prosím nechal moje jméno z webu vymazat, protože je to nedůstojné pro Vás i pro mě. Já jsem odborník v epidemiologii s nejlepší erudicí v ČR a velkým zahraničním renomé a určitě si za prezentaci svých názorů nezasloužím nálepku dezinformátora," zmínil Beran.

"Dnes jsem si přečetl Vaše vyjádření k celé situaci a považuji ho za nešťastné. 'Je to prosba o to, aby všichni ti, kdo jsou považováni řadou lidí za vzory, že by bylo ideální, kdyby šli dobrým příkladem a vyrazili zbraň z rukou těm, kteří potom na základě jejich chování vytváří dezinformace,' komentoval snahu ministr Blatný," píše dále Beran, když Blatného cituje.

"Myslím si, že za to, co jsem vykonal pro dobré jméno české medicíny v zahraničí, si určitě nezasloužím, abych byl takto negativně spojován s dezinformacemi," uzavřel Beran.

Psali jsme: Vymažte mě! spílá ,,dezinformátor" Klaus Blatnému. Jeden detail vás zaujme

Beran byl také hostem Českého rozhlasu, kde hovořil mimo jiné o očkování. Mluvilo se však také o tom, že mnoho lidí se nedostavilo na testy, přestože tam byli posláni svými praktickými lékaři. "Lidé, kteří jsou určeni pro to, aby byli v karanténě, nechtějí dojít na testování, protože se obávají toho, že by museli v té karanténě pobývat celou dobu 10 dní. Jenom připomínám, že samozřejmě ta karanténní opatření mají nesmírně pozitivní vliv na šíření viru, ale ukazuje se, i ze zemí, které nejsou příliš daleko, jako je Velká Británie, že ta karanténa by mohla být jenom pětidenní. Protože se inkubační doba viru zkracuje, inkubační doba onemocnění zkracuje," poznamenal Beran.

Profesor Beran v rozhlase také uvedl, že vítá rozvolňování opatření. Rozhovor se natáčel před pěti dny. "Myslím si, že většina z nás je velmi zodpovědná, budou dodržovat opatření, a i když se zvedne počet nakažených, tak je potřeba také pracovat s tím, že bychom se měli víc v této chvíli zaměřit na ty vysoce ohrožené skupiny osob," dodal.

Co se týče očkování, tak podle vyjádření Ministerstva zdravotnictví by první dodávky měly být někdy na konci ledna, počátkem února, podotkl Beran. "V tu chvíli se plánuje, že by se začaly očkovat především ty ohrožené skupiny obyvatel, dohromady s těmi, kteří se o tyto ohrožené skupiny obyvatel starají, především zdravotničtí pracovníci, kteří pracují v první linii. Předpokládá se, že by na začátku mohlo přijít přibližně půl milionu dávek vakcíny. A ty vakcíny se budou očkovat řekněme v očkovacích centrech, která k tomu budou určena," poznamenal.

Následně hovořil o vakcínách, které se podle něj všechny snaží nějakým způsobem uměle navodit takzvaný infekční proces uvnitř buňky. "Čili velmi dobře se to podobá tomu, co v našem těle dělá živá oslabená vakcína, takové vakcíny jsou třeba proti žluté zimnici, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Tyto nové očkovací látky jsou ve své podstatě nějakým způsobem geneticky upravené tak, že informaci o tom, že uvnitř té buňky probíhá infekční proces, tam vnesou buď pomocí vektorů, který může být nějaký virus, nebo přímo pomocí nukleové kyseliny, a ta buňka se na povrch tváří, že je napadená virem. A v tu chvíli vyvolává vlastně imunitní reakci organismu a ten organismus si vytváří především velmi silnou buněčnou imunitní odpověď. Čili z tohoto pohledu se dá usuzovat, že ta vakcína by neměla mít žádné negativní dlouhodobé následky, ale dá se předpokládat, že po té imunizaci budou běžné reakce, ať už místní nebo celkové," dodal Beran. Nedomnívá se však, že reakce by byla významně horší než u jiných očkovacích látek. "Můžeme očekávat nesmírně pozitivní efekt nové vakcíny a neobával bych se jí," zakončil.

Dezinformace o covid-19

Ministerstvo zdravotnictví na oficiálním webu pro komunikaci koronavirové pandemie založilo i rubriku „dezinformace o covid 19“. Na tuto stránku dodává informace firma Semantic Visions datového analytika Františka Vrabela, donedávna jednoho z hlavních expertů na hybridní hrozby z Ruska. Vrabel tvrdí, že jeho firma má vybudovaný unikátní algoritmus, kterým dokáže rozpoznávat dezinformace. Ministerstvo zdravotnictví již za ministra Romana Prymuly uzavřelo s firmou Semantic Visions dohodu o vyhledávání dezinformací o koronavirové pandemii.

Druhým zdrojem je pak Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které pod Ministerstvem vnitra založil Milan Chovanec a které rovněž původně bojovalo především proti „hybridním hrozbám“ z Ruska.

Psali jsme: VIDEO Věříte dezinformačním webům a ne tradičním médiím? Tak to jste jako ti, kteří v roce 1968 vítali ruské tanky. Brutální hodinové školení za vaše peníze z ČT. Janda, Stropnický, oba Romancovovi...

Romancovová: Dezinformační kampaň uchvátí jakékoli, původně legitimní vnitřní téma, nafoukne ho, rozbije debatu s jediným cílem

Třeba vám zavolá falešný novinář a bude chtít vědět... Romancovová chystá speciální školení pro zaměstnance státu

Na stránce dezinformací jsou jednak zmíněny výroky, které prý sabotují postup proti pandemii, například tvrzení, že „antigenní testy jsou nespolehlivé“.

Najdeme zde ale i rubriku „známé osobnosti často propagují dezinformace“.

CELÁ STRÁNKA ZDE

„Výrazně se projevil trend, který můžeme pozorovat po většinu trvání pandemie, a to přebírání výrazných výroků a silných prohlášení veřejně známých osobností a odborníků dezinformačními weby, které je používají pro podporu jimi propagovaných dezinformací a konspiračních teorií,“ varuje ministerstvo.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A jako příklady takových vyjádření uvádí (bez upřesnění, o jaká prohlášení se jedná a co je na nich závadného) právě imunologa profesora Jiřího Berana (se zatajením jeho akademického titulu) a rovněž bývalého prezidenta republiky Václava Klause.

Psali jsme: Václav Klaus: Vraťte se, říkají mi. Toto jim odpovídám. Covid může Západ lehce dorazit

Psali jsme: Násilí? Už to nezavřete, bude zle. Babiš, Hamáček a Blatný se mohou bát Klaus ml.: Očkovat na covid se nenechám. Ať je pokusný králík někdo jinej Nora Fridrichová zpět. Málem brečela. Ne radostí Vláda projedná prodloužení nouzového stavu a situaci s covidem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.