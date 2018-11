Také Robert Záruba se vyjádřil k Putinově medaili pro Jarka Nohavicu

“Písně Jaromíra Nohavici mě provázejí 35 let. Právě to dnes při přebírání mediale od vládce Kremlu připomněl Jaromír Nohavica, jak před 35 lety v Ostravě zpíval písně Bulata Okudžavy,” píše právnička a ptá se: “Co se s ním stalo? Co mu za to zaplatili?” Jiné vysvětlení ji nenapadá.” Jak může přijmout ocenění od Ruska, které svými represemi vůči svobodomyslným lidem jedná stejně, jako jednal Sovětský svaz vůči Okudžavovi a Vysockém a vůči politickým vězňům a novinářům,” ptá se znovu Marvanová a přidává rázné prohlášení: “Obvykle to nedělám, ale nezbývá, než říct: Nohavicu už poslouchat nemůžu. Co je moc, to je moc!”

Robert Záruba prohlásil fotografii, kde si Nohavica potřásá rukou s Vladimirem Putinem za nejsmutnější fotografii roku. Nesedí čas, oblek, nesedí kravata, nesedí medaile na klopě, nesedí křečovitý úsměv a nesedí tedy ani ten patron, co tiskne ruku,

Co tedy vědí

ti co nahoře sedí...” rýmoval sportovní komentátor.

“Jarku teď už nejsi husita. Moc smutné,” vzkazuje Nohavicovi.

Se Zárubou nesouhlasil například Vojtěch Michálek. “Já nevím, ale Jarek je v tomhle dost konzistentní, z jeho koncertů a komentářů mne to nepřekvapuje. On takový je a já ho tak beru, nemyslím si, že zklamal národ... je pořád stejný... a moje vnímáni jeho tvorby to nezmění, byť se mi tohle opravdu nelíbí, ale je to jeho věc...” hájil zpěváka a skladatele.

“Alkoholik, agent STB. Kolaborant,” nešel pro obvinění daleko Jan Čáslava.

Jiní se zase trefovali do Záruby. “Záruba...to je ten, co kecá u sportovních přenosů, a většinou s nějakým expertem a tlachají tak zaujatě o hovně, až přehlednou,že padl gól,” trefoval se do komentátora Pavel Klouda.

autor: kas