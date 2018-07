Takový pěkný muslimský pár z Kolína nad Rýnem: Nejdříve zatkli hlavu rodiny a pak i jeho choť

Dvaačtyřicetiletá Jasmina H. byla zatčena a následně také obviněna z napomáhání svému manželovi Siefu Allahu H. k výrobě ricinové bomby. Konkrétně se měla zapojit do fáze získávání potřebných surovin pro výrobu této mimořádně nebezpečné látky, která byla vyvinuta během druhé světové války. K její výrobě se používají boby skočce, ze kterého se extrahuje velmi účinný jed. Jeho oběti pociťují první příznaky již po několika desítkách minut. Po selhání jater, ledvin a dalších orgánů většinou oběti umírají do tří dnů od zasažení.

Jasmina H. se podle magazínu Spiegel seznámila se svým o dvanáct let mladším manželem na podzim 2015 přes sociální sítě. O několik měsíců později se přestěhoval do jejího bydliště v Kolíně nad Rýnem a společně uzavřeli sňatek. Oba manželé podle obžaloby se chtěli spojit s dalšími islamisty a šestinásobná matka také měla pomáhat Siefu Alláhu H. v jeho nakonec neúspěšném pokusu dostat se do Sýrie.

Celý text v němčině ZDE.

Třicetiletý islamista, který pochází z Tuniska, byl zatčen před několika málo týdny a čelí stejným obviněním jako nyní jeho manželka. Do hledáčku protiteroristické skupiny vyšetřovatelů se dostal manželský pár kvůli objednávání neobvyklých surovin, ze kterých experti vyvodili, že plánují vyrobit ricinovou bombu. V prvé řadě si přes svůj účet na Amazonu objednali manželé elektrický mlýnek na kávu, který chtěli použít na výboru ricinového jedu.

Sief Alláh H. vedle toho hledal na polském trhu pyrotechnický materiál a další klíčové suroviny pro finální výrobu nebezpečné bomby. Dokonce koupili také křečka, na kterém chtěli jed extrahovaný z bobu skočce testovat. Do jednání s potenciálními dodavateli se měla podle obžaloby zapojit právě i jeho nyní již zatčená manželka. Při červnovém zatčení Siefa Alláha H. našli vyšetřovatelé celkem 3 150 ricinových semen a 84, 3 miligramů jedu.

Jak Spiegel dodává, ricin coby biologická zbraň podléhá speciální kontrole a jeho výroba je po technické stránce poměrně složitá. „V rámci dalšího vyšetřování se bude rovněž zjišťovat, jestli neměl pár další komplice. Případně, jestli nejednal na příkaz někoho přímo z Islámského státu.“

Psali jsme: Hrozivé zprávy z Německa: Kdykoliv může dojít k teroristickému útoku

Německo se chtělo zbavit teroristy, ale teď ho chce zase zpátky. Má o něj strach



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro