Tamara Klusová: Pravda a láska? Dvě „nejvíc“ hodnoty

V pořadu Nahoru, dolů byla hostem zpěvačka a manželka zpěváka Tomáše Kluse Tamara Klusová. Hovořilo se například o feminismu. „Být ženou neznamená být silnější než muž. A to mi na tom současném feminismu vadí a nesmírně se mě to dotýká. Nejenom za ty ženy, ale i za ty muže,“ uvedla.

reklama

Anketa Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 11268 lidí

Hovořila mimo jiné o tom, jak se jí jednou její muž zeptal na to, po čem touží, když zavře oči. „A já jsem si nikdy tyhlety věci moc nekladla, protože mě právě hrozně baví ten život. Já nerada sním o něčem, protože mě to vzdaluje od toho života jako takového. A já jsem tenkrát říkala: Hele, já jestli po něčem toužím, tak si hrozně přeju jedno: Mít ten dlouhej šedivej cop, sedět v zahradě, mít tam pravou cikánskou maringotku z toho cirkusu Humberto, s těmi kamínky, s těmi špalíčky, který je jeden jako druhý tam vyskládaný... Tam ty dečky prostě, ty polštářky v té maringotce a to je ten můj sen, kde já se vidím jako stará. Že už uvidím ten život za sebou a tam vidím jako sebe jako tu ženu, která umí vědomě jako stárnout a je v nějakém určitém podzimu toho života a jsem šťastná. Úplně v tom minimalismu,“ poznamenala Klusová.

Anketa Která TV teď přináší nejlepší zpravodajství? (Ptáme se od 12.5.2020) ČT24 8% Nova 70% CNN Prima News 9% Barrandov 13% hlasovalo: 6170 lidí

„Být ženou neznamená být silnější než muž. A to mi na tom současném feminismu vadí a nesmírně se mě to dotýká. Nejenom za ty ženy, ale i za ty muže,“ zdůraznila Klusová.

Závěrem pak Klusová hovořila o tom, že si celý život myslela, a byla v tom vychovávána rodiči, že pravda a láska jsou nadhodnoty, bůh pro ni. „Když budeš pravdivá a laskavá, tak to je jako to ono. A s tím úplně souhlasím a je to pro mě úplně svaté, ale čím jsem byla starší, tak tím mi víc a víc docházelo, že tyhlety dvě nadhodnoty jsou nehybné a neaktivní bez jedné jediné, a to je odvaha. A to je ta odvaha být autentický. Být tím, kým jsem, říkat to, co cítím, bez ohledu na to, jestli to někomu připadá správně, nebo ne. A že ta odvaha je ten kůň, na kterém jsou zaháknuté tyhle dvě nejvíc hodnoty – pravda a láska,“ sdělila Klusová.

Psali jsme: Senátor Goláň: Snažil jsem se o úplné zrušení evidence tržeb. Bez úspěchu Senátor Pavera: Jsem rád, že EET je v návrhu odloženo do konce roku Gazdík (STAN): Dnes se uvidí, kdo je podezřelý z korupce Ministryně Schillerová: Do konce roku 2020 bez EET

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.