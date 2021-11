Teď skončit testování ve školách? Plaga musí řešit nepříjemnou otázku

reklama

Ten má i další výhradu vůči resortu zdravotnictví – že nemá jasnou strategii pro fungování škol. Ale neměl by ji mít především on? „Pokud by to byla strategie rozvoje vzdělávací soustavy, tak tu máme schválenou vládou, to je strategie 2030+ a tu realizuji. Pokud se ptáte na strategii ochrany zdraví, tak to je v gesci Ministerstva zdravotnictví,“ domnívá se Plaga.

Podle šéfa Asociace krajů a jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) jsme promarnili šanci otestovat všechny žáky po podzimních prázdninách. „Má v tom pravdu, jednoznačně,“ míní Plaga. „Na veřejném vystoupení s ministrem Vojtěchem a s hlavní hygieničkou 15. září, tuším, že to bylo, ve Sněmovně, tak bylo řečeno, že uvažují o plošném testování. Ještě v polovině září to vypadalo s prohlášením Ministerstva zdravotnictví i hlavní hygieničky, které jsem potom adresoval dopis, jenž mi vrátila poté s tím, že uvažují buď o plošném, nebo cíleném testování během podzimu, a na základě toho jsem uplatnil opci na 1,6 milionu kusů testů, ale ty testy následně nedostaly výjimku Ministerstva zdravotnictví, přestože pro tu první tranši tu výjimku dostaly,“ dodal.

Po 15. listopadu by se s testováním ve školách mělo přestat. Jakou to má logiku, když epidemie nabývá na síle? „To je skvělá otázka, kterou jsem nekladl pouze já, ale i další členové na radě pro zdravotní rizika. Ta odpověď ze strany hlavní hygieničky je taková, že se řídí teď novými doporučeními ECDC, které to plošné testování u asymptomatických nedoporučuje,“ sdělil.

V závěru se Plaga velmi razantně vyjádřil k zavírání škol. „Prosím ne!“ zdůraznil Plaga, který by měl na Ministerstvu školství zůstat i po odchodu z postu ministra – a to na pozici náměstka.

