Ten dělá Čapí hízdo. Součást kartelu. Babišovi ujel jedovatý výrok

„Situace není dobrá. Znovu apelujeme na všechny občany, aby se očkovali. Včera bylo přijato do nemocnic 322 pacientů. Průměrný věk nově přijatých je 65 let. Průměrný věk všech hospitalizovaných je 68 let. Takže jediné řešení je očkování," sdělil Babiš úvodem tiskové konference po jednání vlády.

„Na zítra ráno svolám Radu pro zdravotní rizika, abychom projednali další návrh opatření, která vláda projedná v pátek. Protože samozřejmě ta situace není dobrá," dodal. Otázka České televize následně nesměřovala ke covidu-19, ale ke kauze Čapí hnízdo. „Počítáte s vydáním k trestnímu stíhání, případně o to požádáte sám?" zeptal se redaktor.

„Kauza Čapí hnízdo je politická objednávka, je to stíhání na objednávku, které tady je od roku 2016. V září 2019 státní zástupce to stíhání zastavil, nejvyšší státní zástupce pan Zeman, který je součástí, dlouhodobou součástí polistopadového kartelu, mě nechal z politických důvodů nadále stíhat. Myslím si, že jsem se k tomu vyjadřoval už xkrát, tak to je vše, co k tomu mohu říct," uvedl Babiš, redaktor však chtěl doplnit svou otázku, zda požádá sám o vydání. „Nebudu to komentovat. Znovu říkám, že je to politické stíhání, stíhání na objednávku," uvedl.

Ale zpět ke koronaviru. To, že je situace opravdu vážná, potvrdil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „V tuto chvíli navrhujeme, a vláda schválila několik změn mimořádných opatření. Budeme jednat o dalších změnách i zítra a budeme je předkládat v pátek na vládu. V tuto chvíli jsou schválena tato mimořádná opatření nebo jejich změny: Jednak od 15. listopadu bude povinně testován každý zaměstnanec v lůžkové péči, nejsou to už jenom jako doposud léčebny dlouhodobě nemocných, ale skutečně jednodenní péče, akutní lůžková péče, intenzivní standardní, zkrátka každý, kdo přichází do kontaktu s pacienty a není očkován proti nemoci covid-19, tak bude povinně jedenkrát za sedm dní otestován s účinností od pondělí. S tím, že testování musí být provedeno nejpozději do 22. listopadu v rámci sedmi dnů," začal s opatřeními Vojtěch.

„Další opatření se týká ochrany dýchacích cest. Tady rozšiřujeme podmínku nošení ochrany dýchacích cest zejména na vysoké školy. Zkrátka tam, kde bude alespoň 50 studentů, žáků na jednom místě, ať jsou to vysoké školy, vyšší odborné školy, základní, střední školy, od padesáti výš. Zejména jsou to právě ty vysoké školy, po konzultaci s Ministerstvem školství. Tak bude nutné, aby měli studenti i v rámci výuky nasazeny respirátory. U těch vysokých škol, tam to riziko je vyšší v tom směru, že často jde o nehomogenní kolektivy. Nejsou to konkrétní třídy, kde by se stále potkávali stejní lidé, jsou tam různé smíchané kolektivy a v takovém případě tedy je na místě, aby nosili ochranu dýchacích cest, s účinností od 15. listopadu," zmínil Vojtěch.

„Další změna, to jsou spíše technické změny, ale potřebné pro tu praxi. Pokud jde o diskriminační PCR, v tuto chvíli se vyšetřuje povinně každý pozitivní vzorek i na diskriminační PCR. Vzhledem k tomu, že víme ze sekvenace, že máme v Česku 97 procent případů delta mutace, popřípadě delta plus, nejsou tady identifikované žádné nové varianty koronaviru, tak snižujeme vlastně povinnost otestovat třicet procent vzorků z těch celkově pozitivních na diskriminačním PCR, což i podle odborníků by mělo být dostatečné, trošku to odlehčí kapacity těm laboratořím, vzhledem k tomu, že těch pozitivních případů je vícero," dodal Vojtěch.

Další změna se pak týká očkování cizinců. Cizinci, kteří dlouhodobě legálně pobývají na území České republiky, budou mít očkování proti covidu-19 hrazeno z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví.

Testy v Česku potvrdily v úterý 14 539 případů koronaviru. Je to nejvíc od poloviny března.

