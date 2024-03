Ten web, kdo ho znal? Novinář ukázal na Jourovou. „Špiní nepřátele.“

reklama

S blížícími se volbami do Evropského parlamentu učinila Evropská unie kroky k zavedení a implementaci nových pravidel upravujících média, digitální služby, umělou inteligenci a politickou reklamu – to vše podle unie a slov Věry Jourové přispívá k informačnímu ekosystému, jehož cílem je chránit základní práva evropských občanů.

Do toho vybuchla aféra, při které vysocí představitelé EU a média tvrdí, že Rusko šíří dezinformace a platí politiky v Evropě, aby ovlivnilo nadcházející červnové volby, tvrdí Shellenberger. „Skandál s ruským vlivem otřásá EU,“ zněl v pátek titulek Politico.

Shellenberger poukázal na slova české eurokomisařky Věry Jourové. „To potvrzuje to, co jsme tušili,“ řekla v pátek Jourová. „Kreml využívá riskantní výstupy, které předstírají, že jsou média a pomocí peněz kupuje skrytý vliv.“

A representative for the EU says, in response to our reporting, “We are not censoring anyone’s opinion.” In truth, she and the EU are putting in place a sweeping totalitarian system of censorship and lying about it. https://t.co/QOwWY9hLN1 — Michael Shellenberger (@shellenberger) March 29, 2024

Shellenberger ukazuje zapojení tajných služeb před volbami. Polská zpravodajská služba uvedla, že provedla prohlídky v regionech Varšava a Tychy a zajistila 48.500 eur a 36.000 dolarů, které byly určené na korumpování politiků či médií. A to politiků, kteří kritizují Evropskou unii, unijní Green Deal a zastávají konzervativní postoje.

„Je to všechno o pošpinění jejích politických nepřátel tím, že je označí za proruské. Toto je nestoudná propaganda, která může zahrnovat zapojení zpravodajských agentur,“ narážel Shellenberger na zapojení české a belgické tajné služby do kauzy odhalení „proruských sítí“, jak celou věc nazval český premiér Petr Fiala.

Publicista sdílel právě i slova premiéra Petra Fialy o odhalení konspirační skupiny. Fiala k tomu napsal na Twitteru: „Odhalili jsme proruskou síť, která rozvíjela operaci s cílem šířit ruský vliv a podkopávat bezpečnost v celé Evropě. Na sankční seznam jsme proto přidali dvě fyzické a jednu právnickou osobu, tuzemské orgány následně zajistily jejich majetek.“

Publicista se podivil nad tím, že nikdo nebyl po takto silných slovech vzat do vazby. „Ale ani EU, ani polští, čeští ani jiní vládní představitelé neoznámili zatčení politiků za přijímání úplatků,“ napsal Shellenberger. Následně se podivil nad tím, že zablokovaný web Voice of Europe byl nevýznamný, až neznámý, přesto je kolem něho takový vzruch.

Publicista sdílel i vystrašená slova bývalého českého politika Cyrila Svobody, který dal kdysi rozhovor webu Voice of Europe. „Jak jsem mohl vědět, že to bude bezpečnostní hrozba? V době, kdy jsem poskytl rozhovor, nebyli na žádném seznamu. Teď bych rozhovor neposkytl, ale nebyli na žádném seznamu, když jsem ho poskytl.“ Zmiňuje i Svobodovu odpověď na to, zda dostal za rozhovor zaplaceno. Ten řekl, že ne.

Na závěr se publicista ptá, kde jsou důkazy a trestní oznámení. „Pokud by zpravodajské služby, představitelé EU a média objevili důkazy o trestné činnosti, téměř jistě by je předložili spolu s trestním oznámením proti obviněným. Místo toho nejvážnější věc, kterou vlády udělaly, je umístění proruského Ukrajince na sankční seznam.“

„Toto je politická propagandistická operace převlečená za kontrarozvědku. Totální zneužití moci totalitáři v EU. Jejich agenda je tak nepopulární, že jediné, co mohou udělat, je pošpinit své nepřátele. Strašné,“ napsal Michael Shellenberger.

And fear-mongering about deep fakes with @HillaryClinton !

This is a scripted political propaganda operation dressed up as counterintelligence.

Total abuse of power by the totalitarians at the EU. Their agenda is so unpopular that all they can do is smear their enemies. Awful. https://t.co/6yzqg1EdRH — Michael Shellenberger (@shellenberger) March 29, 2024

A sdílel video s Věrou Jourovou, kde se zhrozil toho, že Evropská unie i prostřednictvím Jourové zavádí totalitu horší, než byl komunismus. „Stačí se podívat na řeč jejího těla. Sledujte, jak se dívá dolů poté, co lhala o svých plánech cenzury. Ví, že je vinna. Má hrozné svědomí. Snaží se vytvořit ještě totalitnější systém, než jaký existoval za komunismu!“

Just look at her body language. Watch her look down after lying about her censorship plans. She knows she’s guilty. She has a terrible conscience. She’s trying to create an even more totalitarian system than the one that existed under Communism!pic.twitter.com/iCUiA3BUs1 — Michael Shellenberger (@shellenberger) March 29, 2024

Psali jsme: Ivan David: „Totalita. Ukrajinského typu.“ BIS se snaží ovlivnit eurovolby Velká „čistka“ v polské diplomacii? Zahradil má jasno, proč teď Jourová mlčí Perverzní tiskoviny a Sorosovy nadace. Ivan David a bruselská norma o svobodě médií 62,3 °C. „Napsali to, tak je to pravda.“ Ale už je zle

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE