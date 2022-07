Těšíte se, že vám pomůže úsporný balíček vlády? Netěšte. Havlíček vytáhl proč

reklama

Úsporný energetický tarif, který má pomoci se zdražením, podle Havlíčka přišel pozdě: „Vláda zavádí, a to ještě až od podzimu, něco, co ostatní země zavedly na jaře. Takže je to s půlročním zpožděním. To je jedna věc,“ uvedl.

Tarifu vyčítá mimořádně komplikovaný systém: „Firmy dostanou z jednoho programu a domácnosti z druhého. Ale pozor, domácnosti, které jsou připojeny přes bytová družstva či společenství vlastníků jednotek (SVJ) a přes teplárny, musejí zase využívat jiný program, ale jaký bude, není známo “ podotýká exministr.

„Bude v tom totální chaos. Dopadne to obrovskou blamáží. Je to mechanismus, který není nikde odzkoušen, absolutně se nedá aplikovat na miliony domácností,“ pokračuje Havlíček.

O „úsporném“ tarifu nemůže být podle něj vůbec řeč. „Vůbec není úsporný. Úsporný by byl takový, který by motivoval k úsporám, když už to tak nazvali. Ale on vůbec nemotivuje, každý dostane stejně bez ohledu na to, zda šetří nebo nešetří. A hlavně se to dělá takto komplikovaně proto, aby se to neudělalo stejně, jak navrhujeme my,“ dodává.

„Úplně nejhorší na tom je, že ta pomoc bude tak nízká, že přijde v době, kdy energie budou stát ještě více, než stojí dnes. A nyní stojí sedminásobek toho, co před dvěma lety, takže záhy budou stát devítinásobek. To si pak domácnosti budou moci říct – ‚Děkujeme, neplatíme devítinásobně více, ale platíme osmiapůlnásobně více.‘ Ten rozdíl asi ani nepostřehnou,“ obává se Havlíček.

Jak vysoké slevy budou, chce vláda upřesnit až příští měsíc. Ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela (za STAN) sdělil, že domácnosti dostanou až 16 tisíc korun, ale není ani jisté, na jak dlouhé období. Vláda hodlá na tarif vyčlenit 30,6 miliardy korun.

