Tisíce lidí v ulicích, desítky zadržených a zraněných. Australanům došla s uzávěry trpělivost

Neustále se prodlužující lockdowny, které zatím nemají brzký konec v dohlednu, již mnozí nevydrželi a v sobotu vyšli svůj nesouhlas s australskou strategií boje proti covidu-19 vyjádřit v počtu tisíců. Protesty proti restrikcím se konaly v Sydney, Melbourne i Brisbane.



Obyvatelé Sydney, kteří žijí v tvrdých karanténních podmínkách už přes čtyři týdny, svoji nespokojenost přišli projevit k tamní radnici; tisíce lidí, kteří dosud téměř nemohli ani ven, tak častokrát navíc činili bez jakékoli ochrany nosu či úst. Někteří účastníci protestu prolomili rozmístěné bariéry a na policisty házeli různé předměty, zejména plastové lahve. Příslušníky bezpečnostních sil napadli i barvou.

Such ugly scenes. This is all just so bad pic.twitter.com/BBs8O80Gub

Podle premiérky Nového Jižního Walesu Gladys Berejiklianové bylo chování přítomných „sobecké“ a protiprávní. „Takové aktivity nebudeme v době lockdownu tolerovat,“ varovala. Policisté zadrželi desítky demonstrantů, v Sydney se odhaduje, že bude vystaveno až 3500 přestupků.

V Austrálii nově přibylo 173 případů. Přestože se takováto čísla zdají z pohledu Evropy jakožto vcelku nízká, u Austrálie je třeba vzít v potaz, že na rozdíl od mnohých evropských států se tamní obyvatelé dosud kvůli přísné politice Austrálie na hranicích nesetkali s koronavirem a promořenost obyvatelstva je velice nízká; zatímco tak v Česku mají protilátky z prodělání onemocnění či z vakcinace miliony lidí, v Austrálii je má pouhý zlomek počtu lidí. Koronavirus v australské pětadvacetimilionové populaci prodělalo méně než 33 tisíc lidí, a nepomáhá ani očkování, místo něj totiž země sázela právě na tvrdé restrikce.

Thousands of people have taken to the streets of Sydney and other Australian cities to protest lockdown restrictions amid another surge in cases. Police made several arrests after crowds broke through barriers and threw plastic bottles and plants. https://t.co/MaCorJP35L