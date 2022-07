Tlačte na ně, aby šetřili. Kandidátka Nerudová řekla vládě, co má s lidmi dělat

Danuše Nerudová, kandidátka na prezidentku a bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně, má za to, že Češi nevěří svému státu a stát nevěří českým občanům. A ocenila, že vláda Petra Fialy (ODS) se to snaží změnit. Prozradila také, že její manžel spolu s kolegy přichází s nápadem, s nímž by prý jako prezidentka rozhodně nesouhlasila. Stranou její pozornosti nezůstala ani stávající ekonomická krize. Měli bychom si nahlas říct, že máme nějaké tři možné varianty vývoje. Jednou z nich je podle Nerudové i přímý konflikt NATO s Ruskem.

„Lidé důvěru v politiky nemají už poměrně dlouho. Myslím, že se to velmi ukázalo v covidu, ale je potřeba říct, že ta nedůvěra je oboustranná. Ona to není jen nedůvěra občanů v politiku, ale dlouho to byla také nedůvěra státu v občany,“ poznamenala Nerudová s tím, že takovým typickým obrazem nedůvěry bylo zavedení EET, kterou prosazoval Andrej Babiš (ANO) ještě v roli ministra financí. „Zavedení EET znamenalo, že stát automaticky předpokládal, že každý podnikatel je podvodník, ale ono to tak není. Proto jsem velmi ráda, že se to mění a že tato vláda navrhla zrušení EET. A ta změna kurzu, že podnikatelé jsou lidé, kteří vytvářejí pracovní místa, že se ta nálada mění, za to já jsem velmi ráda,“ poznamenala.

Kandidátka na prezidentku je toho názoru, že každý občan si zaslouží respekt a důvěru ze strany státu, stejně jako stát důvěru svých občanů. A prezident je tu podle profesorky od toho, aby pomohl tuto vzájemnou důvěru a z toho plynoucí stabilitu budovat.

Došlo i na kauzu pánů Petra Hlubučka a Michala Redla. V jednom z odposlechů totiž zaznělo také jméno právní kanceláře, ve které pracuje manžel Nerudové Robert Neruda. Co k tomu řekla kandidátka na prezidentku? „My máme striktně oddělené kariéry. Já si myslím, že se i vám dostalo do rukou tiskové stanovisko Havel a Partners, kde je jasně napsáno, zda v té kauze figurovali, nebo ne. Máte-li nějaké pochybnosti, tak se prosím obraťte na manžela a na právní kancelář. Jak už jsem řekla, naše kariéry jdou striktně oddělené a já se nemohou vyjadřovat k únikům ze spisů, navíc k únikům, k nimž by vůbec nemělo docházet,“ podotkla profesorka.

Celý rozhovor naleznete zde

Poznamenala také, že její manžel spolu s několika kolegy založil občanské sdružení Občanské právo, v jehož rámci navrhuje mimo jiné i omezení pravomocí prezidenta. „Myslím, že je to jasný důkaz toho, že naše kariéry jsou striktně oddělené. A já bych s tím samozřejmě nesouhlasila,“ podotkla k možnému omezení pravomocí prezidenta Nerudová.

V průběhu rozhovoru zdůraznila, že vystupuje jako nezávislá kandidátka a ani s nikým z vlády, ani s nikým z opozice o své podpoře nevyjednává.

Stranou její pozornosti nezůstala ani stávající ekonomická krize, která je podle Nerudové propojena s ruskou agresí vůči Ukrajině. A z tohoto úhlu pohledu zde vidí tři varianty vývoje. První možností podle Nerudové je, že válka relativně rychle skončí vyjednáním nějakého míru. Druhou možností je, že se ruská agrese vůči Ukrajině potáhne ještě dlouho. „A třetí možnost, kterou si nikdo nepřejeme, je přímý konflikt NATO s Ruskem,“ poznamenala Nerudová.

Vláda by podle ní měla také lidi tlačit k tomu, aby šetřili. „Aby šetřili elektřinou i na topení. Výměnou za to, že ušetříte část těch energií, tak budete mít nižší cenu. To je to, jak by vláda měla lidi motivovat,“ vyjádřila svůj názor ekonomka.

Ale ať už nastane kterákoli z těchto variant, tak to podle profesorky neznamená, že bychom se nemohli těšit na pokles cen energií. Ceny energií podle Nerudové zůstanou buď na současné úrovni, nebo ještě porostou, pokud Rusko naplní své výhružky a na podzim zastaví tok plynu do Evropy. Pokud bude chtít vláda udržet při životě pomoc, jakou teď připravuje, to znamená udržet při životě speciální energetický tarif, bude muset vydávat desítky miliard nejen letos, ale možná i v dalších letech. A tady vláda bude muset hledat také zdroje, ze kterých to zaplatí. „Je třeba jasně vyslat signál, kde na to ty peníze vezmeme,“ apelovala ekonomka na vládu.

V tuto chvíli ta pomoc není ani dostatečná a ani není rychlá,“ tepala profesorka kabinet Petra Fialy (ODS) a volala po tom, aby pomoc dostávali opravdu jen ti nejchudší, ale aby tato skupina dostala podstatně víc, než je 5 tisíc korun v srpnu, jak to plánuje vláda. „V tuto chvíli není prostor pro žádná plošná opatření,“ uvedla Nerudová.

Nakonec se jasně postavila za to, aby bylo schváleno manželství i pro stejnopohlavní páry. „Pro mě je to hodnotová věc v tom smyslu, že všichni máme stejná práva. ... Manželství pro všechny neomezuje nikomu jinému žádná práva,“ poznamenala Nerudové.

Celé své vstoupení uzavřela prohlášením, že prezident má otevírat hodnotově důležitá témata, a pokud by se stala první prezidentkou v historii Česka, dělala by to.

