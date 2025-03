Tlustý: Chystat útočné zbraně na Rusa? Nesmysl. Lepší je raketová obrana

V úvodu rozhovoru moderátorka pořadu Podtrženo sečteno Alex Mynářová připomněla, že ve středu se v Poslanecké sněmovně odehrálo jednání o armádě, které vyvolalo hnutí ANO. Po vystoupení prezidenta Petra Pavla však bylo jednání tajné, bez kamer. „Měl Andrej Babiš a hnutí ANO a SPD přesto pokračovat v jednání?“ zeptala se Mynářová.

USA do války s Ruskem nepůjdou

„Přece hlavní význam toho jednání – tedy já to tak alespoň vnímám jako občan, nikoli jako poslanec – byl veřejnosti objasnit, jak to tedy opravdu je – s tím strachem. Jak je to s Rusem, s jeho rozpínavostí, údajnou či skutečnou. Jak je to se stavem NATO poté, co USA jasně řekly, že do útočné války proti Rusku nepůjdou – což je zpráva, z níž se leckdo nedokáže vzpamatovat,“ říká Vlastimil Tlustý k neveřejnému jednání Poslanecké sněmovny.

Dobýt Rusko a rozparcelovat Moskvu? Nesmysl!

Překvapení, údiv a celkovou reakci opozice politik a bývalý ministr financí podle svých slov chápe. Sám prý podporuje myšlenku ochrany Evropy raketovou obranou Modré nebe.

„Něco, jako má Izrael. Můžeme tomu říkat ocelový štít nebo ocelová kopule. Když na ně někdo pošle nějaké rakety, dokážou to v naprosté většině sestřelit, zneškodnit, dokonce ještě nad územím toho protivníka. Záměr, aby Evropa takovou obranu – budu tomu říkat Modré nebe – měla, je správný, ať ty rakety lítají, odkud chtějí. Měli bychom být chráněni. Každý rozumný se dnes chrání. To je jedna strana mince.

Ale na druhou stranu, zbrojit, nakupovat útočné zbraně, říkat, že je potřeba Rusa zlikvidovat, dobýt, rozparcelovat Moskvu… To je pro mě nepřijatelný nesmysl. To zásadně odmítám,“ zdůraznil Tlustý.

Co uděláte s raketami, až na nás poletí?

Měli bychom podle Tlustého být rádi, že žijeme v míru a že třetí světová válka nám nehrozí. „Každý, kdo volá po útoku na Rusko, by měl odpovědět, co bude dělat s těmi raketami, až poletí na nás. Nemůžeme si přát konec evropské civilizace. Tohle pečlivě odlišuji. Jinak ty diskuse vůbec neposlouchám, protože to je naprostá marnost,“ řekl Tlustý.

Co vlastně chtějí?

Diskusi, která měla proběhnout v Poslanecké sněmovně, by však podle svých slov rád poslouchal. „Říkal bych si: Tak se projevte. Ukažte nám, co vlastně chcete – Modré nebe, nebo útočit na Rusa? To první chápu, to druhé zásadně odmítám,“ zdůraznil Tlustý.

Válečné dobrodružství podle něj v české společnosti podporuje jen třicet procent lidí. „To je překvapivě málo. Myslel bych si, že ten rozšířený strach bude znamenat, že budou chtít lidé vyhrát ve větším počtu. Nejenom mně, ale hlavně těm lidem by to ukázalo, kde tedy jsme, čemu je možné fandit, co zásadně odmítat,“ domnívá se Tlustý.

Co by z nás Putin měl?

Útok Ruska na Českou republiku považuje za vysoce nepravděpodobný. „Nikdy nemáte stoprocentní jistotu,“ připouští Tlustý. A dodává: „Ty motivy Putin dokonce sám pojmenoval: O co bychom tam usilovali, co bychom tím získali, co by nás to stálo. Mimochodem, v každé válce je úvaha, co můžeme získat a kolik nás to bude stát,“ poukázal Tlustý.

Zelenskyj? Jasné zoufalství

Na prezidentovi Ukrajiny Volodymyru Zelenském pozoruje v poslední době výrazné dopady trvajícího válečného stavu. „Podívejte se na něj – ten výraz. Je v něm trocha děsu, únava. Vůbec bych to neinterpretoval – podle mě je to věta, která patří do kategorie zoufalství,“ míní Tlustý.

Psali jsme: „Hrozná“ dohoda s USA. Na Ukrajině bouře kvůli nabídce od Trumpa Bohbot (Trikolora): Ukrajinští veteráni – budoucí bezpečnostní riziko Americké noviny, co fakt nesnáší Trumpa: Ponížená Evropa. Vyšinutí eurokrati, už se to zhroutilo David (SPD): Rubio obviňuje „jiné země“ z blokování míru na Ukrajině