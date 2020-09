To Tomáš Klus vážně řekl. U Krause. Kavárna se bude divit

Anketa Je dobře, že Zeman nebude zvát Vystrčila na setkání ústavních činitelů? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 7289 lidí



„Vlastně se v tom velmi neorientuju. Jenom mám jakýsi pocit, se kterým nakládám tak, že ho prezentuju. Protože mám tu možnost. Když se mě někdo zeptá, konkrétně co vlastně je podle mě špatně a jak si myslím, že by se to mělo řešit nebo spravit, tak já to nevím. Já jenom vím, že něco je špatně, nelíbí se mi především ten podivně rozložený morální stav naší společnosti, který má svůj původ právě v té vrchnosti. Poněvadž nám chybí morální vzory,“ zaznělo také od zpěváka.



Při svém přemítání o tom, že za to „může vrchnost“ se trošku zamotával mezi slovy, a tak se mu rozhodla pomoci advokátka Klára Samková a znovu jej uvedla do tématu. „Vlastně sedm let jsem voličem a je se ke mně chováno, jak jsem říkal, jestli si tedy rozumíme… Jsem se do toho zamotal,“ pokračoval Klus s tím, že si o tom s Krausem popovídají „potom“. Fotogalerie: - Cestou na Chvilky

„Teď jsem poněkud nervózní. Jinak dobrý. Tam ještě dobrý. Tady už horší,“ ukázal Klus na zákulisí a následně na červený gauč, kde s ním společně seděla Samková. „On to na mě svádí,“ postěžovala si advokátka.



A spustila tím téma o pohlavích. „Já to na vás nesvádím. Já proti pohlavím nic nemám,“ započal zničehonic písničkář. „Proti žádnému pohlaví. Mně jsou naopak sympatická,“ uvedl a souhlasil i s Krausem, že pohlaví „jsou druhořadá a důležitý je dobrej člověk“.



„To ano. Ano,“ souhlasil Klus a Kraus mu na to řekl: „To jste už ten mladej, moderní. Já jsem stará heterovýslužba.“ Fotogalerie: - Pochod Milionu chvilek

Klus se na to dle svých slov „zarazil“ a k tématu připojil i další postřehy. „Představil jsem si, jak se bude vstupovat do té sněmovny a tam bude ten nápis: Pohlaví nechte stranou.“

Během pořadu došlo na slovo „genderová válka“. Na to se Samková usmála, že „máme svobodu a demokracii“. „Takže nemusím vědět, co je genderová,“ vyšlo na to z Kluse, po čemž svou odpověď rozvedl.



„Nemám ten pocit, že by byla. Myslím si, že se jenom stává to, že se zbytečně moc stírají rozdíly mezi ženou a mužem. A to ne po fyzické stránce, ale po té – já nejsem vůbec proti emancipaci, ba naopak. Jenom mám strach z toho, že v momentě, kdy žena má pocit, že musí moc dokazovat těm mužům, že se jim dokáže vyrovnat, tak jim, pokud ten muž není úplný balvan, tak mu vlastně tím odpírá to, že ji může chránit. A to z chlapů pak dělá ty chlapy, protože chlapi mají potřebu se starat o ty svoje samičky vlastně,“ zmínil Klus.

Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

Zpěvák přitom prošel dosti silným obratem a několik let po té, co tvrdil, že „se v tom neorientuje“ našel upevnění u spolku Milion chvilek. Po osmi letech již ve žluté vestě pózoval na Letné během stotisícové demonstraci proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO).



Demonstranty tehdy vyzýval, aby vytrvali ve svém úsilí, protože pak nás už prý takové situace nikdy nemusí potkat. Základem demokracie je podle něj „občan s občankou a malými občančaty“. A když takoví budeme, můžeme prý porazit každé zlo.



Chvilkařům již tehdy doporučoval věnovat politice zájem: „Budeme-li se zajímat o politiku, bude se muset zajímat o nás,“ pobízel. Velikost našeho národa podle něj spočívá v tom, že „nejsme ovce nebo zaměstnanci. A tím může naše srdce Evropy rozbít celý svět.“ Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

A po vystoupení odhodil svítivě žlutou vestu z povinné výbavy motoristů, načež vyniklo jeho triko zdobené prvním českým prezidentem Václavem Havlem. A aby na něm prezident nebyl sám, připnul si chvilkařský odznáček. Psali jsme: FOTO Emma Smetana na Letné s Tomášem Klusem. Na snímku je i Václav Havel

Zatímco v roce 2011 ještě Klus zazpíval na konci rozhovoru pro Krause, v roce 2019 již zpíval text adresovaný aktivistům v čele s Mikulášem Minářem. „Třicet let po sametu. A čert furt drží metu. Za roky strávený v pytli, jsme bohužel zvyklí – pouštět štafetu,“ pěl písničkář song s refrénem: „Zaplať pánbů, brzy přijde Mikuláš.“ Psali jsme: No ne: Minář z Milionu chvilek má píseň. VIDEO. To budete koukat

Dlouhodobým tématem písničkáře jsou i uprchlíci. „Politika strachu je nechutná. Vždyť jsou to lidé, kteří utíkají před válkou,“ podporuje jejich přijetí u nás s tím, že chce, aby jeho děti chodily s uprchlíky do školy. Lhostejní mu nejsou ani „řečtí sirotci“. Psali jsme: Uprchlíci-sirotci? Tomáš Klus pod tlakem řekl, co doopravdy chce Fotogalerie: - Chvilky na Hlavním nádraží

A v letošním roce pak svolil k zavření se do klece. „Rezonuje s mými názory. Je načase začít se chovat lidsky, protože žijeme nad rámec svých možností a po zvířatech něco chceme, takže bychom se k nim měli chovat slušně,“ zmínil k iniciativě, která chce upozornit na problém klecových chovů. Psali jsme: Už nemluvím o politice, řekl Tomáš Klus. Ale hned začal: Uprchlíci, STAN

V odrazu jeho zapojení v těchto aktivitách, blízkých mnoha liberálním voličům a politikům, jeho slova o pohlavích z téměř dekády starého pořadu rezonují o to více. Zůstává tak otázkou, zdali si již na toto téma Klus přeformuloval své názory anebo je výjimkou mezi podobně smýšlejícími lidmi, kteří dnes často lobbují za „sbližování pohlaví“ a jakési jejich „zrovnoprávnění“. V zahraničí přitom zacházejí mnohem dál, kdy již přestávají muže a ženy zcela rozlišovat a začínají razit nerozlišující termíny „osoba“.