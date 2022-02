To bude Putin koukat. Plány NATO: „Gender a odstrašení.“ „Gender a klimatická změna.“

Anketa Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022) Má 78% Nemá 17% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 31138 lidí zorganizovali první zasedání na téma genderu a hybridních hrozeb. Účelem má být zvýšení povědomí a rozpoutání diskuse o tom, jak gender a hybridní hrozby ovlivňují vojenské plány NATO.

Na zasedání se řešily klíčové faktory hybridních hrozeb, jak mohou být dezinformace použity k diskreditaci a podkopání důvěry a také jak mohou být zneužity u již existujících dělících linií jako například mezi muži a ženami, uvádí NATO. Analytička Outi Jalonenová zmínila příklady, kdy se političky staly cílem dezinformačních kampaní. Doktorka Hoogensenová Gjørvová vysvětlila, že „rozmanitost může být slabinou, ale také předností“, a zdůraznila, jak je důležité se na věci dívat i z jiných pohledů a nalézt nová řešení při potírání hybridních hrozeb.

Toto zasedání je první z několika plánovaných, další budou například na téma Gender a odolnost, Gender a odstrašení. V březnu se má uskutečnit další na téma Gender a klimatická změna. „Cílem této série zasedání je vložit genderovou perspektivu do všech základních úkolů NATO,“ píše se v tiskové zprávě NATO, kterou aliance propaguje i na Twitteru.

