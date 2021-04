To je dárek, pane Fialo. Pavel Bém zhodnotil, jak dobře to děláte

U příležitosti výročí 30 let ODS si Luboš Xaver Veselý pozval jednu z jejích slavných osobností, lékaře a bývalého primátora Pavla Béma. Ten zkritizoval spojování do koalice SPOLU. Nechápe, proč ODS zachraňuje své konkurenty, kteří mají „hoňku“, protože jsou na hranici volitelnosti. Současný magistrát primátora Hřiba odsoudil za to, že „jenom žvaní“. A covid? Ochrana všech byla chyba, říká. „Co se stane asi důchodci, seniorovi, když je zavřen, izolován od okolního světa? Prostě umře a umře v žalu,“ říká s tím, že chráněna měla být ohrožená skupina, ale jinak.

Xaver se zeptal, zda „už je čas“, tedy zda uvažuje o návratu do politiky. A Bém odpověděl otázkou, zda je už v Čechách a na Moravě poptávka po rozumu a racionální správě věcí veřejných. „To znamená, že se méně žvaní a více dělá, že se třeba staví, že se méně straší a třeba vůbec méně mluví,“ vysvětlil. Sám je k tomu skeptický, a to mu dokázala i covidová epidemie. Anketa Je Vladimir Putin nebezpečím pro Českou republiku? Je 4% Není 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3666 lidí

Podle něj je koalice SPOLU krok špatným směrem. „Chápu, že jak lidovci, tak TOP 09 se ocitli v propadlišti politických dějin a že mají hoňku, aby přežili, ale to přece není argument pro to, se s někým spojovat, ale je to argument pro to, podívat se, co děláme špatně, a možná nabídnout voličům něco nového, nějaké autority, lídry, program, nabídnout myšlenky. Nějak je přitáhnout k sobě,“ řekl a dodal, že místo toho se dvě zmírající strany kabinetně dohodly, že se spojí.

Navíc se podle něj jedná o podvod v tvrzení, že se jedná o spojování pravice. Protože pak by se musel ptát, kde je Trikolóra a podnikatelé a kde je obrana lidských svobod, které, zvláště při covidu, byly zrušeny „lusknutím prstů“.

Nesouhlasil s Xaverem, že by i ODS byla skomírající. Prý se „drží“, ale v takové úrovni, že nemá šanci si sáhnout na moc, bez které není možné prosazovat svůj program. „Asi ODS přežije, přežila, ale zcela nechápu ten pokus oživit, reinkarnovat TOP 09, lidovce. U té TOP 09 je to obzvlášť pozoruhodné, protože ona vznikla na půdorysu ODS, zřízena možná s dobrými myšlenkami, ale historie ukázala, že ty dobré myšlenky stály ODS obrovské množství energie a také elektorátu,“ podotkl a divil se, proč to ODS chce absolvovat podruhé, zvláště když je TOP 09 pro ODS konkurent.

Spojování má podle něj nastat po volbách, ne před nimi. TOP 09 prý vyluxovala voličskou základnu ODS, tím ji politicky poškodila a bude se tak prý dít dále. Petr Fiala podle něho mohl nabídnout perspektivním osobnostem od lidovců a TOP 09 místa na kandidátce, ale to by muselo projít složitou vnitrostranickou diskusí. Idealizovaný obraz, že koalice může porazit ANO a Piráty, považuje za politicky naivní.

Od velké politiky přešel Xaver ke komunální a pochválil stavbu tunelu Blanka. Ptal se, proč se v Praze nestaví. Bém uvedl, že v Praze se nestaví už 10 let. „Všechny stavby, které se postavily po roce 2010, kdy já jsem odcházel z magistrátu, a byly postaveny a zkolaudovány, tak jsem je zahájil já,“ řekl. Důvod, proč se nestaví, vyjádřil prostě – vedení města je neschopné. „Neumí řídit. Jsou to mizerní projektoví manažeři. Jsou to víc báchorkáři, kteří si víc vytváří virtualizovaný obraz reality,“ odsoudil magistrát vedený Piráty, Prahou SOBĚ a Spojenými silami pro Prahu.

Dodal, že od jeho časů se řada věcí změnila a ztížila, ale ne tak dramaticky, aby se nemohlo pokračovat ve stavbě Pražského okruhu či spojujících komunikací nebo např. nových tras tramvají. „Žvaní se na jedné straně, mizerně se projektově řídí a na třetí straně se utrácí neuvěřitelné a nehorázné peníze za nic. To, co se dřív prostavělo, ať už na tunelech nebo na nových stanicích metra, na zeleni, na městských parcích, na sportovištích, na školách, nových školkách, to se dnes prožere,“ postěžoval si. Zmínil, že v nejlepších letech byl investiční rozpočet města 30 miliard korun. Nyní je běžný rozpočet města 60 miliard, tedy „prožrávací“. „Za mě to bylo 29–30 miliard,“ pochlubil se. Město se podle něj naučilo „žrát a utrácet“, například v oblasti sekretariátů, kde je dvakrát více uvolněných funkcí.

Xaver se optal, zda by Hřibův magistrát za něco pochválil, např. za cyklostezku u ostrova Štvanice. Tím Béma skutečně pobavil. „Ta fakt dobrá není,“ mínil. Ale pochválil magistrát, že patníky v Praze jsou jen bílé, takže z nich „nepřechází zrak“. Jinak nic pozitivního na vládě Pirátů a Prahy SOBĚ neviděl.

Došlo také na covid. Bém uvedl, že byl loni v březnu jeden z prvních, kdo měl pozitivní test na vir. Ale neměl žádný klinický příznak a po 14 dnech karantény byl negativní. Měl pak výhodu, že měl protilátky, ale také byl objektem zkoumání, protože mu měřili jak protilátky, tak buněčnou imunitu.

Prý už v květnu pochopil, že se jedná o odborný medicínský omyl, který byl založen na mylném předpokladu, že Sars-CoV-2 je extrémně nebezpečný a rizikový virus s obrovským potenciálem zabít velké množství lidí. „Dosud jsme v preventivní medicíně a v epidemiologii nikdy nechránili celou populaci. Vždy jsme se drželi triády, která respektuje úroveň poznání medicíny, založené na faktech,“ vysvětlil.

Triáda obsahuje zdroj, tedy vir, způsob šíření, tedy kapénkovou infekci a rizikovou, vnímavou populaci, tedy ty, kdo mohou umřít či vážně onemocnět. Epidemiologická opatření dle něho zatím vždy chránila právě tuto populaci. „Kdybychom chránili ohroženou populaci, tak první, co děláme, že každého zemřelého na covid-19 tak musíme odpitvat, zjistit příčinu smrti. V této republice pacienty, kteří zemřeli na covid, nikdo nepitvá,“ řekl. Kdyby byla zachována triáda, tak by podle Béma musela být chráněna jen riziková populace.

„Znamenalo by to, že diabetika bychom museli nějak opečovat. Poučit: Noste roušku. Komunikujte s lidmi, žádejte, aby nosili roušku. Asi bychom našim seniorům v domovech důchodců, našim matkám, otcům, babičkám, dědečkům museli říkat to samé. Asi bychom je chtěli chvíli izolovat, ale ne tak, že je zavřeme a znemožníme jim kontakt s okolním světem. Protože co se asi stane důchodci, seniorovi, když je zavřen, izolován od okolního světa? Prostě umře a umře v žalu,“ vysvětloval.

Ale začala ochrana všech, která dle Béma dokonce škodila zdraví a poškozovala lidem imunitu. „Zakázali jsme lidem pohybovat se, zakázali jsme lidem se stýkat, zakázali jsme lidem mluvit, děti jsme místo škol a koníčků zavřeli doma a přilepili je k obrazovkám počítače,“ vyjmenovával lékař a dodal, že tento přístup bohužel převládl v celém euroatlantickém prostoru a ještě dlouho se z něj bude vyhrabávat. A krátce odhadl, že covid nebude rozhodující faktor příštích voleb.

