To je konec. Hejma slyšel o EU a rušení opatření. A díval se na TV

Nicméně, vyšší koncesionářské poplatky kvůli tomu Hejma platit nechce. Koncept veřejnoprávnosti je podle něho již zastaralý, vznikl ironicky právě v devadesátých letech. Tehdy prý bylo potřeba, aby vznikla v televizi parta, která nebude poplatná starým pořádkům. Jenže dotyční jsou na svých místech pořád, svět se mění a tito lidé jsou dle Hejmy stále stejní. „Problém veřejnoprávnosti není zábava, nejsou seriály, ale je to politické zpravodajství. A tam by se s tím mělo něco dělat a rozhodně ne zvyšovat koncesionářské poplatky,“ míní. A žertem navrhl, že by se ČT mohla prodat miliardáři Sorosovi, protože s ním redakce stejně ideově souzní, takže by se nic nezměnilo.

Pokud by byly poplatky dobrovolné, nedopadlo by to dle Hejmy dobře. „Dobrovolně nikdo nic neplatí. A ani platit nebude. Zvlášť v době, kdy všechny ostatní ceny jdou nahoru,“ řekl a dodal, že i u ČT by klidně mohl fungovat model předplatného jako u Netflixu a jiných služeb.

Z médií komentoval také nedělní superdebatu hvězd pandemie na CNN Prima NEWS. Podle něj se jednalo o bulvarizaci a komerční zneužití pandemie. „Ve studiu se vám sejdou ty obludy typu Kubek a Flegr, ty dostanou obrovský prostor, zase tam vypráví ty svoje nesmysly, a k tomu jsou tam pozvaní slušní lidé, ale ti tam hrají tu roli toho komparzu, je to nedůstojné toho, co ti lidé umí a co vědí, a jak by k tomu mohli přispět,“ zhodnotil pořad.

Podle něho už nejde ani o politiku nebo nějaký veřejný zájem, ale jen o bulvár. A v budoucnosti už vidí cirkusový stan. „V tom stanu je dlouhlavý tele a vedle něj doktor Kubek. Zde prosím, dvouhlavé tele, a zde prosím, doktor Kubek, který ještě dnes prosazuje povinné očkování, podívejte se na 15 let starou roušku, pořád ji má, i se srdíčkem. Z těch lidí se stanou figuríny pouťového charakteru, které se budou ukazovat lidem,“ načrtl a doplnil, že pokud bude vystavován i Jaroslav Flegr, tak jím mohou strašit děti, což je i princip obludárií.

Také kritizoval ministra Válka v souvislosti s tím, že oznámil, že do hospod budou moci neočkovaní. Ministr by se podle něj měl v první řadě omluvit za to, že vláda se snažila lidi donutit k očkování tím, že jim znepříjemňovala život. Omluvit by se měl jednak za Babišovu vládu, ale i za to, že byla současná vláda velice slabou opozicí, myslí si komentátor.

Připomenul, že co se týče rušení opatření, chce vláda „koordinovat s ostatními zeměmi EU a zbytkem světa“. „To je konec. Než se země Evropské unie dohodnou na čemkoliv, tak to trvá věčnost. A kdyby to měly být země světa, tak to budou dvě věčnosti, to je prostě moc. Do toho doktor Válek pouští perly, že to vlastně nejde zrušit ty restrikce jednostranně,“ vymezil se.

A citoval Válka: „Protože si musíme uvědomit, že nejsme ostrov. My jsme součást Evropy. Já úplně nechci, abychom se stali centrem, kde se budou stahovat všichni neočkovaní, odpírači nebo lidé, kteří budou mít nějaké mutace.“ Hejma tato slova považuje za arogantní a nepovažuje za pravděpodobné, že by do Česka jezdili neočkovaní, aby si pak dali pivo v hospodě U Fleků.

