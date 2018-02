To je něco: Z obrazovky ČT se linuly výrazy... No, bojíme se to napsat. Podívejte se sami na VIDEO

Ukázka ze čtvrtého dílu seriálu Dabing Street se odehrává na třídních schůzkách, kam telefonuje z dabingového studia technik studia, jehož hraje Hynek Čermák, aby autorku překladu požádal o jiné výrazy směřující k orálnímu sexu, o němž má dabér Viktor Preiss mluvit.

Anketa Když porovnáte hospodářskou situaci naší země na začátku roku 1990 a 2018, kdy byla lepší? Začátkem roku 1990 80% Začátkem roku 2018 10% Je to celé složitější 10% hlasovalo: 6049 lidí

„Skutečně ty děti nám tady mluví sprostě. Já nebudu říkat, co je to konkrétně za slova, to si můžete zjistit od nich doma sami, ale každopádně v těch osmi devíti letech je to velice zneklidňující,“ říká učitelka na třídních schůzkách.

Žena, jež stojí za překladem a je zároveň maminkou jednoho z žáků, se v danou chvíli přihlásí a ptá se, zda i její syn Páťa mluví sprostě. Učitelka potvrzuje a v tu chvíli se ženě sedící na třídních schůzkách rozezvoní telefon. „Hele, máme problém. Zasekli jsme se s tím Preissem,“ podotýká do telefonu Čermák.

Video najdete ZDE.

„Nechce mluvit sprostě?“ ptá se jej žena. „Kdybys byla tak hodná a vymyslela nějaký synonyma, slušný,“ sdělil Čermák a říká, že herec-dabér Preiss odmítá vyslovit větu: „Přeblafla mě excelentně.“ „A to nechce říct? Vykouřit ptáka taky ne? A je ochoten říct něco podobného? Třeba vyhulit brko, nebo vybánit rouru? Vyfučet trubku, nebo v nejhorším odšťavit mrkev?“ nabízí autorka překladu, ale pro Preisse, který v seriálu ztvárňuje sebe sama, neúspěšně.

„Jazyk je jako řeka. Špiní se vším, co do něj spadne. Televize by měla být ochránkyní jazyka, a ne jeho prznitelem nebo vulgarizátorem,“ poznamenává Preiss a ze studia odchází. Žena pak usedá zpět do lavice na třídní schůzce, kde ji sledují další rodiče. Preisse pak nahání po studiu režisér Janda, jehož hraje Miroslav Krobot.

Hvězda populárního seriálu Klára Melíšková pak o roli promluvila ve Výzvě Televize Seznam. Přiznala, že hodně kolegů právě kvůli vulgaritám odmítlo v seriálu Dabing Street hrát. „Viktor Preiss a Jiří Bartoška byli jedni z mála, kdo na to přistoupili. Byla řada kolegů, kteří to kvůli sprostým slovům odmítli. Měli problém vystupovat sami za sebe,“ uvádí Melíšková.

Další díl seriálu vysílá program ČT1 dnes ve 21:05.

Původní text ZDE

autor: vef