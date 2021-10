To je trapné! Člověk, který byl rektor, to nechápe, „sejmul“ Babiš Fialu v další debatě

reklama

Podle posledního průzkumu společnosti Median, jež vytvořila pro server iDnes.cz, se do Sněmovny dostane pět politických subjektů: hnutí ANO (25,2), koalice SPOLU (20,9), koalice PirSTAN (19,4), SPD (10,1) a ČSSD (5,6 procenta). Další politické strany by se už do Sněmovny podle tohoto průzkumu nedostaly, ale pětiprocentní hranici atakují KSČM i Přísaha.

Včera celým světem obletěla informace, že český premiér Andrej Babiš nakoupil nemovitosti ve Francii přes daňové ráje. Opozice vyzvala předsedu vlády k vysvětlení aféry Pandora Papers. Sám premiér se nyní vyjádřil právě začátkem debaty.

Anketa Od jakého věku by měl mít český občan právo volit? Od 16 let 7% Od 18 let 11% Od 21 let 71% Ještě později 11% hlasovalo: 20968 lidí

"Tak ať policie přijde, ať to prověří, a skončí to úplně stejně jak s dluhopisy, kde mě obviňovali," zmínil Babiš a uvedl, že protibabišovské koalice platí Bárta. Podle něj jde zkrátka o další pokus o ovlivnění voleb.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

"Jestliže se tím policie zabývá, jestliže to budou šetřit i ostatní státy, tak si myslím, že to dopadne přesně to šetření, že za dva tři roky se nedozvíme nic, protože to je přesně ten způsob těch složitých kauz. Ale mě by zajímala jediná otázka: Jestliže to bylo v roce 2009, tak proč je potřeba využívat nějakých offshorových firem a proč se třeba ten zámek a ty nemovitosti nekoupily napřímo? Já jsem si koupil domek v Pohořelicích, a myslím si, že je to jednoduchá otázka a jednoduchá odpověď. Proč je potřeba..." zmínil Šlachta.

Babiš však odmítl, že by to byl zámek. "A bylo to koupeno na základě doporučení renomované realitní kanceláře," podotkl Babiš. Hamáček k tomu následně podotkl, že bydlení je největší problém v České republice a ne všichni mají tu možnost to řešit nákupem nemovitosti ve Francii. Zároveň podotkl, že by chtěl, ať se nechají konat orgány činné v trestním řízení. "Jediné, co mě zajímá, zda to pan premiér uvedl v majetkových přiznáních či nikoliv. A to se dá jednoduše ověřit," dodal Hamáček, že by rád řešil bydlení v Česku.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fiala následně uvedl, že určitě není dobré, že jsme ve světových médiích propíráni na předních stranách kvůli osobním kauzám premiéra. "Není to dobré ani pro Českou republiku. To, že se to objevilo několik dní před volbami, to pan premiér nedokáže přehrát na to, že je to nějaká účelovka, který někdo vytvořil v České republice. To je mezinárodní skandál a pan premiér je mezi těmi, kterých se to dotýká. A to, že říkal, že žádné offshorové firmy nepoužívá a teď se ukazuje, že veřejnosti neříkal pravdu, že je používal, to je jenom jeden aspekt celého problému. Pak se musí ukázat, zda ty peníze byly zdaněné," míní Fiala.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

"Pan Babiš tady káže lidem vodu z kaluže a pije francouzské víno. On šel do politiky, podle jeho vyjádření, bojovat s nějakými kmotry ODS a když se podívám na ty kauzy, které byly předtím, tak to je slabý čajíček. Já jsem se tedy díval na ta data, která byla zveřejněna. Je to 600 investigativních novinářů, jsou tam politici z jiných zemí," zmínil následně Bartoš. Podle něj jde o zcela zásadní pochybení, kdy Babiš prakticky využívá daňových rájů.

"Nemáte na mě nic! Vymyšlená věc! Tohle je dvanáct let stará věc. Já jsem byl podnikatel, nebyl jsem politik tehdá, takže neříkejte, že to je ohledně politiků. Zkrátka jsem tam poslal půjčku, zdaněné peníze a čeští poplatníci nepřišli ani o korunu. Tak přestaňte tady lhát. Nemáte žádný program. Jenom antiBabiše. Je to organizované, aby to ovlivnilo volby," domnívá se Babiš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

"Pro nás v SPD, protože jsme vlasteneckou stranou, je důležité, zdali jednání toho kterého občana je v souladu s českými zákony, či nikoliv. Proto my opakovaně vyzýváme k tomu, aby tyto záležitosti vyšetřily české orgány, aby udělaly závěr, zda je to v souladu s českými zákony. Nás v SPD opravdu nezajímá, co říkají cizinci v Bruselu, kteří tady ani nežijí, ani neumí česky. Jsem placen českými občany a budu pracovat pro české občany a nikoliv pro Brusel a nějakou Merkelovou a tak podobně," vyjádřil se k celé věci také Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa premiér Andrej Babiš (ANO) žádný zákon jako podnikatel neporušil. "Ale vždycky si musí každý rozmyslet, jakou operaci dělá, jestli ji dělá přes offshore. A já to považuji z českého práva za věc, která se dá řešit tím, že ty zákony zpřísníme," zmínil Filip.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Chudé Česko

Anketa Přesvědčujete své okolí o tom, koho má a nemá volit? Ano, hodně 6% Ano, trochu 16% Ne 78% hlasovalo: 3679 lidí

Hnutí SPD navrhuje podle Okamury zvýšení slevy na poplatníka. "Přímo podpoříme pouze pracující rodiče," míní Okamura a poukázal také na nutnost zrušení dávek, jež jsou zneužívány nepřizpůsobivými.

Název Chudé Česko pak odmítl premiér Andrej Babiš (ANO). "My jsme zbohatli. Jsme bohatší na HDP než Itálie nebo Španělsko. Za naší vlády jsme navýšili průměrnou mzdu o 11 tisíc korun měsíčně," pochlubil se Babiš, že jsou největší mzdy v celém regionu. Pochlubil se také zálohovým výživným, které však následně zmínil jako vlastní nápad i Jan Hamáček.

Hnutí Přísaha by pak vnímalo jako nutné zavedení flexibilních úvazků. "A snížit lidem DPH u potravin z 15 na 10 procent. Někdy si lidé opravdu hrabou na dno," podotkl Šlachta. O flexibilnějším zákoníku práce pak hovořil i Petr Fiala. "A je potřeba také něco udělat s Babišovou drahotou, že se lidem všechno zdražuje," poznamenal Fiala.

Jako důsledek chybné privatizace a vlády nadnárodních korporací v České republice pak chudobu vnímá Filip. "Máme tady české mzdy a evropské ceny," míní předseda KSČM, jenž by rád zvýšil minimální mzdu.

Na slova "Babišova drahota" pak reagoval sám premiér. "To je fakt trapné. Že člověk, který byl rektor, nechápe, že je to inflace. Že je to externí. To byste, pane předsedo, mohl mluvit o Rusnokově drahotě, o evropské drahotě, o drahotě Putinova plynu, a to je nesmysl," podotkl Babiš.

Otázka bydlení

Když přišla řeč na bydlení, Filip by například obnovil družstevní a obecní bytovou výstavbu. Podle Fialy je pak nutné více stavět a také upravit stavební zákon. "Je potřeba snížit to DPH na výstavbu nových bytů a na rekonstrukci. A je také potřeba uvolnit obcím ruce," sdělil Fiala. Rychleji by pak stavěl i Šlachta. "Byty nejsou," podotkl.

Řešením podle Babiše je mimo jiné financování družstevního podílu. "Stát zkrátka musí opět začít stavět byty," sdělil Babiš. O výstavbě nových bytů pak hovořil i Hamáček. "Důležité je také zrychlení stavebního řízení. Dnes, než si ho lidé vyřídí, tak se tak zdraží materiál, služby, že už nemají ani na tu původně domluvenou hypotéku. A chceme zavést také manželské půjčky pro pracující rodiny," sdělil Okamura a zdůraznil, že chtějí slušné bydlení i pro seniory a invalidy, na které se zapomíná.

"Chceme postavit 100 tisíc bytů. A ty nástroje jsou jednoduché. Dát obcím možnost a peníze stavět," uvedl Bartoš a poukázal mimo jiné na nesmyslné regulace ve městech.

Psali jsme: Hamáček (ČSSD): Není to žádná loupež ProLibertate: Tisíce škol dnes obdrželo naše varování před porušováním práv dětí a rodičů. Následovat musí trestní oznámení Regionální TV: Vydáváme se cestou Řecka- buď budeme prodávat majetek věřitelům, nebo přijde větší krize nebo válka... Plzeň: Primátor Baxa odhalil pamětní desku na rodném domě ‚Bimby‘ Konečného

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.