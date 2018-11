To ještě nic není. Ukázalo se, kolik migrantů se dá do pohybu. Posaďte se

08.11.2018 12:25

Evropská unie čelí migrační vlně už několik let. V porovnání s rokem 2015 už výrazně zeslabila. Z Evropy už se lidé dokonce vrací do svých domovů. Zato v Americe migrace nabírá na obrátkách. Z Jižní a Střední Ameriky míří k hranicím USA karavany tisíců migrantů. Server Časopisu Euro tvrdí, že je to teprve začátek. Podle odhadů expertů se dá do pohybu až 150 milionů lidí.