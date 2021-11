To jsem zatajil v papírech. Mlátil jsem cikány! Generál Pavel se nechal vyprovokovat moderátorem

reklama

„Jste takový divný, když jste v civilu, bez uniformy,“ zahájil Šíp s generálem Pavlem diskusi. Na otázku, zda mu uniforma občas nechybí, ale odvětil jasné „ne“: „To mi opravdu nechybí. Je to uzavřená kapitola, já jsem si toho v armádě užil dost. Celý život jsem se musel něčemu přizpůsobovat, tak teď se snažím nepřizpůsobovat se ničemu a dělám si to, co chci,“ dodal spokojeně.

„Myšlenka být vojákem se vám v hlavě zrodila už v dětství? Byl jste rváč?“ zajímal se moderátor. „Byl jsem už v dětství rváč, ale určitě jsem v té době nechtěl být voják. Rval jsem se prostě proto, že to patřilo k bontonu. Začal jsem chodit do školy na Kladně a ve čtvrti, kde jsem bydlel, jsme měli poměrně velké procento, dnes říkáme nepřizpůsobivých. Tak my jsme si tam museli vybojovat místo na slunci, takže to bylo téměř na denním pořádku,“ vzpomínal generál s tím, že už v první a druhé třídě měl dvojku z chování.

Šíp se pak bez okolků zeptal: „Pane generále, a napsal jste do svých papíru, že jste mlátil cikány?“ položil otázku. „Nenapsal, no... To jsem zatajil,“ smál se Pavel. „No jo, no, tak asi to nešlo jinak,“ rozhodil Šíp rukama. Generál nato ale zdůraznil, že fyzické ataky byly oboustranné: „Oni zase mlátili i mě, takže to bylo takové... jednou já, jednou oni,“ pokýval voják ve výslužbě hlavou.

Jako dítě generál podle svých slov trpěl ADHD: „Já jsem totiž byl... dnes je na to diagnóza pro hyperaktivní děti – ADHD. Já jsem tehdy byl jenom zlobivý spratek, ale dnes bych na to měl diagnózu,“ zasmál se Pavel. „Naši pořád nevěděli, co se mnou. Otec měl po třetí třídě velkou obavu, že bych v těch dvojkách z chování mohl pokračovat a gradovat, tak mu soused poradil, že bych mohl jít hrát hokej, tak jsem ho hrál a ve škole o přestávkách jsem spal, zatímco ostatní se prali,“ dodal.

V samém závěru pořadu byl vyzván, aby prozradil své slabosti: „Já mám takových neřestí a slabostí. Já a má žena jsme štíři a ti mají neustále tendenci dominovat, takže...skřípe to...“ dal s úsměvem za příklad. „O štírech vím jednu věc: štíři nepřemýšlí mozkem,“ vypálil Šíp a prstem ukázal na své pohlavní přirození, aby naznačil, čím asi rozmýšlí. Nyní je Pavel v důchodovém věku a věnuje se prý koníčkům, na které dříve neměl čas. „Potřeboval bych ty dny nafouknout, ani to vše nestíhám. Když spojím cestování, knížky, motorku, hory a fotografování, tak toho času moc není,“ doplnil bývalý člen armády.

Již dříve ale armádní generál Petr Pavel potvrdil, že svou kandidaturu myslí vážně a plánuje usilovat o post prezidenta. Svou kandidaturu zatím neoznámil oficiálně, vše prý přijde v pravý čas. Jeho aktivity podle mnohých jeví známky prezidentské kampaně. Plány na boj o Hrad by Pavlovi mohly zmařit prý jen zdravotní komplikace jeho nebo jeho rodinných příslušníků.

V létě prozradil, že si již sestavuje tým odborníků, kteří by ho kandidaturou provedli, a přišel s plánem, jenž by měl do budoucna pomoci zemi při řešení jakékoli krizové situace. Hlavním sokem Petra Pavla podle sázkových kanceláří zůstává Andrej Babiš. Vzhledem k výsledkům letošních voleb a vyřazení tradiční levice ze Sněmovny se očekává, že by měl v prezidentské volbě velmi silnou podporu voličů. Česko čeká historicky třetí přímá volba prezidenta za necelé dva roky.

