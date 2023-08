To má být ta ruská obrana? Útok v Rusku vzbudil výsměch

V ruském městě Pskov u hranic s Pobaltím žije asi 210 tisíc lidí a ač leží stovky kilometrů od hranic s Ukrajinou, v noci čelilo útoku dronů. V ruském informačním prostoru se šíří spekulace, zda počátek útoku není kdesi v Pobaltí, protože do Pskova to z Pobaltí není daleko. Konkrétně u hranic s Estonskem.

BBC uvedla, že dronový útok poškodil na letišti ve městě Pskov 2 dopravní letadla. Dopravní letouny Iljušin 76 při útoku vzplály, uvádějí k útoku ruské agentury. Britská veřejnoprávní stanice upozorňuje, že město leží 600 km od ukrajinských hranic a ačkoli město leží na severozápadě nejrozlehlejší země světa, z ukrajinského pohledu jde o útok v hloubi ruského území. „Místní gubernátor (Michail Vedernikov) dříve uvedl, že armáda útok odráží. Nahrál video, na kterém je vidět velký požár a zároveň byl slyšet výbuch,“ napsala BBC. Vedernikov také dodal, že na místě útoku nebyly hlášeny žádné oběti.

Agentura NEXTA, která z polské Varšavy publikuje informace v ruštině a běloruštině na guvernérovo video odkázala na sociální síti X, dříve známe jako Twitter s tím, že tady každý může vidět, jak pracuje „legendární“ protivzdušná obrana.

„Nyní víte, jak vypadá práce ‚legendární‘ ruské protivzdušné obrany. Snaží se vůbec něco dělat, nebo jen předstírají, že to zkoušejí?“ položila si NEXTA otázku.

The Governor of #Pskov published a video of repelling a drone attack



Now you know what the work of the "legendary" Russian air defense looks like.



Do they try to do anything at all, or do they just pretend to try? pic.twitter.com/rbk0Suz7Rm