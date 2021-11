To musíme jinak! Slabá místa. Válek k vývoji covidu. Toto jsou jeho představy

reklama

Vláda v demisi pod tíhou rostoucího počtu nově potvrzených případů nákazy rozhodla o nových opatřeních, mezi nimiž je zejména konec uznávání testů u neočkovaných jako certifikátu o bezinfekčnosti. To se ale nelíbí budoucímu ministrovi zdravotnictví Vlastimilovi Válkovi.

„Materiály, které jsme měli projednávat, jsme dostali včera večer. Novelizované jsme je dostali dnes ráno v šest. Zjistili jsme, že se nejedná o bavorský ani rakouský model, ale o jakýsi český model,“ řekl na úvod tiskové konference Válek.

„Jsme přesvědčení, že PCR test ručí po nějakou dobu za to, že nemůžeme ohrozit své příbuzné. Není to ale o tom, že já bych se nemohl nakazit, zvyšuji tím nicméně pravděpodobnost, že nenakazím své okolí,“ vysvětloval Válek s tím, že takhle je to potřeba komunikovat. „Po absolvování toho PCR testu je totiž opravdu malé riziko, že někoho nakazím,“ dodal.

Anticovid tým s ministrem Adamem Vojtěchem (za ANO) prý probíral také plošné testování ve školách. „Jde o to, zda jsme na něj již zcela rezignovali, nebo ne. To testování proběhlo jen dvakrát a ty testy navíc nebyly ideální a ty samotestovací antigenní testy nebyly úplně kvalitní. Je proto potřeba vysoutěžit kvalitní antigenní testy tak, aby byly co nejdříve k dispozici. Ministerstvo s tím prý ale nepočítá a neplánuje nákup dalších antigenních testů,“ podivil se Válek.

Probíralo se také upřesnění platnosti testů. „Tam nastala shoda, že u PCR testů to bude 72 hodin, tam panuje konsenzus i v odborné literatuře. Větší problém je s antigenním testem, kde je vysoká falešná pozitivita i falešná negativita. Informace z antigenního testu je po pár hodinách, kdy se člověk pohybuje mezi lidmi, vlastně už na nic,“ řekl Válek, že o platnosti antigenních testů se vedou stále debaty.

„To, co považujeme za naprosto zásadní a na tom jsme se s ministerstvem shodli, za což jsem rád, tak je očkování. Je naprosto zásadní, aby se lidé z rizikových skupin co nejdříve očkovali třetí dávkou, na ně bychom se měli především soustředit, protože ti nám primárně leží na jednotkách intenzivní péče. My tedy musíme udělat všechno pro to, abychom cílenou kampaní, objížděním, očkovali třetí dávkou nejlépe všechny seniory v republice,“ řekl rázně Válek.

„Pojďme si všichni pro třetí dávku, já už na ní byl, byla na ní i moje maminka, tchyně, tchán a je to správné, protože to je ta cesta, jak ty lidi ochránit,“ apeloval budoucí ministr zdravotnictví.

Válkovi vadí dezinformační kampaně proti očkování, které například útočí na Evropskou lékovou agenturu. „To, že farmaceutické firmy tlačí na Evropskou agenturu pro léčiva je jeden z nejhorších hoaxů a dezinformací, které se šíří. Tam sedí lékaři, kteří hodnotí hlavně, jak neuškodit pacientovi, a to je potřeba si opakovat a nedůvěra k té instituci mě mrzí, protože oni opravdu jednají v nejlepším zájmu pacientů a ne kvůli nějakým finančním tokům farmaceutických firem,“ ohradil se Válek.

Kromě testů by podle Válka měly být uznávány také protilátky, se kterými se v České republice příliš nepracuje, přitom jde o důležitý údaj. „Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ani protilátky nejsou podvod, protilátky existují, ve Švýcarsku i jinde je zohledňují. Protilátky bezesporu chrání člověka, aby se nenakazil, a proto by se to mělo dát do toho systému,“ řekl Válek.

Apeloval také na nošení respirátorů ve všech vnitřních prostorech. „Každé krátkodobé opatření, které pomůže situaci zlepšit, a nebudou tak hrozit tvrdší opatření, je dobré dodržovat,“ doplnil s tím, že cílem každého z nás je po dvou letech zažít normální vánoční svátky. „Každý už chceme být v klidu doma a po novém roce vstupovat do bezpečného státu,“ dodal.

„Chceme také, aby vláda znovu spustila testování ve firmách, což v těch materiálech, které jsme dostali, vůbec nebylo. Podle mého názoru ale nemůžeme pominout to, že ve firmách vznikají ohniska a my musíme umět vychytat ty, kteří ač bezpříznakoví, mohou nakazit ostatní,“ pokračoval Válek s tím, že opatření musí být jasná a srozumitelná. „Musím říct, že mě to teda osobně není úplně jasné, co vlastně platí, například u testování studentů vysokých škol a jejich bydlení na kolejích,“ zkritizoval vládu v demisi.

Ve vládních materiálech, které dostal anticovid tým k dispozici, je podle Válka několik slabých míst. „Ale já je tady říkat nebudu, aby je náhodou poté občané nezneužívali a já doufám, že se nad tím vláda ještě zamyslí. Ta opatření ale stejně nebudou platit do nekonečna, jde teď o to zavést rychle opatření, aby se snížilo to šíření viru a hned, jak to půjde, tak se ta opatření budou rušit. Jinak ale s většinou kroků, které vláda navrhuje, souhlasíme s malými výhradami,“ dodal Válek.

