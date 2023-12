To nevyšlo. Fiala školil Babiše, jak žádné kvóty nebudou. Ale pak je potvrdil Zdechovský

reklama

Evropa je nepoučitelná. Opět zve na kontinent miliony nelegálních migrantů a zodpovědnost za to nese zejména vláda Petra Fialy, která celý ten šílený pakt připravila a prosadila v rámci předsednictví Evropské unii.



Povinná solidarita je protimluv. Jediné řešení je, že migranti… — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 20, 2023

Na jeho slova zareagoval premiér Petr Fiala (ODS), který mimo jiné řekl, že Babiš opět potvrzuje, že evropské politice nerozumí. „Za prvé – stále nedošlo ke konečnému rozhodnutí. Za druhé – ani tento návrh neobsahuje povinné kvóty. Ty jsou pro nás nepřijatelné. Za třetí – právě migrační pakt řeší migraci před a na vnější hranici EU. Naším cílem je odbourání kontrol uvnitř Evropské unie a posílení ochrany vnější hranice, zachování volného pohybu osob uvnitř EU a omezení nelegální migrace z území mimo EU. Toto jsou fakta, vše ostatní jsou jen populistická prohlášení, která nemají s pravdou vůbec nic společného,“ uvedl Fiala.

Babiš však premiérovi oponoval. „Pane premiére, vy jste to vůbec nepochopil. Jednak nikde nepíšu o tom, že je rozhodnutí konečné, ale hlavně je to úplně bezpředmětné. Ani jeden migrant nečeká na nějaké vaše hlasování. Stačí jim vyslat signál, že se o ně Evropa postará, a oni jdou. A vy jako odborník na signály byste mohl vědět, že jste ho už vyslali. Už jste premiérem dva roky, mohl byste se už naučit, jak to funguje,“ dodal Babiš.

O povinné solidaritě se pak rozepsal i europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Nový migrační pakt EU byl přes noc dojednán, poznamenal Zdechovský. Jako pozitivní označil větší a rychlejší kontroly na hranicích, rychlejší návrat migrantů, kteří nemají šanci na azyl, výstavba nových záchytných center ve státech jižní Evropy, odradit nelegální migranty od cesty do Evropy. Jako minus pak označil ponechání povinné solidarity (buď peníze, nebo přijmutí migrantů). „Tady bude záležet na ceně za odmítnutí jednoho migranta,“ poznamenal a jako další minus označil to, že azylová procedura je stále příliš dlouhá (12 týdnů). „Uvidíme, jak budou vypadat všechny detaily. Zatím MÍRNÝ optimismus, že je konečně dohoda na stole. Spoustu bodů dlouhodobě prosazuji, ale už se někde ukazuje, že ambice být přísnější prostě neprošla! Uvidíme, jak bude nastavena povinná solidarita. Jestli se ponechalo 20 k eur za migranta, tak to není dobrá zpráva. Solidarita má být dobrovolná, nikoliv povinná,“ poznamenal Zdechovský.

„Povinné přerozdělování migrantů je velká politická prohra ČR, která ohrožuje naši bezpečnost. Možnost koupit si v Bruselu drahé odpustky na tom nic nemění. Nepochybuji, že nad radostí českého premiéra i ministrů jeho vlády si ťukají na čelo nejen v Itálii, ale i v Německu a Francii,“ dodala k tématu rovněž někdejší ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

„Já jsem přesvědčena o tom, že dneska této dohodě tleskají Itálie, tleská Španělsko, tleská Řecko, což jsou země, kam připlouvá největší množství migrantů. Myslím si, že tleská i Francie a Německo, protože to jsou zase země, kam největší počet migrantů směřuje. Ale tím, že se schválily dokonce povinné migrační kvóty, už se nebavíme o nějakých mimořádných kvótách, ale bavíme se o pravidelných kvótách... Prostě my si chceme rozhodovat o tom, kdo tady bude žít, sami. Je to ztráta části národní suverenity. Čemu tleská premiér Fiala? Čemu tleská ministr vnitra Rakušan, nebo teď jsem viděla na doorstepu před jednáním vlády, že tomu tleská ministr zdravotnictví Válek. Čemu? Že jsme ztratili část národní suverenity? Od roku zhruba 2022 přichází asi 850 tisíc uprchlíků do Evropy. Budeme se bavit za chvilku o milionu uprchlíků. Ano, radost z toho budou mít neziskové organizace, potažmo pašeráci, kteří zprostředkovávají tento příchod těchto uprchlíků, kteří to budou chápat jako pozvánku, kteří nebudou respektovat nějaké limity. Je to obrovské bezpečnostní riziko a já říkám za hnutí ANO, že my jsme zásadně proti tomu. Je to ztráta části suverenity a prostě zrada na našich národních zájmech. Proto také, když se podíváte, tak například Polsko bylo proti. Vít Rakušan tehdy zradil naše národní zájmy. My máme být ta země, která si rozhodne, kdo tady bude žít na našem území. Ne že budeme donuceni si vybírat mezi přijetím uprchlíků, nebo placením peněz, nebo další alternativou. Prostě to není v pořádku. Máme pomáhat v ohnisku problému. Tohle říká hnutí ANO od počátku. Nikoliv přijímat tyto migranty na území Evropské unie, povinně je přijímat na naše území a prostě ohrožovat tím bezpečnost našich občanů, protože na té mně samozřejmě záleží ze všech nejvíc. Znova opakuji: to, že ministr vnitra za této vlády – a říkali jsme to od června opakovaně, a nic se na tom nezměnilo, na té červnové dohodě – tomu tleská, ještě za přispění premiéra Fialy a dalších členů vlády, považujeme za naprosto trestuhodné. Máme se starat o ochranu vnější hranice, máme pomáhat v ohnisku těch problémů, ale nemáme prostě přijímat migranty, případně platit za to, když je nebudeme chtít na svém území. To je prostě špatně, od té doby se nic nepohnulo, neposunulo. A my jsme neslyšeli premiéra této země, premiéra hrdé české země, aby bojoval za národní zájmy. Aby se vymezil proti tomuto paktu. Naopak. Náš premiér, ministr vnitra se prostě chovají naprosto podřízenecky, naprosto probruselsky v tomto směru – a to se nám hrubě nelíbí, protože je to proti zájmům občanů České republiky, proti jejich bezpečnosti. Tato dohoda není dobrá. Neříkám, že tam nejsou některé části, které se dají podpořit, ale jako celek se podpořit nedá. Protože pokud nám ukládá, že musíme přijímat, nebo si vybrat, že budeme platit tyto migranty na území České republiky, tak je to špatně. Znova opakuji: dávno se o tom mělo jednat, mělo se prostě dohodnout... A tam sedí suverénní státy a jsou určitě schopné jednat tak dlouho, dokud se nedohodnou. Je to otázka bezpečnosti vlastně občanů EU, tedy i občanů České republiky, protože my jsme součástí EU. Mělo by se prostě nedopustit to, aby sem připlouvaly lodě, mělo se tomu zabránit. Od toho tady máme tyto suverénní státy, aby o tom jednaly. Takže tato dohoda, říkáme za hnutí ANO, je prostě pro Českou republiku špatně,“ vyjádřila se také rozsáhle Schillerová v České televizi.

K migračnímu paktu EU se vyjádřil rovněž ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. „Dnešní prohra humanismu v EU – Migrační pakt EU, po rezignaci Evropského parlamentu skoro na vše, politicky schválen. Azylová řízení EU budou nespravedlivá, na hranicích, za mřížemi, státy mohou skoro kdykoli nedodržovat ani minimální záruky spravedlivého procesu,“ poznamenal.

