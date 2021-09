To neznám. Předseda Svobodných překvapil piráta citací z ústavy

Zatímco Česká televize zve do svých krajských předvolebních debat stále stejných sedm stran, které jí vyšly ze sociologického šetření volebního potenciálu, XTV dává v každém kraji příležitost jiné sestavě. V Jihočeském kraji tak proti sobě usedl předseda Svobodných Libor Vondráček a proti němu Lukáš Kolářík, poslanec za Piráty.

A dvojice mladých politiků ze zcela opačných stran politického spektra nabídla v bezmála padesáti minutách velmi zajímavý premiérový střet.

Libor Vondráček je právník a předseda Svobodných, kteří kandidují v koalici „praváků“ s Trikolórou a Soukromníky. V posledních měsících země podle něj občas připomínala „půlnoční království“ ze známé pohádky. On by chtěl, aby lidé mohli žít svobodněji. Další dvě klíčová slova jsou prosperita a suverenita.

Lukáš Kolářík, ajťák a místopředseda poslaneckého klubu Pirátů, se pochlubil programem zpracovaným i ve formě aplikace, takže si lidé mohou z 800 stránek textu vybrat jen ty kapitoly, které je zajímají. „Máme čistý štít a navrhujeme protikorupční zákony, aby tolik nebujela korupce,“ zdůraznil. Třetím důvodem, proč volit Piráty, jsou jejich úspěchy za poslední čtyři roky.

Vondráček tvrdil, že jeho strana má již připraveny škrty ve veřejných výdajích ve výši 180 miliard korun. Dalších 140 miliard budou schopni seškrtat během následujících tří let. Kromě toho chtějí Svobodní seškrtat legislativu, což by umožnilo podstatné zúžení státní správy. Již nyní mají připravený seznam 36 úřadů, které by bylo záhodno zcela zrušit.

I pirát souhlasil, že musíme „zatrhnout plýtvání“. Podle něj by mohla přinést úspory třeba i digitalizace státu. Je však prý třeba udělat analýzu, nechce jít cestou jako pravicové strany, že řeknou, že vyházejí deset nebo dvanáct procent úředníků a neřeší, že budou třeba chybět.

Jinde je naopak třeba z veřejných rozpočtů přidat, třeba ve školství. A Kolářík zdůraznil, že zlepšení platových podmínek učitelů v tomto volebním období je také zásluha Pirátů. „Potřebujeme chytré a vzdělané lidi, kteří se vyznají doma i ve světě,“ dodal s tím, že vzdělání je zatím v ČR dost zanedbané.

Vondráček zaperlil postřehem, že za první republiky pracovaly v zemědělství asi tři miliony lidí, a jejich sektor dokázalo na ministerstvu orby administrovat přibližně 50 úředníků. Dnes pracuje v zemědělství necelý půlmilion a počty úředníků na Ministerstvu zemědělství jsou v tisících. Je to důsledek legislativní džungle zákonů a rovněž obrovského přerozdělování dotací a od toho by Svobodní začali. Ujistil však, že zemědělství nebude tím, kde se budou dotace škrtat nejvíce.

Pokud jde o školství, Vondráček upozornil, že veřejné prostředky zde nejdou jenom na zkvalitňování výuky, ale například i na problematický projekt inkluze, ve kterém Svobodní pokračovat nechtějí, protože to není dobré ani pro děti.

Oba pánové se nakonec shodli, že úředníků je moc.

Dalším tématem byla pandemie a Kolářík připomněl, že si lidé museli pomáhat spíše sami a vládní opatření byla chaotická. „V pátek se to vyhlásilo, od neděle to platilo a za týden to bylo zase jinak,“ připomněl vládní řízení boje s pandemií. Podnikatelé v gastronomii, se kterými mluvil, se podle něj báli o víkendu nakupovat maso na pondělí, protože se báli, že premiér s ministrem vystoupí na tiskovce a zase vyhlásí něco jiného.

Vondráček poznamenal, že tento chaos byl pro řadu lidí likvidační a současně tu zemřelo více lidí než jinde, takže „drakonická a chaotická opatření“ nakonec ani nedokázala lidi ochránit.

A připomněl Koláříkovi, že to byli i Piráti, kdo hlasováním přispěl k přijetí sporného pandemického zákona, ke kterému se dnes nikdo nehlásí.

Pirát protestoval. Bez tohoto zákona by prý stále platil nouzový stav, ve kterém by lidé dostávali drakonické tresty za přestupky a někteří podnikatelé se pakovali na veřejných zakázkách bez výběrového řízení, jako to bylo první rok pandemie.

Jeho argumentu, že pod pandemickým zákonem musejí ministři i vláda důsledně odůvodňovat svá rozhodnutí a soudy je mohou snáze rušit, se Vondráček jenom smál. V reálu prý vidíme, že ministr Vojtěch si s nějakými soudy a odůvodňováním vůbec neláme hlavu a jede stále ve staré linii.

Pirát se přimluvil za očkování a varoval, ať lidé „nenaskakují na různé lži, jako že vám to odpojí tělo od duše a podobně“. Vláda by měla občanům jednoznačně říci, že vakcína je bezpečná a může jim pomoct. Pak by se občané mohli rozhodnout skutečně svobodně, a ne pod vlivem dezinformací.

Vondráček si naopak myslí, že ministerstvo tlačilo očkování až moc a kampaň „tečka“ podle něj lidi spíše odradila. Urážkou občanů podle něj byly argumenty, že po očkování budou moct na koncert nebo na dovolenou do Chorvatska. Lidé by se podle něj měli rozhodovat sami a podle toho, aby ochránili sebe a své blízké.

To ovšem nebylo nic proti debatě na téma Evropská unie. Kolářík odmítl, že bychom Bruselu „viseli na krku“. Jsme součástí spolku, do kterého jsme vstoupili dobrovolně, a podepsali jsme smlouvu a poskytuje nám to spoustu výhod. „Třeba v podobě peněz, které sem přijdou,“ dodal. A proto je takovým problémem střet zájmů premiéra Babiše, který to může ohrozit.

„A máme taky spojenectví ve věci těch bezpečnostních rizik,“ dodal. Neměli bychom to tedy brát jako „my hodní a zlá Evropská unie“.

Piráti jsou prý ale v rámci EU také kritičtí. Třeba Evropská komise by podle Koláříka měla být volena přímo. „Je třeba spíš napravovat než vystupovat, protože to zatím přináší výhody,“ uzavřel s poukazem na Velkou Británii po brexitu.

Vondráček s nadsázkou poznamenal, že Jihočeši jsou rebelové, a tak se s tím, co přichází z EU, nikdy nesmíří tak snadno jako třeba Pražané. Svobodní určitě chtějí zachovat EU jako zónu volného pohybu osob a obchodu. Tyto možnosti by mohla nabízet třeba EFTA- Evropské sdružení volného obchodu.

Koláříkovi na jeho lamentaci o zlém Bruselu připomněl, že i v Rakousku-Uhersku čeští poslanci vnímali své angažmá jako boj za národní zájmy, včetně Tomáše Masaryka, o kterém dnes Piráti vykládají, jaké všechny liberální novoty by podporoval.

Jako právník nabídl řešení v podobě zrušení článku 10a ústavy, který dává evropskému právu přednost před naším. „Neznám,“ kroutil překvapeně hlavou poslanec za Piráty. Když mu svobodný příslušné ustanovení z ústavy ocitoval, protestoval proti tomu, abychom své členství osekali na „beru a čerpám“.

Vondráček upozornil, že přání Bruselu je pro mnoho poslanců vítaná výmluva, proč schválit často šílené a nesmyslné návrhy, třeba o biopalivech, oblíbeném tématu premiéra Babiše.

