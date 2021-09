To se mnou neprobírali! Babiš o Bruselu a autech. Změnil názor

reklama

Nejprve všichni tři muži sdělili, čím nejraději a nejčastěji jezdí. „Jezdím automobilem, protože cestuji po celé České republice. Někdy vlakem a jinak do práce to mám kousek, takže metrem a tramvají,“ poznamenal Bartoš. „Jezdím nejčastěji automobilem, a jezdím jím rád. Baví mě řízení, takže si jízdu užívám. V České republice je to někdy složité, když člověk čeká, stojí a nejede, ale jinak autem jezdím rád,“ podotkl Fiala. Babiš pak sdělil, že nejčastěji jezdí autem, vlakem, ale i na kole.

A kdyby měli možnost mít za stejnou cenu elektromobil nebo auto na naftu, co by si vybrali? „Auto nevlastním, a když jsem se díval na cenové hladiny, kde teď jsou elektromobily, tak i teď bez těch dotací, tak je to na leasing podobné jako ty modely se spalovacím motorem. Takže elektromobil, nebo hybrid,“ uvedl Bartoš.

„Nezáleží jenom na ceně, ale i na tom, jaké má v tuto chvíli ten automobil funkce a možnosti. Pokud bych jezdil jenom z Brna na chalupu, tak bych určitě mohl mít elektromobil, ale pokud bych ho používal na cesty mezi Prahou a Brnem a delší vzdálenosti, tak by to bylo za současné situace složité,“ zmínil Fiala.

Premiér Babiš je dle svých slov konzervativní. „Myslím si, že do klasických aut se investovalo tolik miliard, mají nízkou spotřebu a mají i nižší emise. Elektroauto nemám, pokud bych ho měl, tak bych ho používal jedině v rámci Prahy, ale na delší tratě určitě ne,“ sdělil Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Čím si všichni tři muži vysvětlují, že světové automobilky sázejí na baterie? „Ten trend je dlouhodobý a my jsme měli možnost setkat se i s šéfy třeba Škodovky, a ta změna prostě nastává, to auto je ekologičtější, i ta cena v sériové výrobě se bude výrazně snižovat – a ona to nebude jen elektromobilita, bude to třeba i vodíkový pohon u autobusů či u dálkové dopravy, a prostě ta změna nastane. A musíme budovat i tu patřičnou infrastrukturu. Podobně jako byla CNG plynová auta, jsou jenom někde, skutečně ta auta elektrická a ta změna nastane v řádu desítek let, musí mít tu patřičnou infrastrukturu a Česká republika by do toho měla investovat,“ sdělil Bartoš.

„Změna nastává, protože ty automobilky se pro to rozhodly, ale co je tady úkol politiků? Úkol politiků je dbát na to, aby auto se nestalo nějakým nedosažitelným luxusem, bylo nadále dostupné. Já si myslím, že pokud ten vývoj probíhá, probíhá ekonomicky, na základě ekonomického rozhodnutí, je to v pořádku. Ve chvíli, kdy se to začne urychlovat tím, že řekneme, že se zakážou auta se spalovacími motory, tak je špatné,“ míní Fiala. „Nesmíme dovolit, aby kvůli ideologickým zákazům a příkazům se auto stalo pro většinu lidí nedostupným luxusem,“ dodal.

„Souhlasím s panem předsedou Fialou. A je potřeba říct, kdo si to vymyslel! Ne automobilky, ale ti zelení fanatici v Evropském parlamentu. Ti si tady myslí, že my zachráníme celý svět, když budeme kupovat elektroauta a budeme pít papírovými brčky, že zachráníme celou planetu," sdělil Babiš.

Podle něj jsou problémem nás všech emisní povolenky. „To je dopad Green Dealu, který se bude projednávat dlouze, a já jsem přesvědčen, že se musí zásadně změnit, takže Green Deal likviduje automobilky, my s tím návrhem pana Timmermanse, že se nebudou prodávat dokonce auta se spalovacími motory v roce 2035, to je jeho návrh, my jsme na úrovni předsedů vlád a prezidentů toto nikdy neprojednávali, takže to se musí změnit a čeká nás těžká debata, respektive příští vláda to bude muset obhajovat a bojovat proti těmto nesmyslům, které jsou absurdní,“ sdělil Babiš rozhořčeně. Podle jeho slov nejde vnucovat lidem, jaké auto si kupovat.

Moderátorka následně připomněla Babišovi jeho čtyři roky stará slova, kdy pro elektromobilitu horoval. „Člověk musí měnit názory z hlediska vývoje situace, jaká je. Takže zkrátka dneska je ta situace taková, že jsme si neuměli představit, že Evropský parlament přijde s takovými návrhy a ještě se připravuje norma Eura 7, která má mít zásadní negativní dopad na náš automobilový průmysl, na vlastně prodej auta, takže zkrátka mám na to úplně jiný názor, protože jsme si mysleli, že všichni budou následovat tento trend a všichni to nenásledují a ty dopady mají být na nás, a proto dnes mám tu pozici, jakou mám,“ sdělil Babiš.

Následovala slova Bartoše, který se do Babiše za jeho výroky pustil. „Překvapilo mě, že pan premiér Babiš hovoří o nějakých ekofanaticích, ale pod Green Deal se podepsal on, mě mrzí, že se nevyjednala třeba nějaká specifika pro Českou republiku. Možná teď je ten čas, je to lepší než křičet do světa něco o tom, že změna klimatu neexistuje, nebo že je v pořádku, že Česká republika je snad sedmá nejhorší do kvality ovzduší. My musíme dělat konkrétní kroky,“ poznamenal Bartoš.

„My jsme nic nevyjednávali. My jsme vyjednali, že Česká republika nemá závazek snížit emise o 55 procent. To jsme vyjednali. A vyjednali jsme obrovské peníze, spolu s Poláky. O žádných autech jsme se nikdy nebavili,“ rozčílil se Babiš.

V závěru se pak moderátorka zeptala ještě na vypsání tendru na Dukovany. Udělá to ještě před volbami Babišova vláda? „Tady je titulek Práva. Havlíček říká: Na růst cen energií přispějeme lidem a firmám.“ „Ano, přispějeme, ale žádný tendr nebudeme vypisovat, prosím vás, máme 16 dní do voleb,“ sdělil Babiš. „Ale ve vládě můžete být ještě dalších půl roku,“ odvětila moderátorka. „Nestrašte, paní redaktorko,“ vmísil se do hovoru Fiala. „Vláda nechává stále otevřenou cestu Rosatomu, aby se do toho tendru vrátil,“ domníval se pak v závěru Bartoš.

