To v tom jedete taky? „Totální diskreditace“. ODS to pořádně schytala. Kvůli nemovitostem v centru Prahy

Občanská demokratická strana to na Facebooku schytala kvůli odporu vůči návrhu zákona poslance ANO Patrika Nachera, který měl na obce delegovat pravomoc týkající se možné regulace krátkodobého pronajímání bytů přes online aplikaci Airbnb. Nacher navrhoval, aby si obce mohly stanovit období, ve kterém je na jejich území pronajímání bytů přes tuto aplikaci zakázáno. Úprava ovšem Poslaneckou sněmovnou neprošla. Podpořilo ji jen několik Nacherových kolegů z ANO, poslanci Pirátské strany, lidovci a STAN, což na prosazení změny nestačilo.

„Bouřlivou“ rétoriku při posuzování Nacherova návrhu zvolili zákonodárci Občanské demokratické strany. „Pozměňovací návrh je brutálním zásahem do soukromého vlastnictví,“ sdělil před hlasováním poslanec ODS Vojtěch Munzar. Nacherův návrh (Nacher se obecně považuje za liberálně smýšlejícího politika, na druhé straně kritizuje například ideologii politické korektnosti) rovněž nazlobil poslankyni, občanskou demokratku a starostku Prahy 2 Janu Černochovou. Ta v souvislosti s ním mluvila dokonce o „uličních výborech“. A také ji dle jejích slov zajímalo, jak by se takový zákon v praxi vymáhal. „Jsem ta poslední, která by si přála, aby se tady obnovily uliční výbory, kde lidé budou udávat jeden druhého,“ prohlásila Černochová.

Krátkodobé pronájmy jsou v Praze v poslední době diskutovaným tématem, prožívaným zejména obyvateli centra. Podle analýzy městského Institutu pro plánování a rozvoj (IPR) se na Starém městě přes aplikaci Airbnb pronajímá každý pátý byt, na Malé straně a Novém městě přesahuje podíl nabídky Airbnb na bytovém fondu 10 procent. V Karlíně se pak jedná u údaj 4,9 procenta, na Vinohradech 3,2 procenta, na Smíchově 2,9 procenta a na Žižkově 2,8 procenta. Celkový objem nabídky těchto bytů je vyšší než ve Vídni a Budapešti. Okolo 40 procent celkové nabídky bytů v Praze pronajímaných přes Airbnb se nachází v historickém centru (Zdroj: ZDE). Ceny nájmů a bytů v Praze se v posledních letech pohybují na historických maximech a podle některých ohlasů ceny zvyšuje právě i Airbnb (Zdroj: ZDE).

Krok ODS ve vztahu k Nacherově návrhu v minulém týdnu rezonoval ve facebookové skupině Praha číslo 1, ve které uživatelé Facebooku řeší Airbnbn a hlučné turisty v centru Prahy docela dost. A na ODS se v té souvislosti snesla od facebookových uživatelů, kteří jsou členy této skupiny, „peprná kritika“.

„No, tak ODS si myslí, že regulování Airbnb je bolševismus. Zákon neprošel,“ napsal ve facebookové skupině Praha číslo 1 uživatel Facebooku se jménem Adriean Beauduin, který v ní nasdílel článek o tom, že Nacherův návrh o přenesení pravomoci k regulaci Airbnb na obce neprošel. „To jsou falešná slovíčka. Na přenesení pravomocí regulovat turisty v bytech z Parlamentu na obce nic bolševického není,“ reagoval v diskuzním vlákně uživatel sítě Pavel M. „Třicet let po revoluci se snad nikdo nemůže vymlouvat použitím takovejch výrazů. Jsou dvě možnosti, buď je úplně blbej, nebo je to součást jeho příjmu, zatímco bydlí ve vile za Prahou,“ napsal na to konto Filip M.

„To jsou falešná slovíčka. Na přenesení pravomocí regulovat turisty v bytech z Parlamentu na obce nic bolševického není, napsal Pavel M. „ODS, zklamali jste mne na celé čáře. Asi v Airbnb jedete taky,“ napsala zase Anna B.

„Aneb volíte ODS? Pak chcete v Praze neregulované Airbnb. Představila ODS v Parlamentu nějaké řešení? Ne. Představila ODS na městské části nějaké řešení? Ne,“ napsal Adam B.

„Vzpomeňte si na to, až zase bude ODS tvrdit, že v Praze je bydlení drahé proto, že se málo staví a že se musí ještě víc podporovat developerské projekty,“ napsal Jan P.

„Mám pocit, že ve Sněmovně neprojde to, co by mohlo některé z nich postihnout, zřejmě i někteří z těch, co byli proti, si podobným způsobem přivydělávají,“ reagovala další z diskutujících. „ODS se tímto na Praze 1 totálně zdiskreditovala. Krátkodobé pronájmy celých bytů bez regulace počtu dnů v roce nejsou sdílenou ekonomikou, ale parazitováním na majetku, soukromí a bezpečnosti ostatních obyvatel,“ napsal diskutér Petr S. „Navíc je to nejrychlejší cesta, jak vyhnat zbytky stálých obyvatel z P1 a dostat byty z trhu s dlouhodobými nájmy,“ dodává s tím, že ze strany ODS „shozený zákon byl hlavní nadějí na změnu“.

