Tohle fakt ne... Fialův projev spláchl Petr Holec rychle. Zděsil se

Premiér Petr Fiala pronesl ve středu večer projev k národu. Konstatoval v něm, že jeho vláda nenechá lidi padnout. Nenechá je padnout ani v situaci vysoké inflace a drahých energií, za které dílem může ruská válka na Ukrajině a dílem bývalá vláda Andreje Babiše (ANO), která nás mimo jiné připravila o dodávky plynu z Norska. Komentátor Petr Holec si tato slova poslechl a poté Fialův projev zhodnotil.

Radši už nechci vidět žádný další projev Petra Fialy

„Já se tomu nechci věnovat moc dlouho, protože tak nepříjemný a fraškoidní projev jsem od premiéra opravdu ještě neslyšel. On to celé udělal jen jako zastírací manévr, aby odvedl pozornost od té korupční kauzy, která se týká celé vlády, protože STAN je druhou nejsilnější vládní stranou. Já to považuju za drzost od Petra Fialy, který ten projev zneužil, aby všechny socioekonomické problémy hodil na předchozí vládu Andreje Babiše (ANO). Ani tentokrát si to nedokázal odpustit. Řekněme si to, že Petr Fiala je směšný,“ konstatoval Holec s tím, že Fialova řeč těla, i jeho gesta, ale i jeho slova byla z Holcova pohledu velmi nepříjemná a jen se snažila hodit všechno na Babiše.

Holec má za to, že vláda Petra Fialy se dosud ze svých chyb nepoučila ani se nepoučí. Fiala podle něj dokazuje, že je „arcisměšný“ a předvedl frašku, prý přímo drzou frašku a salvu signálů. Bylo to úplně k ničemu, takhle se k národu nemluví,“ konstatoval Holec s tím, že premiér a šéf ODS nedokáže pronést projev, kterým by lidi chytil za srdce. „Já už nechci žádný jeho projev ani vidět,“ zaznělo od Petra Holce.

Jenom mi v tom projevu chybělo, i že Babiš provedl vojenskou invazi na Ukrajinu

Ale jedna věc mu prý ve Fialově projevu přece jen chyběla.

„Jenom mi v tom projevu chybělo, i že Babiš provedl vojenskou invazi na Ukrajinu. To myslím, že bude možná v příštím projevu, to si myslím, že by nás nemělo minout, protože Fiala našlápl k nové rovině politických projevů.

Fiala podle něj při projevu vypadal, jako by trpěl nějakým druhem autismu. A pokud jde o zmínku, že předchozí vláda Andreje Babiše (ANO), která neobnovila český kontrakt na dodávky čtvrtiny plynu z Norska, nás dostala do ještě těžší situace, ty jsou podle Holce mimo. „Lidi kolem Petra Fialy, kteří mu píšou projevy, se skutečně museli zbláznit,“ pravil Holec.

