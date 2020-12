Tohle se neříká. Doktor z TOPky se rozjel: I 50 000 mrtvých by Česko vydýchalo

Tragédie, ale ne katastrofa. Tak popsal koronavirou situaci v Česku, kde již zemřelo s covidem skoro 10 tisíc lidí, lékař a člen TOP 09 Šimon Reich. I kdyby zemřelo 50 tisíc lidí, tak by se společnost vzpamatovala, vir nás prý nepřišel vyhubit. Stejně jako Daniel Landa ani Reich nevěří, že vláda potřebuje nouzový stav, říká, že byl potřeba jenom na podezřelé kšefty. „My zavíráme lidem živnosti, to pak všichni naběhneme a budeme pracovat v továrnách? Mně to připomíná něco z roku 1948,“ varoval.

Šimon Reich se přiznal, že už ani netuší, jak se bude od pátku zpřísňovat a dodal, že to může vědět snad jen ten, co dennodenně sleduje všechny zprávy přes televizi, internet a tisk. Doplnil, že na jaře kritizované Švédsko už tehdy varovalo ostatní státy, že když se budou opatření uvolňovat a zpřísňovat, tak se vyčerpá důvěra lidí ve vládu. „My jsme v neskutečném průšvihu a mně už je celkem jedno, co ta vláda dělá,“ přiznal dále. Anketa Bojíte se, že zemřete na covid-19? Ano 24% Ne 76% hlasovalo: 611 lidí

Jediné, co pochválil, byla preventivní karanténa na jaře, když jediná data byla z Číny a těm se nedalo věřit. Ale od té doby dle Reicha neudělala vláda dobře jedinou věc a situace už se zvrhla do „tragikomického kýble“. Tabulka PES ho také neoslnila, řekl, že v Irsku už něco takového měli na jaře. „Já jsem přesvědčen, že rok 2020 by měl vstoupit do učebnic s nadpisem ‚Stát je totálně neschopná instituce‘,“ prohlásil lékař a dodal, že stát musí být co nejmenší.

Zbavit se epidemie by podle něj bylo jednoduché, kdyby staří a ohrožení nosili respirátory, myli si ruce, zůstávali doma a s příbuznými si volali. Nákup by si buď objednávali přes internet nebo požádali příbuzné. Čekali by na očkování. Mladí by zase měli s ohroženými omezit kontakty, při návštěvě trvat na tom, že si ohrožený vezme respirátor, nešahat na něj a vzít si roušku. „A je po epidemii,“ mínil Reich. A když se Strakatý ptal, proč po ní není, tak lékař odvětil, že „lidi jsou prostě lidi“ a riskují své zdraví např. kouřením. „Pokud někdo navštěvuje své příbuzné a kašle na to, tak ať se pak nediví, že je nakazí,“ dodal. Ale svou zodpovědnost mají i ti ohrožení, kdo bez respirátoru jdou do přeplněného Bauhausu.

Na jaře se nevědělo, co je covid-19 za onemocnění, ale teď už se to dle Reicha ví. Zopakoval, že jde o nemoc principiálně podobnou chřipce. Ale je horší, protože se rychleji šíří kvůli imunitní naivitě populace a absenci očkování. „To není virus, který nás sem přišel všechny zabít a všechny vyhladit. Není to konec světa,“ řekl. Sám ve stresu z viru není, laici podle něho asi ano.

„Já jako lékař jsem dělal jenom 3 roky kliniku, ale vy se se smrtí setkáte v medicíně v prvním ročníku, mluvíte o ní neustále, ve třetím ročníku pitváte lidi, kteří před chvilkou zemřeli, pitváte děti, které zemřely, pak, když nastoupíte na kliniku, tak když jdete dělat chirurgii, tak každý týden někdo umře,“ přiblížil pohled lékařů. Doplnil, že se lidé ptají, zda dotyčnému nedali antibiotika na infekci. „My jsme mu dali všechno, co se mu dát má. Ale občas to prostě nestačí. Lidé prostě umírají,“ konstatoval.

„9 tisíc, 15 tisíc. Každé to úmrtí je tragédie, ti lékaři v terénu se snaží zachránit život každého. Ale 10 nebo 15 tisíc mrtvých na nemoc, která nás měla přijít zlikvidovat, protože toho jsme se na jaře obávali a pořád to trochu v hlavě máme, v desetimilionovém národu, jako jsme my nebo Švédsko, je to tragédie, ale není to katastrofa. A to se bojí každý říct,“ pokračoval Reich v krutých pravdách.

Strakatý namítl, že se ovšem koronavir netýká jen starých nad 65 let, ale i mladších. Reich kontroval, že se povětšinou jedná o pacienty obézní, s vysokým tlakem, kuřáky, se špatným dýchacím systémem. „Zeptejte se docenta Balíka a všech, kteří se o ně starají,“ řekl, ale Strakatý namítl, že Balík je kritizován „experty“. Nad slovíčkem „experti“ se Reich jen ušklíbl.

Doplnil, že když někdo onemocní rakovinou tlustého střeva, tak o léčbě nerozhoduje jen onkolog, ale i chirurg a další specialisté, kteří budou dotyčného léčit. Ti si sednou, dají hlavy dohromady a výsledek představí pacientovi, který se pak rozhodne. Zatímco na vládě dle Reicha někdo jeden den rozhodne, že kelímek s kávou ano, nebo ne.

Uznal, že bez opatření by situace samozřejmě byla horší. I kolaps jako v New Yorku nebo v severní Itálii by prý byl možný. „Ale zdravotnictví tady opravdu kolabuje už 30 let,“ řekl. Strakatý zmínil cifru 50 tisíc mrtvých a Reich mínil, že „je to moc“, ale stále by se nejednalo o katastrofu. „Ta společnost by se z toho vzpamatovala, tohle není španělská chřipka, která nás přišla všechny vyhubit. Tečka, to jsme prostě zjistili,“ uvedl.

Co se týče správných návyků, podle Reicha nemá to, co se vymyslí na ministerstvu za tabulky, žádnou spojitost s tím, jak si lidé myjí ruce. Chybí mu osvěta např. v televizi a pozitivní motivace. „Všechno se zaměřuje na nějaké omezení a my si myslíme, že skrz to to ty lidi pochopí? Ne, skrz to se ty lidi naštvou a přestanou to dodržovat,“ řekl.

Vzhledem k tomu, že už je k dispozici vakcína, tak by chtěl dát vládě vzkaz, že „jejich hrátky skončily“ a že mají jediný úkol, proočkovat ohroženou skupinu co nejdřív. „A nechat ostatní normálně fungovat,“ doplnil s tím, že by se mohla nastavit omezení jako ve Švédsku, že akce nad 50 lidí nejsou a ještě nějakou dobu nebudou. „Trasování stejně nestíháme, takže já nevím, jestli má smysl to vůbec dělat,“ pochyboval dál.

Ani nouzový stav dle Reicha není potřeba. „Nouzový stav je dobrý k jediné věci. K tomu, že nakoupíte čínské šmejdy pochybné kvality skrz pochybné lidi, kteří s ničím podobným předtím neobchodovali, je na ně uvalená exekuce a nikdy se to nevyřeší,“ mínil a dodal, že o respirátory vysoké kvality, vymyšlené na ČVUT, není v Česku zájem. Přitom jsou omyvatelné, přizpůsobitelné, stojí 1000 korun a nový filtr 300 korun.

Že vláda potřebuje nouzový stav pro nouzovou legislativu zcela jednoduše nevěří, vzhledem k tomu, že omezení zákonem na určitou dobu bylo možné v jiných zemích. Obvinil vládu, že vyhazuje peníze daňových popatníků nejen do Agrofertu, ale i směrem do Číny. Zmínil i tendr na dostavbu JE Dukovany, kde zpochybnil, že by se reaktor měl dostavovat, ale pokud ano, tak prý ne Rusy nebo Číňany. „To už by tuto zemi totálně vytrhlo ze Západu. Podívejte se, státní kasa je prázdná, a co tady bude? My zavíráme lidem živnosti, to pak všichni naběhneme a budeme pracovat v továrnách? Mně to připomíná něco z roku 1948,“ srovnal. Dodal, že tenkrát to šlo silou, teď to bude kvůli koronaviru.

Padlo i obvinění Číny, že za virus může, i za jeho rozšíření, a přesto prý vláda leteckou cestu z Číny uzavřela až jako poslední a posílala „těžce uškudlené“ hmotné rezervy. A pak od Číny za draho nakupovala. Babiš podle něj už ani pořádně neví, co se děje, a je ve víru událostí.

Řekl, že počet úmrtí se ještě zvedne, ale to má v rukou každý. A průšvih může zmenšit tím, že bude dodržovat opatření, která opravdu fungují. A také varoval, že PCR testy, jak se učil, detekují nukleové kyseliny, která ve vzorku může být ještě dlouho poté, co došlo k infekci. Jinými slovy, z dat PCR testů není jasné, kolik pozitivních jsou skutečně nakažliví. Data už právě proto moc nesleduje. „Já se dívám jen na počty zemřelých a i ty beru s rezervou,“ řekl a doplnil, že už na jaře někteří zemřelí zemřeli na něco úplně jiného, ale měli pozitivitu.

