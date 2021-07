Tohle si se svolením EU zaplatíme: Likvidace průmyslu, LGBT školství. A když už jsme u ČT... Foldyna vytáhl Schwarzenbergovy účtenky

Česká republika má z unijního fondu obnovy získat 180 miliard korun. Poslanec Jaroslav Foldyna se zamyslel nad tím, jak budou „prachy od soudružky z Bruselu” použity. „Zlikvidují nám automobilový průmysl, podpoří „vědu” typu zkoumání nových pohlaví, ženské masturbace, genderu a nacpou do nás další sajrajty. Magorů je všude dost. A všechno si to zaplatíme sami, není to žádný dar,” dodává Foldyna.

Poslanec za SPD Jaroslav Foldyna se zamyslel nad plánem obnovy po covidu, který má České republice z EU přinést 180 miliard korun. Z textu, který sepsal pro ParlamentníListy.cz plyne, že prostředky, které si EU krom jiného musí půjčit nebo vytisknout, budou podporovány jen škodlivé projekty a neziskovky.

Šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, která nedávno do Prahy oněch 180 miliard „přivezla” nazývá Foldyna soudružkou a předsedkyní nejvyššího sovětu.

„Začneme původem těch 180 miliard. Především to nejsou peníze soudružky Uršuly, i když se tak soudružka tváří, a dokonce to nejsou ani peníze soudruhů z nejvyššího bruselského politbyra, i když se tak soudruzi tváří. Ty peníze vlastně nejsou vůbec nikoho, protože reálně neexistují. Mimořádný unijní fond bude teprve potřeba naplnit, což se nemůže odehrát jinak, než že si nejvyšší politbyro část z nich půjčí (ručit ale budeme my) a část si nechá „vyrobit“ (všechny náklady ale poneseme my),” konstatuje poslanec.

Výsledkem podle něho bude, že to stejně zaplatíme my a nejde o žádný dar či pomoc z EU. „Soudruzi z bruselského politbyra nám tedy v zásadě jenom dají naše peníze, ovšem pouze když s těmi penězi budeme dělat, co soudruzi budou chtít. Moc hodní soudruzi.... A co, že to vlastně soudruzi po nás chtějí? Je to prý šest, jak dnes soudruzi rádi říkají, pilířů,” míní Foldyna.

Následně se poslanec SPD a lídr tohoto hnutí v Ústeckém kraji zabývá jednotlivými oblastmi, do kterých se naše země musí zavázat poskytnuté prostředky investovat. Jde celkem o šest pilířů.

„Pilíř č. 1, Digitální transformace, cena: 27, 8 mld. Kč. Pod tímto názvem si lze představit prakticky cokoli, a dokonce by se snad mohlo jednat i o něco užitečného. Při zkušenostech, které se soudruhy z Bruselu máme, je ale nejpravděpodobnější, že výsledkem bude jen vznik nových (digitálních) formulářů a dotazníků, se kterými nás budou (digitálně) obtěžovat noví, a dobře placení, úředníci,” obává se.

Dalším pilířem má být ekologie, energetika a doprava, kam má dle stanoveného scénáře plynout 85,2 miliardy korun z celkových 180. „I tady by mohlo vzniknout něco užitečného, ale nevznikne. Když se podíváme, jak unijní svazáci, svazačky a svazáctvo všech dalších pohlaví řeší tyto segmenty v Praze, kde zrovna teď vládnou, tak je jasné, že řešení dopravy bude, kromě omezení a zdražení veřejné dopravy a kromě frontálního útoku na ty drzé lidi, kteří by snad chtěli někam dojet autem, spočívat v nákupu elektrických koloběžek, do kterých budeme, radostně a za každého počasí, „tankovat“ předraženou elektřinu. Řešení energetiky totiž bude spočívat především v zavření tepelných elektráren, v útlumu a následném zavření jaderných elektráren, to vše doplněno podporou solárů, bioplynek, větrníků a dalších neefektivních a neekologických zdrojů, čímž bude komparativně vyřešena i ekologie. To, že bude zlikvidován náš celý náš automobilový průmysl, dodávám jen pro pořádek a zároveň posílám pozdravy (nejen) do Mladé Boleslavi,” pokračuje odvážně Jaroslav Foldyna.

Následuje segment vzdělání a trhu práce, kam by mělo být nalito téměř 42 miliard korun. Tady se podle Foldyny dočkáme ještě horších šíleností a podpory různých „vědeckých” prací typu: „Legitimizace veganství v přátelském vztahu“, „Orgasticita žen vlivem sexuální a partnerské zkušenosti“, „Rodičovství a genderová dělba rolí v rodině“, „Afektivní komponenta postoje vůči vybraným menšinám“, „Pohled dvou generací na manželství homosexuálních párů“, „Žárlivost u homosexuálních žen“, či „Genderová analýza neziskových organizací poskytujících služby příchozím“.

Klíčové prý bude, aby se v podpoře projektů a prací objevovala témata jako cizinci, stereotypy, předsudky, ženská masturbace, neziskové organizace, migrace, integrace, gender, feministický výzkum či postkoloniální feministická analýza.

Nic z toho si podle svých slov poslanec nevymyslel. „Výše zmíněné „vědecké počiny“ nejsou výplodem mojí fantazie, ale jde o skutečné diplomové, či dizertační práce studentů, (dnes již absolventů) slavné Univerzity Karlovy. Tolik tedy ke vzdělání. A protože podpora trhu práce musí odpovídat podporovanému vzdělání, tak je jasné, že budou vznikat další úřady, neziskovky, komise pro genderovou rovnost a pohlavní svěžest, agentury pro začleňování někoho někam a další a další pijavice, které jen budou parazitovat na těch pár vzácných jedincích, kteří ještě vykonávají nějakou smysluplnou práci. A tento pilíř samozřejmě také zajistí další nábor a další školení všech možných fízlů a udavačů, aby mohli co nejlépe fízlovat a udávat lidi, kteří by snad projevili názor, který by se soudruhům z politbyra nelíbil,” děsí se ústecký poslanec.

Stejně tak ani podpora zdraví a odolnosti obyvatelstva nemusí přinést žádný posun v posilování zdraví obyvatel. „Zda půjde o podporu zdravého životního stylu a celkové fyzické a psychické kondice obyvatelstva, nebo o financování nákupů všech možných sajrajtů a přesvědčování lidí, aby do sebe ty sajrajty prali, nelze nyní říci. Kdybych si ale měl vsadit, tak si vsadím na ty sajrajty s tím, že přesvědčování bude spočívat spíš v příkazech. Příkaz je totiž nejvyšší formou marketingu,” konstatuje.

V sarkastickém stylu pokračuje poslanec i dále, kdy si střílí z podmínky EU, že peníze dostaneme jen tehdy, nebude-li premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů. Prý by navíc bylo vhodné se podívat na střet zájmů představitelů „demobloku”.

„Zajímal by mě tedy rovněž střet zájmů předsedy Lidovců a hrdého oznamovatele (donašeče), pana Jurečky, jehož rodinná firma čerpá dotace jen to sviští. Zajímal by mě střet zájmů poslankyně Sommerové, která, jak sama říká, chce ve Sněmovně „bojovat za nezávislost České televize“, ovšem její rodina by bez penězovodů z České televize nejspíš pomřela hlady,” píše v textu pro ParlamentníListy.cz.

U veřejnoprávní televize se krátce zastavil. „A když už jsme u České televize... to, že její generální ředitel, a nikým nekontrolovaný vládce, má společnou firmu se spolumajitelem konkurenční televize Nova, či že se obchodní činnost firmy pana generálního pravidelně inzeruje ve vysílání ČT, také střetem zájmů docela zavání. A co třeba takové dotace pro firmy pana Schwarzenberga... Zkrátka; ekonomicko-politických střetů zájmů bychom u nás našli celou řadu, a je skutečně potřeba udělat všechno pro to, abychom jim zamezili. Něco takového totiž ohrožuje demokracii v naší zemi tisíckrát víc, než všichni diktátoři světa dohromady. Tolerovaný střet zájmů totiž ohrožuje víru v demokracii, jako funkční politický systém,” varuje.

Jaroslav Foldyna



Jaroslav Foldyna

poslanec

„Z mnoha politických střetů zájmů vyberu ten nejkřiklavější – Aspen Institut. To je organizace, která se nijak zvlášť netají tím, že zastupuje zájmy a vidění světa a politiky americké Demokratické strany. Kdybychom byli suverénní zemí, tak by každý člen takové organizace byl automaticky vyloučen z veřejných funkcí, protože není jasné, čí zájmy by v nich zastupoval. Bohužel ale suverénní zemí zřejmě nejsme… Vím, že jsme si na existenci a působení Aspen Institutu v ČR už zvykli, ale zkusme si představit, jaký křik by se strhl, kdyby u nás měla podobný institut třeba strana Jednotné Rusko. Myslíte, že by bylo možné, aby členové tohoto institutu zastávali vrcholné politické funkce?” ptá se poslanec Jaroslav Foldyna a závěrem jmenuje některé české činovníky, kteří jsou aktivní ve zmíněném americkém Aspen Institutu.

„Jsou to, namátkou: ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček, ministr školství Plaga (ANO), ministryně Maláčová (ČSSD), ministr Havlíček (ANO) poslankyně a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, poslanec a předseda STAN Vít Rakušan, poslanec Jan Farský (STAN), poslanec Lipavský (Piráti), europoslankyně Charanzová (ANO), dále také Vladimír Špidla, Martin Bursík, Ondřej Kundra, generál Petr Pavel, Radek Špicar, Tomáš Etzler, Tomáš Klvaňa, Bohumil Kartous, Emma Smetana, Gabal, Pehe, státní zástupkyně paní Bradáčová... za zajímavé pokládám členství v politické organizaci Aspen Institut třeba také u P. Kysilky, který má jako radní ČT, mimo jiné, dohlížet na politickou nestrannost ČT.... Těch jmen by se jistě našlo mnohem více a je tedy jasné, že nový zákon proti střetu zájmů skutečně potřebujeme i bez toho, aby nám, výměnou za to, že ho přijmeme, bruselské politbyro slíbilo dát naše peníze,” dodává Foldyna pro ParlamentníListy.cz.

