Tomáš Cikrt smutný z ,,Demobloku". Prymula? Info, co bylo za zavřenými dveřmi

Miloš Zeman, Pavel Novotný, ale hlavně koronavirus. To bylo obsahem rozhovoru Jany Bobošíkové se šéfredaktorem Zdravotnického deníku, Tomášem Cikrtem. Ten se postavil za důsledné nošení roušek, mytí rukou a udržování rozestupů. Prý to nikoho nic nestojí. A pochválil kancléřku Merkelovou, že říkala Němcům pravdu. A nelíbí se mu, že si z viru dělá opozice politiku.

Na začátku Cikrt komentoval Zemanovo rozhodnutí již nezvat Miloše Vystrčila na rady nejvyšších ústavních činitelů. Prohlásil, že Miloš Zeman vždy uměl vystihnout, co média zajímá a dát tomu dobré heslo, zkrátka pracovat s veřejným míněním. „Ale mně jako občanovi – voliči se to nelíbí. Já myslím, že přestože má jiný názor, tak by, lidově řečeno, neměl házet vidle do spolupráce nejvyšších ústavních činitelů," doplnil. Cestu šéfa Senátu podpořil, ale podle něho by opozice měla mít i jiná témata než Tchaj-wan, antiBabiš a antiZeman, zvláště věci, které lidé řeší teď.

Moderátorka Bobošíková pak položila otázku, zda Vystrčilova cesta nebude mít konkrétní následek v podobě toho, že Čína nebude ochotná poskytovat lékařské vybavení, jak činila na jaře. Nicméně podle Cikrta se už nouze o zdravotnické pomůcky nebude opakovat. Souhlasil s ministrem Petříčkem, že emoce opadnou a vztahy se vrátí k obchodnímu režimu.

Celkem brzo také došlo na slova Pavla Novotného o smrti Andreje Babiše a Miloše Zemana, jež jsou údajně ve státním zájmu. „Já kolegu Novotného vnímám jako showmana, ne jako politika. Showman může jít až na hranici, která třeba někomu není příjemná,“ uvedl Cikrt a dodal, že podle něho Novotný hranici překročil do nevkusu, ale jinak ho má jako showmana rád.

Bobošíková zmínila Cikrtův výrok na facebooku, kde žádal zánik Pirátské strany. „Blokují vznik životaschopné antibabišovské koalice, odvádí hlasy voličů směrem k nesmyslným utopiím, štvou Pražáky zácpou atd.“ Cikrt dodal, že to byla parodie, protože tehdy Piráti vyzvali jednu ze stran (jednalo se o TOP 09 – pozn. red.) k zániku. „Mně u Pirátů vadí jejich svérázný přístup k politice a k tomu, co oni sice nazývají transparentností, ale to politiku vylučuje. Oni se navzájem strašně moc kontrolují a, možná jim křivdím, mají pocit, že takto má být kontrolována společnost. A já toho nejsem velký příznivec,“ sdělil své výtky k třetí nejsilnější opoziční straně. Na druhou stranu pochválil pracovitost Pirátů, prý přicházejí s prohlášeními, která nejsou jen prázdné řeči, ale mají je o něco opřené.

Od moderátorky pak přišla otázka, jak by měla vypadat dotyčná životaschopná protibabišovská koalice. Cikrt odvětil, že jeho názor v tomto tématu se vyvíjí, ale stále si myslí, že to bude koalice stran, jež ustoupí ze svých maximalistických představ. Ale hlavně by to prý měla být koalice, jež se semkne kolem nějaké osobnosti. „A tu nemáme,“ zhodnotil krátce. Jsou zde prý lidé s potenciálem, např. Alexandr Vondra, ale ten je na jeho vkus moc skeptický vůči Evropské unii.

Od politiky se diskutující přesunuli k řešení koronavirové krize. Cikrt zmínil, že uvítal rozhodnutí vlády přikázat nošení roušek ve vnitřních prostorách. „Považuji to za minimum, co je možné udělat, co nikoho nebolí a co podle respektování hodných institucí, ať je to americký nebo evropský úřad pro kontrolu nemocí, světová zdravotnická organizace, konsenzus odborníků je, že pokud jsou roušky používány všemi, tak se snižuje rychlost šíření toho viru a ta nálož v populaci,“ pravil šéfredaktor.

Tzv. 3R prosazovaná ministrem Vojtěchem (roušky, mytí rukou, rozestupy) prohlásil za úplný základ. „Nestojí nás to nic. Není to zavření ekonomiky, není to jiné omezení. Pokud bychom byli všichni důslednější v těchto třech R, tak máme daleko větší šanci, že se nebude muset opakovat to jaro s tím vším zamknutím. Ono se to asi nebude opakovat už proto, protože politici už nebudou mít sílu to udělat a já bych ani nechtěl, aby se to stalo. Ale závažnost té epidemie bude tak velká, jak mi budeme tyto 3R dodržovat,“ prohlásil.

Česko a jeho postup v boji proti koronaviru srovnal s Německem, kde prý zůstali přes prázdniny opatrnější a některé restrikce zachovali a nyní mají čísla příznivější. „Musím pochválit paní Merkelovou, protože já ji jako političku velice uznávám, která jako vědkyně byla velice skeptická a od začátku německému národu říkala, pojďme cestou těch restrikcí, nemyslím ekonomických, ale zdravotnických, roušky atd. Teď se to tomu Německu vrací v dobrém. Ten nárůst tam nemají zdaleka tak prudký.“

„Ale nevinil bych jenom vládu. Opozice si z toho dělá politiku, protože nic jiného co nabídnout občanům v podstatě nemá, já jsem z toho velmi smutný a frustrovaný, ale je to tak. Ale my, občané, máme tendenci říct: Za to může vláda. Vláda může za to, že bylo málo roušek, vláda může za to, že je moc roušek, nebo že nás je nutí nosit atd. Měli bychom se všichni vrátit na zem, chovat se racionálně a když se vrátím k té původní otázce, nošení roušek ve veřejných uzavřených prostorech je to minimum, co všichni můžeme udělat,“ uzavřel. Dodal, že vláda se v zásadě rozhoduje podle epidemiologů, ale do rozhodnutí zasahuje veřejné mínění, což je dle Cikrta špatně, protože pak rozhodnutí působí jako zmatená a nepřehledná.

Cikrt zmínil ještě jeden problém, že v médiích mluví odborníci a každý jinak. „S tím nenadělá nic ani ministr, to by je museli zavřít někam do šatlavy a zakázat jim mluvit, což v demokratické společnosti nejde. Bohužel, odborníci nedomýšlí dopad svých slov. Oni mají pocit, že vedou nějakou veřejnou dišputaci, ale vedou ji přes média a lidi se v tom opravdu nevyznají.“ Pokud jde o to, komu v tomto případě důvěřovat, Cikrt doporučil profesora Berana z nemocnice Bulovka nebo hlavní hygieničku Rážovou. „Je to jejich obor a říkají to pořád stejně,“ zdůvodnil proč jim věří.

Také ocenil, že v kritické chvíli měl na premiéra vliv Roman Prymula, jenž prý koronavirus zná a psal o něm knížky. Zavření hranic bylo dle Cikrta na jaře správným krokem. Jinak ale o Romanu Prymulovi moc mluvit nechtěl, řka, že to není fér, když tam není, jinak by si s ním prý velice rád popovídal. Ovšem krátce okomentoval odchod epidemiologa Rastislava Maďara. Toho údajně odstranili tzv. prymulovci a využili k tomu odpor proti nařízení roušek ve školách, na jednání o nichž však Maďar ani nebyl. „On to pak vzal těžce a práskl dveřmi,“ dodal.

Doporučil také dávat pozor na opatření vlády, která zavání omezením svobody, zvláště když má premiér „diktátorské sklony“. Ta současná to podle něho ale nejsou, i když například omezení otevírací doby podnikatele omezuje. Když jde o ekonomickou stránku věci, hospodářství dle šéfredaktora Zdravotnického deníku nepadlo tak, jak některé odhady říkaly. Ale dopady jsme ještě nepocítili, protože vláda udržuje zaměstnanost čili hospodářský dopad dle něho ještě přijde. „Zcela jistě to část lidí dostane do existenčních potíží,“ usoudil Cikrt.

Také odsoudil tvrzení dr. Hnízdila, že vše je komplot zdravotního a farmaceutického byznysu a že se lidé nemají očkovat. „To jsou absolutní hlouposti, protože jakmile tu budeme mít očkování, jakmile se proočkuje část populace, sníží se riziko, ochrání se i nejzranitelnější, já myslím, že je to jasná rovnice,“ mínil Cikrt.

