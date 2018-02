Tomáš Halík šíří nenávist. A za komunistů se měl dobře, udeřil po show Moravce jeden z nejslavnějších Čechů současnosti

Výroky Okamury a dalších členů SPD podle Rychetského vyvolávají v Evropě diskusi o tom, co se v Česku vlastně děje. V západní Evropě by se podle něj demokratické politické subjekty spojily a reprezentanty takto zaměřené strany by nevolily do vysokých ústavních funkcí.

Okamura v lednu řekl, že protektorátní koncentrační tábor pro Romy v Letech u Písku nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat. Lidovci proto navrhují jeho odvolání z vedení Sněmovny, podpořili je i Piráti, ČSSD, TOP 09, STAN a někteří politici ODS. Většina ANO chce hlasovat proti. Pelikán, který Okamuru za jeho výroky také kritizoval, dnes řekl, že zatím neví, jak se k hlasování postaví.

Rychetský v pořadu diskutoval s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO), mimo jiné také o návrhu na zavedení obecného referenda, který předložila SPD. Podle Rychetského by se sněmovní strany měly nejprve zabývat tím, k jakým otázkám vůbec bude možné referendum vypsat, až potom začít debatovat o parametrech hlasování, jako je počet podpisů potřebných pro svolání referenda. Předseda Ústavního soudu v této souvislosti podotkl, že podle něj by se nemělo hlasovat například o znění zákonů.

Pelikán uvedl, že referendum považuje za výjimečný nástroj, k němuž by se mělo sahat pouze zřídka. Neumí si představit zavedení švýcarského modelu, kdy by se občané v referendu vyjadřovali k běžným zákonům i několikrát ročně. Nechce ani vypisovat referenda o otázkách mezinárodní bezpečnosti.

Pořad Otázky Václava Moravce pak bedlivě sledoval vývojář Daniel Vávra. Ten coby autor počítačové hry "Kingdom Come: Deliverance" patří k celosvětově nejdiskutovanějším občanům Česka současnosti, více o něm ZDE. „Nejdřív tam předseda Nejvyššího ústavního soudu Rychetský nálepkuje strany, co nemá rád, těmi nejhoršími přívlastky, následně řekne, že referendum je populistická blbost. To je asi ta nezávislá nestranná justice, když soudce, který má posuzovat dodržování ústavy, kecá do toho, co by v ní mělo být a koho nemáme volit,“ zkonstatoval Vávra.

Sledoval pak i druhou část pořadu, v níž mimo jiné vystoupil kněz Tomáš Halík. „Následně přijde Halík a řekne, že ‚asociální‘ sítě šíří nekontrolovatelně strach a po komunismu a nacismu teď nastupuje populismus a mělo by se to zakázat. Jediný, kdo tady šíří nenávist, strach a paniku, je Halík. Ten Halík, který soustavně roky uráží kohokoliv, kdo s ním nesouhlasí, což je drtivá většina obyvatel této země. Ten Halík, který vypouští podobné soudy typu: ‚Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země.‘ Tady je vidět, kdo je nenávistný, nedemokratický, totalitář. Jestli si mám vybrat mezi politickým vězněm Dukou, který nikoho nepomlouvá a pro svoje přesvědčení seděl ve vězení a nomenklaturním kádrem Halíkem, který se měl za komunistů dobře a který s úsměvem na rtech šíří třídní nenávist, tak mám vcelku jasno,“ uzavřel svůj text Vávra.

Do předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského si pak rýpl i soudce Kamil Kydalka. „Tak a zase se míchá do politiky! A komentovat výroky Okamury jako xenofobní, rasistické, neonacisticke? To mu jako předsedovi nejvyšší soudní instituce v ČR už vůbec nepřísluší. Co když o tom bude muset někdy tento soud rozhodovat? Co takhle nějaká odpovědnost za tyto výroky, pane předsedo? Vždyť tímto postojem předjímáte možný výrok ve věci!“ podotkl Kydalka rozčileně.

Tak a zase se míchá do politiky! A komentovat výroky Okamury jako xenofobní, rasistické, neonacisticke? To mu jako předsedovi nejvyšší soudní instituce v ČR už vůbec nepřísluší. Co když o tom bude muset někdy tento soud rozhodovat? Co takhle nějaká odpovědnost za tyto výroky, pane předsedo? Vždyť tímto postojem předjímáte možný výrok ve věci!

Otázky Václava Moravce. Nejdřív tam předseda Nejvyššího ústavního soudu Rychetský nálepkuje strany co nemá rád těmi nejhoršími přívlastky, následně řekne, že referendum je populistická blbost. To je asi ta nezávislá nestranná justice, když soudce který má posuzovat dodržování ústavy kecá do toho co by v ní mělo být a koho nemáme volit. Následně přijde Halík a řekne, že "asociální" sítě šíří nekontrolovatelně strach a po komunismu a nacismu teď nastupuje populismus a mělo by se to zakázat. Jediný kdo tady šíří nenávist, strach a paniku je Halík. Ten Halík, který soustavně roky uráží kohokoliv kdo s ním nesouhlasí, což je drtivá většina obyvatel této země. Ten Halík, který vypouští podobné soudy typu: "Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země." Tady je vidět kdo je nenávistný, nedemokratický, totalitář. Jestli si mám vybrat mezi politickým vězněm Dukou, který nikoho nepomlouvá a pro svoje přesvědčení seděl ve vězení a nomenklaturním kádrem Halíkem, který se měl za komunistů dobře a který s úsměvem na rtech šíří třídní nenávist, tak mám vcelku jasno.