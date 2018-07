Tomáš Klus a boj proti Babišovi? Promlouvá Miroslav Kalousek

Hudebník Tomáš Klus oznámil světu, že bude bojkotovat akce podporované premiérem Andrejem Babišem nebo jeho Agrofertem. Jen pro upřesnění, holding Agrofert je momentálně odložen ve svěřenském fondu předsedy vlády. Společnost finančně podpořila např. festival Colours of Ostrava. Klusovi se zdá pokrytecké na jedné straně kritizovat premiéra Babiše, a na druhé straně inkasovat peníze za účast na akcích, které podpruje Agrofert. Macháček dal Klusovi za pravdu.

Fotogalerie: - Rekonstrukce Šlechtovky

Anketa Oceňujete, jak proti Andreji Babišovi vystoupili Tomáš Klus a Jiří Macháček? Oceňuji to 9% Odmítám to 85% Je mi to jedno 6% hlasovalo: 492 lidí

Jan Tuna i Miroslav Kalousek Macháčkovi zatleskali. „A proto Tomáš Klus fandím a vážím si ho. Příklady táhnou. Bude nás víc a víc. Těch, co se nenechají koupit. A nebojí se ho. Každý v tom svém oboru. Jen o tom nesmíme mlčet. Dnes Jirka Macháček a MIG 21. Zítra někdo další. Pozítří další a další a další... A z kapek bude moře," napsal Jan Tuna na sociální síti facebook.

V podobném duchu se vyjádřil i na sociální síti twitter.

Kalousek podotkl, že není Macháček jako Macháček. Narážel tím na shodu jmen herce Jiřího Macháčka s publicistou Janem Macháčkem, Někdejší disident a novinář Jan Macháček působí v pozici předsedy správní rady Institutu pro politiku a společnost Andreje Babiše.

Psali jsme: Na tohle dojel Sobotka, když se na to vykašlal. Expremiér znovu vytahuje velké téma Do války Tomáše Kluse proti Babišovi vstoupil další známý herec a zpěvák. Tímto dopisem Pokud město přijme uprchlíky, zaměstnáme je, hlásí se brněnská pizzerie V kauze H-System musíme postupovat podle zákona, míní premiér Babiš

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp