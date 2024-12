Topolánek se kvůli Ondřeji Vetchému uchýlil k vulgaritám

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) prosazuje zvýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. V novele mediálního zákona čeká na schválení také rozšíření plátců poplatků do kasy veřejnoprávních médií. Nově bude stačit k povinnosti platit poplatky internetové připojení, chytrý telefon, tablet či počítač.

Generální ředitel České televize Jan Souček už je dlouhodobě na křížové výpravě za zvýšení koncesionářských poplatků. Neváhá sáhnout i k jistým metodám, které se zavedly v podsvětních kruzích. K vydírání veřejnosti. Pokud neprojde zvýšení poplatků, mohla by Česká televize zrušit i populární pořad StarDance. „Je to lovebrand ČT, to bychom divákům udělat nemohli. StarDance je něco, co má tak mimořádnou popularitu, že z toho určitě couvat nechceme. Když poplatky nebudou, nebude StarDance,“ řekl pro Mediář Jan Souček. Varuje, že pokud nestoupnou poplatky, bude muset očesat i počet stanic veřejnoprávní televize.

Za zvýšení poplatků se pere i vládní ODS, ač by jako pravicově konzervativní strana měla usilovat o podporu svobodného trhu a co nejmenšího státu. Na sociálních sítích ODS sdílela provolání „Zabráníme osekání programů České televize a Českého rozhlasu“. A to už Mirek Topolánek nevydýchal.

„ODS byla vystavěná otci zakladateli tak, aby přežila prakticky vše. Je samotné, mě, stále s potenciálem 30 %. Tohle je kronika ohlášené smrti. Smutno mi je,“ napsal k postu ODS.

V diskusi pak obhajoval to, proč do ČT sám neříznul. „Jedno je se do provozu molochu nemontovat (po TV krizi a vydírání ‚umělecké sféry‘ logické) nebo aktivně tento nefunkční skanzen petrifikovat a sanovat,“ napsal Topolánek a dodal, co by se s veřejnoprávními médii mělo dělat. „Sloučení ČT a ČRo, odchod z těch šílených prostor, cílená digitalizace, redukce nákladů, zrušení rad a redefinice mise,“ napsal Topolánek recept, jak si poradit s Českou televizí i Českým rozhlasem.

Topolánkovi vadí i slova ministryně obrany Jany Černochové. Jedná se o sbírku na drony pro Ukrajinu. Za ní stojí herec Ondřej Vetchý. Po boku mu stojí vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn, investor Jan Veverka a náčelník generálního štábu armády Karel Řehka. A poslední jmenovaný se dostal opět do hledáčku ministryně obrany.

Tato čistě soukromá iniciativa se neomezuje jen na sbírku peněz na nákup dronů pro Ukrajinu. Začala působit i uvnitř české armády. Pořádala společné cvičení pro vybrané útvary, jako je 601. skupina speciálních sil z Prostějova nebo 43. výsadkový pluk z Chrudimi a další. Ač jsou součástí iniciativy Řehka nebo Foltýn, přesto se jedná o soukromou neziskovku, bez oficiálního navázání na armádu.

Jana Černochová dokonce na podkladě opozičního poslance a místopředsedy obranného výboru Pavla Růžičky (ANO) poslala na iniciativu inspekci. „Odpověď, kterou jsem na ty otázky dostala od vojáků, byla nedostatečná, proto se tím začala zabývat inspekce ministra obrany. Já jsem ta poslední, kdo by chtěl škodit. Fandím soukromým subjektům, které dělají sbírky a pomáhají Ukrajině. Ale nemůže se na tom podílet armáda bez dodržování pravidel,“ řekla Černochová Deníku N.

Iniciativa čelila i podezření, že z majetku armády vyjmula plastickou trhavinu, s níž následně měli cvičit prostějovští specialisté ve vojenském prostoru za účasti členů iniciativy. Tím by došlo ke spáchání trestného činu.

Karel Řehka podezření odmítl v rozhovoru pro Českou televizi. „Žádné trhaviny z majetku AČR v rámci dotazovaných aktivit použity nebyly. 601. skupina speciálních sil nikdy nepředala trhaviny mimo AČR,“ řekl Řehka.

NGŠ Karel Řehka v @OtazkyVM o veřejné sbírce Drony Nemesis a s tím související průběžné kontrole našeho neziskového spolku Skupina D. Vám, kteří nás podporujete v našem úsilí pomoci napadené Ukrajině, děkujeme ???? pic.twitter.com/kS1mpCwCdz — Skupina D - Drony Nemesis (@DronyNemesis) September 10, 2024

Problém kolem dronů pro Ukrajinu nastal i s tím, že drony se v ČR pouze kompletují, komponenty na jejich kompletaci bere spolek z Číny. „Drony jsou naším českým dodavatelem buď kompletně, nebo částečně kompletovány v České republice a je do nich nahráván proprietární software našeho dodavatele, společnosti FPV Space. Díly, ze kterých jsou tyto drony postavené, pocházejí z Číny, USA a Kanady. Hlavním důvodem je cena,“ potvrdil podezření pro Echo24 Jan Veverka.

Mirek Topolánek vzkázal na Ministerstvo obrany, ať se do spolku „přestane srát“. „Každému něco vadí. Mně vadí, že Černochové vadí zapojení Řehky. Byl bych rád, kdyby se do toho a do nás přestala srát. Karel, Honza Veverka a Ondra Vetchý jsou kamarádi a já jsem na ně kurevsky pyšný. Well done, guys!“ okomentoval inspekci zaslanou Janou Černochovou.

— Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) December 7, 2024

