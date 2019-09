Totální chaos! zlobí se soudce Baxa nad vývojem kolem Čapího hnízda

Státní zastupitelství jako jeden z orgánů veřejné moci má podle Baxy informovat o své činnosti. Státní zastupitelství opakovaně říká, že má danou věc rozpracovanou, že do určité doby rozhodne a že s tím veřejnost seznámí. „Když pak v kontrastu s tímto řeknou, že se nic nestalo, respektive že se něco stalo, ale neřeknou proč, jak a co se stalo, vyvolají tím totální chaos – chaos v očekávání té informace,“ komentuje Baxa počínání Městského státního zastupitelství v Praze v kauze Čapí hnízdo.

Anketa Chcete, aby šel Andrej Babiš do vězení? Ať už za cokoliv. Chci 8% Nechci 92% hlasovalo: 1057 lidí

Přitom prý v podstatě nešlo o nic víc, než že se spis v rámci jedné budovy posunul z jednoho patra do druhého. Podle trestního řádu se tak nic nestalo, trestní řád do ruky nevzali a vůbec nic nerozhodli. „Tohle je opravdu hrubě nezvládnutá komunikace městského státního zastupitelství směrem k veřejnosti,“ dodává kriticky soudce Nejvyššího správního soudu.

Baxa upozorňuje, že případ je zásadním střetem práva a politiky. U Čapího hnízda by se prý měla zveřejnit rovnou ucelená informace, jak se rozhodlo a proč. „Teď když končí přípravné řízení a případ se dostává na křižovatku, jestli skončí celé trestní stíhání, anebo jestli se přesune před soud, tak je to důležitý moment, který nemohou ‚vymlčet‘ nebo ho schovat do nějakých frází,“ míní soudce Baxa, podle kterého je součástí práce státního zástupce Jaroslava Šarocha, aby přiměřeně o své činnosti informoval.

Vzhledem ke složitosti věci bude mít rozhodnutí nejenom právní, ale možná i politické důsledky. O to důležitější podle soudce je, aby řeč žalobců byla jasná a srozumitelná. „Pro tu nejistotu v té prezentaci někteří budou říkat, že ten daný státní zástupce je nekompetentní, slabý, zbabělý, alibistický nebo že je pod tlakem, že je podplacený,“ dodává Baxa s tím, že to vše se nabízí, a přitom nic z toho nemusí být pravda.

„Když už někdo něco vypátral, tak státní zástupce musí zkrátka na ten vítr jít. Postavit se a říct, co přesně udělal a proč. A za deset minut by bylo jasno. Na to musí být přece připravený,“ uzavírá Baxa s obavami, že významný výsledek toho všeho, ať už to dopadne jakkoliv, bude velký pokles důvěry v justici.

autor: nab