Totální politický zvrat? Vrabčáci si štěbetají, řekl host od Klause ml. a Xaver vyvalil oči. Czexit, to je takto

Hostem Xavera Veselého byl tentokrát místopředseda hnutí Trikolóra, podnikatel v jižních Čechách Dalibor Uhlíř. Podle něho je možné, že parlamentní volby budou dříve, než se čekalo. A vyložil, jak si česká vláda nechala uniknout příležitost opatřit roušky z Rakouska. I na tradiční rodinu došlo. Že teď rodina víc dětí neuživí je jen výmluva, tvrdil Uhlíř. A také vysvětlil, jak by to mohlo být s vypovězením Lisabonské smlouvy.

reklama

Moderátor se na úvod zeptal, zda místopředseda nečekal, že preference Trikolóry budou vyšší, než v průzkumech vycházejí. Uhlíř přiznal, že čekal vyšší čísla. „Čekal jsem, že řada občanů, voličů a lidí v republice zareaguje rychleji, zjistí, co je Trikolóra, jaké hájí zájmy, program atd. Čekal jsem, že ten růst bude rychlejší, nicméně podle různých analýz to vypadá, že většina občanů ani pořádně neví, že Trikolóra existuje, takže ten přístup do médií je nám celoplošně trochu omezen a nemáme tu příležitost prezentovat názory a program,“ řekl místopředseda a dodal, že stejně jako Václav Klaus mladší pracuje na tom, aby se v regionech setkával s lidmi. „Je to jediná šance, jak na sebe upozornit, ukázat, že jsme tady, jaké principy hájíme, že jsou to nadčasové konzervativní myšlenky, takže ten růst je díky tomu pomalejší,“ vysvětlil. Dodal, že je místopředsedou ani ne tak mediálně, ale hlavně co se týče organizace uvnitř hnutí. Anketa Vadí vám, že policie a soudy stále popotahují Petra Nečase? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 5595 lidí

Prohlásil, že bude kandidovat v krajských volbách, ale Xaver se více zajímal o parlamentní. „Za rok by měly být parlamentní volby, spekuluje se o tom, že se parlamentní volby spojí s krajskými letos na podzim...“ pravil Uhlíř a Xaver vyvalil oči. „Vrabčáci si štěbetají na stromech, takže za ten rok se může udát spousta věcí,“ pravil Uhlíř s tím, že i jim koronavirus změnil plán.

Xaver se pro jistotu zeptal, zda tedy Uhlíř myslí, že by se vládě o rok zkrátil mandát a Uhlíř řekl, že je to možné, z finančních důvodů by to prý mělo logiku spojit troje volby (parlamentní, senátní a krajské). „I vládní strany si každý den v podstatě dělají PR a tiskovky a jedou, dá se říci, tu předvolební kampaň nepřetržitě, je na nějaké úrovni, tak by jim to mohlo vyhovovat, takže takové jsou i úvahy,“ spekuloval. Xaver namítl, že to by musela padnout vláda a místopředseda souhlasil, že by se 'něco' muselo odehrát, ať už opravdová nebo umělá příčina. „Toto se šeptá,“ potvrdil Xaverovi. Sám ale uvažuje jen o Jihočeském kraji.

Právě v tomto kraji se díky pendlerovi – členu Trikolóry – naskytla příležitost získat roušky z rakouské firmy, která měla zásoby v počtu až 500 000 kusů. „On oslovil e-mailem předsedu vlády, oslovil vedení kraje, pana Prymulu a ředitele krajské nemocnice v Českých Budějovicích. S tím, že tato firma má 500 tisíc roušek a bylo by možné je prostě získat. Za cenu, která by byla vlastně předpandemická, za reálnou v tu chvíli cenu.“ Dle Uhlíře odpověděl jen ředitel krajské nemocnice, který poděkoval a dodal, že kontakt předává vedení kraje a pokud bude poptávka, tak ho budou kontaktovat. „To bylo jediné, co se odehrálo ze strany ať už vlády nebo kraje na téma roušky,“ řekl Uhlíř s tím, že tyto e-maily má Trikolóra k dispozici.

Když se nikdo neozval, dotyčný pendler kontaktoval Uhlíře, zda nemá zájem pro jižní Čechy roušky zakoupit. Pro soukromou firmu ovšem rakouská firma byla ochotna poskytnout jen 500 až 1000 roušek. Pendler orodoval, takže nakonec firma poskytla dohromady až 65 000 roušek, které začali distribuovat. „Všechny jsme rozdali na jihu Čech, dokonce odpoledne jsme dělali akce na náměstí pro dědečky, babičky, lidi, co neměli možnost si je opatřit a přitom už byla povinnost ji nosit,“ sdělil Uhlíř a když se moderátor ptal, řekl, že roušky zaplatil on z toho, co měl ušetřené na krajskou kampaň. „Ty roušky byly v hodnotě zhruba 400 tisíc korun,“ informoval Xavera.

Fotogalerie: - Zachraňte českou kulturu!

Doplnil, že nejdříve roušky nerozdávali jako Trikolóra, ale pak se prý lidé ozvali na sociálních sítích, že je škoda, že se neví, kdo je opatřil, takže se k této pomoci přihlásili. „Udělali jsme i tiskovou konferenci jako jihočeská Trikolóra, kde jsme v podstatě všechny ty věci zmínili, ten prvopočátek, ty maily z Rakouska na Úřad vlády, celé jsme to zrekapitulovali,“ dořekl Uhlíř.

S moderátorem se pak dostali na téma tradiční rodiny, Uhlíř uvedl, že je stejně jako předseda Trikolóry dvakrát rozvedený, a že má 4 děti. Rodinu prohlásil za základ. A Xaver pak spekuloval, co by pak dělal, kdyby jedno z jeho dětí přišlo, že si chce vzít partnera stejného pohlaví. A jak by eventuálně místopředseda hlasoval v parlamentu, kdyby došlo na tzv. manželství pro všechny. Uhlíř řekl, že manželství pro všechny není něco, co by podporoval. „Jsem pro model, který tady fungoval a funguje, který nám má do budoucna zajistit, aby tady byla nějaká reprodukce, když to tak řeknu. Že ten stát a národ, když to řekneme takto vznešeně, bude pokračovat,“ mínil.

„Když se podíváte na to, kolik dětí je prostě v muslimských rodinách a kolik generují jednotlivé evropské státy, i třeba ve srovnání s Amerikou, jsou to zajímavá čísla. Pro to, aby se národ udržel, potřebujeme mít reprodukční číslo 2,12. To znamená, že jedna rodina by měla mít dvě děti, možná v uvozovkách kousíček navíc,“ začal Uhlíř a Xaver dodal, že tedy za něho má děti právě místopředseda, ale ten pravil, že takových je víc a jeho 'výkon' už je rozdělený. Dodal, že jsme se blahobytem dostali do situace, kdy je pohodlnější mít jedno dítě. A námitky, že je teď nemožné uživit více odmítl s tím, že minulé generace živily mnohem více dětí v chudších podmínkách.

Fotogalerie: - Farmářské trhy v provozu

Xaver se dále ptal na Trikolórou navrhované odstoupení od Lisabonské smlouvy a vyvracel, že by to takto jednoduše bylo možné. Uhlíř uznal, že jednostranně od smlouvy odstoupit nelze. Ale dodal, že právo není vše. „Myslíte si, že Československo vzniklo podle práva Rakousko-Uherska?“ ilustroval přístup a dodal, že jde i o symboliku. „My navrhujeme návrat před Lisabonskou smlouvu, protože když se hlasovalo o vstupu, tak se hlasovalo o vstupu do docela jiné unie,“ pravil. Xaver ale namítl, že odstoupit znamená Lisabonskou smlouvu zrušit, s čímž Uhlíř souhlasil a dodal, že to znamená zrušit nebo něčím nahradit. A dodal, že smluv je v EU víc (např. Maastrichtská) a kvůli drolení unie může přijít čas třeba i na Pražskou smlouvu.

Ale na jednostranný výstup z unie teď prý není ten správný čas. „Pokud k tomu dojde, tak to bude asi větší tříštění té Evropy, možná nějaké přeskupení. Máme tady dneska silnou V4 + Rakousko. Skupina, která spolu nějak historicky komunikuje a má nějakou společnou historii, uvidíme, co se stane,“ nastínil možnosti místopředseda. Také vyvracel, že by euro bylo výhodné pro českou ekonomiku.

Psali jsme: Sucho? Už bylo! Je to jinak. Saša Vondra rozstřelil Brabce i plány EU Uhlíř (Trikolóra): Svobodu neporazí ani koronavirus. Braňme ji Klaus ml.: Silný vzkaz starostovi Kolářovi „pod postel“. Kdyby Rusové chtěli, tak... Sorosův dluhopis – vy byste si ho koupili? Jourová je zbytečná a nevidí si na špičku nosu. Petr Mach žasne nad tím, do čeho nás EU může zkusit uvrtat pravidlům navzdory

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.